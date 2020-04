Coronavirus nel Regno Unito: il governo pronto a approvare un’estensione del blocco di tre settimane

Il governo britannico dovrebbe a breve annunciare un’estensione di tre settimane al blocco imposto per limitare la diffusione del contagio del coronavirus: il Foreign Secretary Dominic Raab guiderà il comitato d’emergenza Cobra e le riunioni del gabinetto sul prolungamento delle misure di distanziamento sociale.

I laburisti hanno affermato di supportare l’eventuale estensione, ma hanno anche chiesto dettagli su come e quando si progetta che il blocco terminerà.

L’Health Secretary Matt Hancock ha dichiarato a BBC Breakfast di credere che il governo sia stato chiaro: “pensiamo che sia troppo presto per applicare un cambiamento. Stiamo vedendo come si stia raggiungendo il picco, e questa è una buona notizia, ma possiamo vedere che i numeri non stanno ancora scendendo, quindi non possiamo mollare la presa”. Hancock ha aggiunto che non si vuole sprecare il “buono sforzo” del pubblico ponendo fine al blocco troppo presto. “Se rilasciassimo tutte le misure ora, questo virus tornerebbe dilagante”.

Il segretario alla salute dovrebbe incontrare i primi ministri di Scozia, Irlanda del Nord e Galles prima di prendere una decisione formale sul blocco. Durante il briefing quotidiano con la stampa di ieri, Hancock ha affermato che le restrizioni ai movimenti stavano iniziando a contribuire a ridurre la diffusione del virus.

Il principale consigliere medico del Regno Unito, il Prof. Chris Whitty, ha avvertito di un possibile “rimbalzo” nei numeri presto, a causa di ritardi nel riferire decessi durante il fine settimana di Pasqua, aggiungendo che mentre il Regno Unito sta “probabilmente” raggiungendo l’apice della sua epidemia, ci si aspetta che l’elevato numero di decessi continui per un “breve periodo” più a lungo.

Il primo ministro Boris Johnson ha introdotto severe limitazioni alla vita nel Regno Unito il 23 marzo scorso, mentre il governo ha cercato di limitare la diffusione del virus. Da allora, alle persone è stato permesso di uscire di casa solo per fare esercizio una volta al giorno, spostarsi da e per il lavoro quando “assolutamente necessario”, acquistare articoli essenziali e soddisfare le esigenze mediche o di cura.

I ministri sono tenuti per legge a valutare se le regole funzionano, sulla base della consulenza di esperti, ogni tre settimane. Il governo – guidato da Raab mentre Johnson continua il suo recupero dal virus – descriverà in dettaglio l’esito della prima valutazione nella prossima conferenza stampa di Downing Street.

Tutte le indicazioni lasciano intendere che il Regno Unito stia vivendo il picco dei casi di coronavirus, con il numero di pazienti in ospedale con il contagio che sembra crescere.

Il labourista Jonathan Ashworth, responsabile per la salute del governo ombra, ha detto a BBC Breakfast che si aspettava che il blocco fosse esteso per altre tre settimane e che il suo partito è pronto a sostenere l’estensione, ma ha chiesto al governo chiarezza su “cosa accadrà dopo” e sul passaggio a una “strategia di test e tracciabilità dei contatti” per uscire dal blocco.

“Ieri sera – ha detto – il ministro della sanità junior Nadine Dorries si è lamentato su Twitter che la gente non dovrebbe chiedere una strategia di uscita perché non esiste una strategia di uscita fino a quando non avremo un vaccino. Beh, potrebbero essere tra 18 mesi, quindi se il governo sta dicendo che siamo in blocco per 18 mesi, probabilmente dovranno dircelo.”

I ministri in Scozia e Galles hanno già affermato che i loro blocchi dovrebbero rimanere in vigore, mentre Arlene Foster dell’Irlanda del Nord ha confermato che il blocco sarà prorogato fino al 9 maggio.

Secondo gli ultimi dati, 12.868 pazienti sono deceduti in ospedale dopo essere risultati positivi per il virus nel Regno Unito.

Nel frattempo, il capo del FMI ha suggerito che Regno Unito e UE dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di prorogare la scadenza per negoziare un accordo commerciale post-Brexit oltre la fine dell’anno.