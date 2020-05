Coronavirus in Francia, la situazione: mercoledì Macron annuncia le prime decisioni per il mondo della cultura e dello spettacolo

In Francia, l’ultima valutazione fornita dalle autorità sanitarie sulla pandemia di COVID-19 parla di 130.979 casi identificati e 24.760 decessi in totale (15.369 negli ospedali e 9.225 in centri sociali e medico-sociali comprese le case di cura). Questo venerdì, 1 maggio, ci sono stati 118 decessi in ospedale in 24 ore (125 il giorno precedente) e 48 decessi in centri medico-sociali tra cui gli Ehpad (93 giovedì), per un totale di 166 decessi in Francia in 24 ore. La Francia attualmente ha 25.887 persone ricoverate in ospedale, e 3.827 persone in terapia intensiva in terapia intensiva.

Alla data di sabato 2 maggio nella regione dell’Ile-de-France vi sono stati 6.085 morti in totale, 38 morti nelle ultime 24 ore. Attualmente, 1.552 persone sono in terapia intensiva: l’età media dei pazienti in terapia intensiva è di 59 anni.

Il 17 marzo ha segnato il primo giorno di confinamento in Francia e l’inizio di difficoltà per molti settori economici. Il settore culturale è stato particolarmente colpito dalla chiusura di musei, cinema, sale da concerto e spettacoli.

Mentre l’11 maggio si profila il rallentamento delle misure di confinamento, la via d’uscita dalla crisi per il mondo della cultura è ancora molto incerta; tutti attendono le decisioni del governo per scoprire cosa possa succedere dopo.

Di fronte a questa incertezza, un articolo è stato pubblicato su Le Monde il 30 aprile scorso. Il testo raccoglie numerose firme di artisti del mondo del cinema, della musica e del teatro, tra cui Omar Sy, Catherine Deneuve, Jean Dujardin, Isabelle Adjani, Mathieu Amalric, Karin Viard, Juliette Binoche, Marion Cotillard o Jacques Audiard, Christophe Honoré, Clara Luciani, Benjamin Biolay e Patrick Bruel. Tutti chiedono un’estensione dei diritti dei lavoratori. “Signor Presidente della Repubblica, durante la sua conferenza stampa del 19 aprile, il Primo Ministro (Edouard Philippe), elencando tutti i settori di attività, ha dimenticato il settore culturale. Quante persone che vivono in Francia ha dimenticato in questo modo? “.

Ieri, 2 maggio, il presidente Emmanuel Macron ha risposto loro con un tweet, spiegando che parlerà mercoledì 6 maggio e annuncerà “prime decisioni” per gli artisti e il settore culturale.

“Agli artisti che si sono espressi, voglio dire che li ascolto. Lo Stato continuerà a sostenerli, proteggerà i più fragili, sosterrà la creatività. Il futuro non può essere costruito senza il vostro potere di immaginazione”, ha scritto il capo dello stato. “Mercoledì annuncerò le prime decisioni in questa direzione”, ha concluso nel suo tweet.

Parlando del piano di deconfinamento, il capo del governo Edouard Philippe ha spiegato come gli eventi di oltre 5.000 persone saranno vietati fino a settembre. Tutti i principali festival estivi vengono quindi cancellati, ponendo sotto la minaccia numerosi lavoratori del settore, spesso stagionali, di solito mobilitati ogni estate per questi grandi eventi.