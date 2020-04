Coronavirus in Francia, si va verso l’estensione dell’isolamento: Macron tornerà a parlare lunedì sera

Il 27 marzo scorso il primo ministro francese Edouard Philippe si era pronunciato sul prolungamento dell’isolamento in Francia “sino ad almeno il 15 aprile”. Ieri, giovedì 8 aprile, l’Eliseo ha annunciato che queste misure di contenimento non si fermeranno in quella data, spiegando come le misure saranno prolungato ben oltre quella data.

Per il momento, il governo non ha ancora specificato la durata esatta della nuova estensione. I francesi dovrebbero saperne di più al riguardo in occasione del nuovo discorso televisivo del Capo dello Stato: Emmanuel Macron parlerà infatti di nuovo lunedì 13 aprile, “poco dopo le 20”, per discutere le sue prossime decisioni di fronte alla diffusione dell’epidemia di coronavirus.

Da parte sua, il Consiglio scientifico sul Covid-19 ha parlato dell’estensione per voce del suo presidente, François Delfraissy, proponendo una proroga fino all’inizio di maggio.

Il motivo di questa probabile estensione Delfraissy lo ha svelato a BFMTV: “Non abbiamo ancora raggiunto il picco di questa epidemia. Cerchiamo di essere severi sul confinamento (…) l’unico modo per arginarla”, ha spiegato. “Si tratta sì di una circostanza eccezionale, ma durerà nel tempo, diverse settimane. Penso che sia meglio dirlo subito”.

Attualmente la Francia conta 82.048 casi confermati di contaminazione da covid-19 e 10.869 persone decedute (inclusi 7.632 pazienti ospedalieri) secondo gli ultimi dati comunicati da Santé Publique France.