Coronavirus in Inghilterra, la app di tracciamento potrebbe essere operativa entro fine giugno

La nuova app di tracciamento dei contatti in emergenza coronavirus del NHS britannico dovrebbe essere operativa entro la fine del mese: questo stando almeno a quanto dichiarato dal Business minister Nadhim Zahawi, che ha aggiunto che l’app – che è stata testata sull’isola di Wight – “sarà attiva non appena riteniamo che sia perfettamente funzionale”. Ma lo stesso ministro ha poi specificato che non c’è una data esatta già fissata.

La scorsa settimana sono stati lanciati nuovi sistemi di test e tracciamento in Inghilterra e Scozia, ma senza l’app a causa dei ritardi verificatisi quando ci si è resi conto che erano necessarie ulteriori prove.

L’app NHS – che avviserà automaticamente le persone – ha iniziato a essere sperimentata sull’isola di Wight all’inizio di maggio. Il governo aveva poi dichiarato di sperare che venisse lanciata a livello nazionale entro la metà di maggio.

Nel frattempo, i medici hanno esortato il governo a rendere obbligatoria la copertura di bocca e naso con mascherina in tutti i luoghi in cui non sia possibile il distanziamento sociale, non solo sui trasporti pubblici, dove sarà obbligatoria dal 15 giugno.