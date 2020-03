Coronavirus, Johnson: “Il regno Unito può invertire la tendenza in 12 settimane”. E non esclude misure più severe per Londra

Il Regno Unito può “invertire la tendenza” nella lotta contro il coronavirus nelle prossime 12 settimane: è quanto ha affermato poco fa in conferenza stampa Boris Johnson, primo ministro britannico, esortando le persone a prendere le misure di allontanamento sociale che il governo ha delineato.

Il primo ministro ha poi aggiunto che gli scienziati del Regno Unito stanno “facendo rapidamente progressi comprendere” la malattia e come affrontarla, rivela che si stanno portando avanti studi su farmaci che possono curare la malattia.

“Il nemico è invisibile e la risposta è rimuovere il mantello dell’invisibilità per sapere chi di noi lo sta trasportando”, parlando dei teste e annunciando che il Regno Unito sta negoziando l’acquisto di un test anticorpale “semplice come un test di gravidanza” per dire alle persone se hanno la malattia.

“Sono i primi giorni, ma se funziona ne compreremo centinaia e migliaia appena possibile”, aggiunge il Primo Ministro, che poi ha implora i cittadini di seguire i consigli del governo, dicendo che è “assolutamente vitale” e chiesto alle imprese “di sostenere i dipendenti”.

Parlando delle voci su possibili misure più severe a Londra, Johnson ha detto di voler “sottolineare che vogliamo vedere le persone seguire i consigli che abbiamo dato nella capitale, dove la malattia sembra aver fatto progressi più rapidi”.

La testimonianza che questi strumenti funzionano, secondo Johnson, sta negli introiti inferiori per bar e ristoranti e nel minor numero di persone sulla rete TfL. Ma che ci sono anche “prove che testimoniano di alcune aree in cui le persone non stanno seguendo i consigli nel modo in cui devono farlo”. Di conseguenza, il governo “potrebbe dover considerare di andare oltre”, ma “non c’è nei nostri piani di fermare il trasporto pubblico a Londra”.