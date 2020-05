Coronavirus nel Regno Unito: BBC svela alcune bozze delle misure allo studio per consentire la riapertura dei luoghi di lavoro

Riduzione dell’hot desking e alternative al distanziamento sociale laddove non sia possibile attuarlo: sono alcune tra le misure prese in considerazione dal governo britannico per consentire la riapertura dei luoghi di lavoro.

Una bozza di piano governativo per allentare le restrizioni anti-coronavirus, diffusa oggi dalla BBC, esorta anche i datori di lavoro a minimizzare i numeri usando le attrezzature, scaglionare i tempi di spostamento e massimizzare il lavoro a domicilio. Il tutto in attesa che il primo ministro riveli domenica prossima la sua “tabella di marcia” di uscita dal blocco..

I sindacati sono preoccupati per la capacità delle aziende di reperire kit di protezione: i leader affermano che gli sforzi per acquisire dispositivi di protezione individuale (DPI) per i lavoratori potrebbero portare le imprese a competere con il servizio sanitario nazionale per forniture scarse ed essenziali.

Come detto, la BBC riferisce oggi di aver visto uno dei numerosi documenti di bozza, in cui si dice che dovrebbero essere prese in considerazione procedure igieniche aggiuntive, schermi fisici e l’uso di dispositivi di protezione dove è impossibile mantenere una distanza di 2 m tra i lavoratori. Tuttavia, la sezione che tratta dei DPI contiene solo la promessa che seguiranno “maggiori dettagli”.

Il direttore generale delle British Chambers of Commerce, le Camere di commercio britanniche, Adam Marshall, ha chiesto una “guida chiara” per stabilire se i datori di lavoro debbano fornire DPI: “Nessuna azienda vuole competere con i servizi sanitari o con il settore dell’assistenza, ad esempio per i dispositivi di sicurezza”, ha dichiarato a Today su BBC Radio 4. Una strategia di approvvigionamento in tutto il Regno Unito sarebbe, ha aggiunto, “estremamente importante” al fine di procurarsi e produrre i DPI necessari.

Il Defence Secretary Ben Wallace ha parlato di schermi protettivi a BBC Breakfast, facendo riferimento a quelli usati in alcuni checkout nei supermercati, che i dispositivi personali di sicurezza e i test per il coronavirus potrebbero essere usati per far sentire le persone al sicuro nei luoghi di lavoro qualora sia inevitabile che lavorino uno accanto all’altro.

Molte aziende sono chiuse da quando il 23 marzo sono stati imposti limiti diffusi alla vita di tutti i giorni, nel tentativo di limitare gli effetti della diffusione del virus sul sistema sanitario nazionale. I ministri sono chiamati a rivedere tali restrizioni entro giovedì.

Finnebrogue Artisan, invece, azienda che produce salsicce e bacon a Downpatrick, nell’Irlanda del Nord, ha continuato a operare per tutta la pandemia. Il direttore Declan Ferguson ha dichiarato al programma Today di BBC Radio 4 che è “totalmente fattibile” riaprire anche per altre compagnie. Ferguson ha affermato di aver introdotto dei separatori fisici per mantenere il personale a 2 m di distanza, misurando la temperatura dei lavoratori all’arrivo a lavoro e proteggendoli disponendo maschere e visiere sul pavimento della fabbrica. Le porte sono tenute aperte laddove possibile per ridurre il numero di cose che il personale deve toccare, e alcuni addetti all’allontanamento sociale assicurano il rispetto delle regole. Ai lavoratori viene dato un extra di £ 1 l’ora come bonus di distanza sociale e per attenersi alle regole e la società ha assunto più personale, disponendo turni separati e pause scaglionate.

“C’è un costo aggiuntivo – spiega Ferguson – stiamo spendendo circa £ 100.000 in più a settimana per queste misure aggiuntive. Ma i dipendenti hanno bisogno di sentirsi al sicuro sul posto di lavoro”.

Non è ancora chiaro, intanto, quando le scuole potrebbero riaprire per aiutare più genitori a tornare al lavoro. Tuttavia, il Guardian riferisce che i consulenti scientifici del governo stanno esaminando l’impatto di consentire ai bambini nel loro ultimo anno di scuola elementare di tornare alle aule dal 1 ° giugno, come parte di una riapertura graduale delle scuole.