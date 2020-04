Coronavirus in Francia: il punto della situazione mentre il parlamento inizia il dibattito sul piano di deconfinamento

In Francia, l’ultima valutazione fornita dalle autorità sanitarie sulla pandemia di COVID-19 parla 124.575 casi identificati e 23.293 decessi in totale (14.202 negli ospedali e 8.654 in centri sociali e medico-sociali, comprese le case di cura). Ieri, lunedì, 27 aprile, ci sono stati 295 decessi negli ospedali in 24 ore (contro i 152 del giorno precedete) e 142 decessi nei centri sanitari tra cui gli Ehpad (rispetto ai 90 di domenica), per un totale di 437 decessi in Francia in 24 ore.

La Francia attualmente ha 28.055 persone ricoverate in ospedale e 4.608 persone in terapia intensiva: un dato in calo per il 19esimo giorno consecutivo.

Secondo i dati aggiornati al 27 aprile, è l’Ile-de-France la regione che conta il più alto numero di persone ricoverate in ospedale (11.488) e la maggior parte di decessi (5.590) con 1.859 persone in terapia intensiva, seguita dal Grand Est con 4.226 persone ricoverate in ospedale e 2.779 morti. Tra le regioni della Francia più colpite dalla pandemia COVID-19, vi sono Auvergne-Rhône-Alpes con 2.663 persone ricoverate in ospedale e 1.255 morti, Hauts de France con 2.379 persone ricoverate in ospedale e 1.315 morti, Provence-Alpes Côte d’Azur con 1685 persone ricoverate in ospedale e 656 morti, Bourgogne-Franche-Comté con 1210 persone ricoverate in ospedale e 814 morti, e infine l’Occitanie con 730 ricoveri e 373 morti.

Oggi pomeriggio inizia in aula la discussione sul piano di deconfinamento, e quindi sul programma di allentamento delle misure restrittive e la graduale ripartenza.