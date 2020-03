Coronavirus, rivniata a Tarquinia la mostra fotografica del “Memorial Emilio Valerioti”

Riceviamo e pubblichiamo

“La mostra fotografica del concorso, prevista dal 22 al 29 marzo, è rinviata”. Lo afferma Maria Antonietta Valerioti, presidente dell’associazione Viva Tarquinia e organizzatrice del “Memorial Emilio Valerioti”.

“Cercheremo di capire nelle prossime settimane quando potremo riproporre l’esposizione, che rappresenta il cuore della manifestazione – prosegue -. Al momento, di fronte all’evolversi dell’emergenza coronavirus, fare previsioni sulle nuove date non è possibile. Quello che riguarda le iscrizioni al contest rimane confermato”. Il termine ultimo per le adesioni e l’invio delle fotografie è fissato per il 12 marzo. Quattro le sezioni in gara che riprendono quattro titoli di famose canzoni italiane per raccontare in immagini paesaggi, volti, storie, natura e creatività artistica. Da “Sotto questo sole”, per panorami e natura, a “Ti scatterò una foto”, per ritratti e street; da “Mare mare” a “Pazza idea”, per la creatività fotografica. Il vincitore assoluto del concorso riceverà un buono di 250 euro da spendere per l’acquisto di attrezzature fotografiche. Ai primi classificati di ogni sezione andranno una cesta di prodotti tipici locali per un valore di 100 euro. Ogni partecipante al concorso potrà proporre fino a tre foto, anche per categorie diverse, nel formato 20x30cm, da spedire o portare a Foto Ottica Valerioti (corso Vittorio Emanuele n. 7, Tarquinia, cap 01016) entro il 12 marzo. Per informazioni è possibile chiamare lo 0766 840886 o scrivere a otticavalerioti@gmail.com.