Coronavirus, la ISAM srl dona due ventilatori polmonari all’ospedale Belcolle di Viterbo

Sono vari i gesti di generosità che nascono spontanei, dal territorio della Tuscia, in queste settimane per aiutare in un momento di grossa emergenza come quello attuale, in piena emergenza coronavirus.

Un esempio e quello della ISAM Srl, che nei giorni scorsi – con il desiderio di aiutare il personale sanitario ad affrontare l’emergenza – ha donato due ventilatori polmonari all’ospedale Belcolle di Viterbo, rinnovando il proprio grazie a tutti i medici, infermieri e operatori sanitari impegnati in queste difficili settimane e con la speranza che tutto possa risolversi nel minor tempo e nel miglior modo possibile.