Coronavirus in Francia, Philippe: “Sport e passeggiate entro un kilometro da casa”

Il Primo Ministro francese Edouard Philippe ha poco fa terminato un intervento su TF1 per fare il punto su alcune questioni relative all’emergenza coronavirus.

Philippe ha escluso qualsiasi autorizzazione a commercializzare clorochina in attesa di prove, ma ha confermato che si stanno sostenendo studi clinici per valutarne l’efficacia. Philippe ha ricordato l’opinione dell’Haut conseil de la santé publique, che consiglia l’uso di farmaci antimalarici solo nei casi più gravi, in cui i pazienti sono ricoverati in ospedale e sotto stretto controllo dei medici .



Edouard Philippe ha anche chiarito sulle autorizzazioni di spostamento: qualsiasi uscita per prendere un po’ d’aria fresca o praticare un’attività sportiva non può superare un raggio di un chilometro intorno alla propria abitazione, per un periodo massimo di un’ora, preferibilmente da solo e una volta al giorno massimo. Il Primo Ministro ha respinto ogni possibilità di coprifuoco nazionale, ma ha nuovamente dichiarato che saranno sostenute le iniziative locali in materia.



È stato anche annunciato il divieto di mercati aperti. Su consiglio dei sindaci, le prefetture possono tuttavia prevedere deroghe per i distretti o i comuni in cui i mercati sono il principale luogo di approvvigionamento alimentare.