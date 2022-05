Cosa sta succedendo con i prezzi delle criptovalute nel 2022?

Il Bitcoin sta continuando la sua incredibile diminuzione di valore, con una perdita di quasi il 9% in soli due giorni.

Durante l’ultimo mese, la moneta virtuale più famosa al Mondo ha perso ben il 18% del suo valore. Anche le altre criptovalute hanno seguito questo trend, come ad esempio il valore Dogecoin che si attesta attualmente attorno ai soli $ 0,12.

Vediamo quali sono nel dettaglio le 3 principali motivazioni del ribasso che ha coinvolto le criptovalute dall’inizio del 2022.

Estrema volatilità del mercato

In questo particolare periodo storico, le criptovalute stanno seguendo fortemente l’andamento del mercato azionario. Per questo sempre meno investitori si accingono a comprare Dogecoin .

In questo ambito, nelle ultime settimane vi sono stati diversi cambiamenti dal punto di vista del mercato azionario: ad esempio, i tassi di interesse negli Stati Uniti sono stati alzati dalla banca centrale Federal Reserve. A seguito di questo avvenimento, Wall Street ha generato enormi guadagni, ma, poco dopo, gli investitori hanno cambiato idea conducendo i mercati ad invertire la direzione e portando con sé i prezzi delle criptovalute.

Il valore di Bitcoin è fortemente legato all’indice Nasdaq. L’indice incentrato sulla tecnologia, infatti, dall’inizio del 2022 ha perso ben il 21%, mentre il Bitcoin ha subito un ribasso del 22%.

Un numero molto elevato di investitori ha accumulato ricchezze in Bitcoin, mentre questa moneta raggiungeva i suoi valori più elevati tra 32.000 $ e 36.000 $ nel corso dello scorso anno. Un ulteriore calo potrebbe innescare una reazione da parte dei trader che inizierebbero a vendere i propri investimenti e ciò porterebbe a un nuovo calo nelle azioni di comprare Bitcoin.

Adozione mainstream delle criptovalute in ritardo

Nel corso del 2021 si sono verificati numerosi eventi che hanno portato ad una crescita rilevante dell’importanza delle monete virtuali nel mondo dei servizi finanziari. Ad esempio, lo Stato di El Salvador ha legalizzato la moneta virtuale e molte aziende hanno iniziato ad accettare pagamenti in Bitcoin per i loro prodotti e servizi.

È diffusa la convinzione, però, che l’adozione mainstream delle criptovalute stia richiedendo molto più tempo del previsto e che il mercato delle monete virtuali stia attraversando una sorta di stato di stallo.

Di conseguenza ricerche del tipo “come comprare Bitcoin” o “dove comprare Bitcoin” sono nettamente diminuite rispetto allo scorso anno.

Investitori cercano maggiore sicurezza per i propri risparmi

Gran parte della diminuzione dei prezzi delle criptovalute di queste ultime settimane potrebbe essere derivata semplicemente dalla reazione degli investitori a ciò che sta accadendo nel mondo economico a livello generale.

Nel momento in cui il mercato azionario è in uno stato di forte incertezza, molti investitori di Bitcoin comprare decidono di spostare i loro soldi effettuando investimenti in attività meno rischiose e più stabili per decidere successivamente se acquistare Bitcoin nuovamente un volta che il mercato sarà in una situazione di maggiore stabilità.

Il valore massimo di Bitcoin è stato raggiunto lo scorso Novembre, con un prezzo di ben 69.000 $ per moneta. Secondo molti analisti, il valore della più famosa criptovaluta potrebbe scendere ulteriormente nelle prossime settimane fino a toccare quota $ 30.000 o $ 25.000 per poi risalire nuovamente entro la fine dell’anno in corso.