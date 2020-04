Coronavirus in Francia, la situazione e i dati: Macron prolunga l’isolamento sino all’11 maggio

Ad oggi, martedì 14 aprile, il virus Covid-19 ha colpito 1.921.369 persone uccidendone un totale di 119.730 in tutto il mondo.

In Francia, secondo l’ultima valutazione comunicata dalle autorità sanitarie in merito alla pandemia, aggiornata a ieri 13 aprile, si sono registrati 14.967 decessi in totale (9.588 negli ospedali e 5.379 in centri sociali e medico-sociali, comprese le case di cura). Nello specifico, nella giornata di lunedì 13 aprile, ci sono stati 335 decessi in ospedale e 239 decessi nei centri medico-sociali in 24 ore.

Sono 6.821 persone in terapia intensiva: un dato in calo per il quinto giorno consecutivo. Attualmente ci sono inoltre 32.113 persone ricoverate in ospedale e identificati 98.076 casi infetti.

La regione dell’Ile-de-France è attualmente quella più gravemente colpita dall’epidemia. A ieri, lunedì 13 aprile, si segnalavano 3.725 morti in totale nella regione con 211 decessi nelle precedenti 24 ore. Attualmente, sono 2.614 le persone in terapia intensiva (-5 in 24 ore).

Lunedì sera, il presidente Emmanuel Macron si è rivolto ai francesi dichiarando le misure e le decisioni prese e annunciato l’estensione dell’isolamento fino all’11 maggio, con l’apertura a quella data di asili nido, scuole, collegi e scuole superiori. Sarà messo in atto un aiuto eccezionale per famiglie precarie e agli studenti. Gli aiuti alle imprese saranno aumentati. Le sale concerti, i ristoranti, i caffè, i bar, i teatri, i cinema, i musei e tutti i luoghi che raccolgono il pubblico rimarranno chiusi fino a nuovo avviso. Chiunque abbia sintomi può essere testato e le mascherine saranno distribuite a tutti. Gli anziani dovranno rimanere confinati. I confini extraeuropei rimarranno chiusi fino a nuovo avviso.