Coronavirus in Francia e a Parigi, gli ultimi aggiornamenti sui dati e i ragionamenti sulla fase 2

“Saremo tutti attori di questo deconfinamento” ha annunciato Edouard Philippe durante la sua conferenza stampa tenutasi con Olivier Véran, ministro della sanità. I ministri non hanno presentato il piano di deconfinamento, ma gli elementi che ne determineranno lo sviluppo. Tra fattori noti e altri ancora sconosciuti, il ministro ha specificato come non si tornerà alla vita di prima, in ogni caso non immediatamente.

È stato fatto anche un punto sulle mascherine: presto 17 milioni di mascherine a settimana saranno disponibili per il grande pubblico, tramite farmacie e forse municipi e grandi magazzini. Edouard Philippe ha dichiarato che le maschere dovranno certamente essere obbligatorie nel trasporto pubblico. Il ministro ha insistito sul fatto che andranno fatti molti test e isolare rapidamente i casi positivi con i parenti a casa o in un hotel.

Un’altra grande novità annunciata da Olivier Véran: gli Ehpad, cioè le residenze assistenziali, saranno nuovamente visitabili da questo lunedì 20 aprile a determinate condizioni. Per quanto riguarda le scuole, non saranno tutte aperte l’11 maggio e non alle normali condizioni.

Air France ha dichiarato lunedì che una distribuzione di mascherine verrà effettuata sui voli quando gli aerei saranno troppo pieni.

Ad oggi, martedì 21 aprile il virus Covid-19 ha colpito 2.478.634 casi in tutto il mondo, uccidendone 170.389. In Francia, secondo l’ultima valutazione comunicata dalle autorità sanitarie in merito alla pandemia di COVID-19, sono stati identificati circa 114.657 casi e 20.265 decessi in totale (12.513 negli ospedali e 7.752 in centri sociali e medico-sociali, comprese le case di cura) ). Questo lunedì, 20 aprile, ci sono stati 444 decessi in ospedale in 24 ore e 103 decessi in centri medico-sociali tra cui Ehpad, per un totale di 547 decessi in Francia in 24 ore. Ci sono 5.683 persone in terapia intensiva, dato in calo per il dodicesimo giorno consecutivo, e 30.584 persone ricoverate in ospedale.

L’Ile-de-France ha attualmente il maggior numero di persone ricoverate in ospedale (12.474) e il maggior numero di morti (4.756) oltre a 2.254 persone in terapia intensiva.

Valérie Pécresse, presidente della regione della mobilità dell’Ile-de-France, ha spiegato che il deconfinamento sarà graduale e parlato di trasporto pubblico razionato.

A Parigi, tracce di Covid 19 sono state rilevate nella rete idrica non potabile, causando il divieto del suo uso fino a ulteriore comunicazione. La rete di acqua potabile non presenta assolutamente alcun rischio poiché è indipendente e soggetta a filtraggio che non consente il passaggio di particelle.

Il sindaco Anne Hidalgo ha illustrato in dettaglio le sue proposte per uscire dal lockdown, annunciando la distribuzione di 2 milioni di maschere entro la metà di maggio.