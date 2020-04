Coronavirus, la situazione in Francia e a Parigi: Tour de France rinviato a fine agosto, Amazon limitato ai beni di prima necessità

A oggi, mercoledì 15 aprile, il virus Covid-19 ha contagiato 1.982.552 persone nel mondo uccidendone un totale di 126.753.

In Francia, secondo l’ultima valutazione comunicata dalle autorità sanitarie in merito alla pandemia, sono stati identificati 103.573 casi positivi e 15.729 decessi (di cui 10.129 negli ospedali e 5.600 in centri sociali e medico-sociali, comprese le case di cura). Nella sola giornata di martedì 14 aprile ci sono stati 541 decessi negli ospedali e 221 decessi nei centri medico-sociali.

Sono 6.730 le persone in terapia intensiva in terapia intensiva, un dato in calo per il sesto giorno consecutivo, e 32.612 persone ricoverate in ospedale.

L’Ile-de-France ha attualmente il maggior numero di persone ricoverate in ospedale (13.209), il maggior numero di morti (3.937) e 2599 persone in terapia intensiva. La sola Parigi conta 3.281 persone in ospedale, 790 in rianimazione e 1003 vittime.

A seguito degli annunci del presidente Macron, il Tour de France è stato rinviato al 29 agosto. Nel frattempo, il tribunale ha ordinato ad Amazon di “limitare l’attività dei suoi magazzini alle attività di ricezione delle merci, preparazione e spedizione degli ordini per alimenti, igiene e prodotti medici, pena un milione d’euro per ogni giorno di ritardo e per ogni violazione rilevata”.