Coronavirus, rinviata la seduta del Consiglio provinciale

Visto il DPCM in data 04.03.2020 “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, il Consiglio provinciale già convocato per il giorno lunedì 9 marzo 2020 – in via precauzionale è rinviato a data da destinarsi.

Ciò anche tenuto conto delle audizioni iscritte all’ordine del Giorno la cui trattazione prevede la presenza di numerosi soggetti esterni. Di concerto con i Capigruppo consiliari sarà individuata la nuova data, da intendersi comunque successiva al giorno 15 marzo p.v.