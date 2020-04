Coronavirus in Francia e a Parigi, la situazione aggiornata: martedì il governo svela il piano di deconfinamento

A oggi, 26 aprile, ci sono 2.840.830 casi confermati di contagi da covid-19 e un totale di 203.043 morti in tutto il mondo.

In Francia, l’ultima valutazione fornita dalle autorità sanitarie sulla pandemia parla di 124.114 casi identificati e 22.614 morti in totale (1.050 negli ospedali e 8.393 in centri sociali e medico-sociali, comprese le case di cura).

Ieri, sabato 25 aprile, ci sono stati 198 decessi negli ospedali in 24 ore (rispetto ai 305 di venerdì) e 171 decessi in centri medico-sociali tra cui gli Ehpad (il giorno prima erano stati 84), per un totale di 369 decessi in Francia in 24 ore. Ci sono inoltre 4.725 persone in terapia intensiva in terapia intensiva.

La regione dell’Ile-de-France resta la più colpita, con 5.516 morti in totale di cui 64 nelle ultime 24 ore e 1.913 persone attualmente in terapia intensiva. Parigi, nel dettaglio, registra 2.568 persone ricoverate in ospedale e 1.345 morti.

Mentre i numeri tendono quindi a un lento miglioramento giorno dopo giorno, le autorità temono più che altro un “rilassamento” della vigilanza da parte della popolazione. Il governo deve svelare, martedì alle 15, il suo piano di deconfinamento e la presentazione sarà seguita da un dibattito e un voto. Durante questo fine settimana, il Primo Ministro sta tenendo “diverse riunioni di lavoro su temi prioritari”, tra cui mascherine, trasporti e test.