Cos’è il metaverso e quali sono le prospettive future?

Negli ultimi anni, il termine “metaverso” è diventato molto popolare: è menzionato nel contesto di Fortnite, Roblox, Minecraft, Animal Crossing, Facebook, nonché delle tecnologie AR e VR.

Ad esempio, nel 2021, i vertici di Microsoft, Epic Games e Facebook hanno iniziato a parlare dello sviluppo del loro metaverso. E ogni azienda vede l’immagine dell’universo virtuale del futuro a modo suo.

Da dove viene il metaverso?

Il metaverso nella mente degli scrittori di fantascienza è un universo virtuale utopico, che viene “liberato” dai problemi culturali, sociali, economici e politici della realtà, ovvero un “rifugio” virtuale.

Il termine “metaverso” è stato coniato dallo scrittore di fantascienza Neil Stevenson nel 1992 nel suo romanzo “Snow Crash”. Il metaverso di Stevenson è la fase successiva nello sviluppo di Internet: un mondo digitale comune che combina realtà “fisica”, aumentata e virtuale.

Le persone possono connettersi ad esso sotto forma di avatar e fare tutto come nel mondo reale: cercare informazioni, comunicare, fare shopping e lavorare – ma allo stesso tempo allontanarsi dalla realtà e vivere in un universo virtuale. Un avatar umano nel metaverso può essere ciò che vuole e possedere qualsiasi cosa, e la morte non significa morte nel mondo reale.

Mondi completamente digitali simili sono presenti nella trilogia Matrix e Ready Player One di Ernest Klein, dove il gioco online multigiocatore di massa OASIS è diventato un analogo del metaverso. Nel metaverso probabilmente non sono necessari selfiestick per farsi dei selfie, come accadrebbe nella realtà.

In che modo il metaverso differisce dal moderno Internet e dai giochi online

Il venture capitalist Matthew Ball e l’ideologo contemporaneo del metaverso hanno identificato sette caratteristiche principali:

Esistenza infinita: non si resetta, non si mette in pausa o non finisce mai; Funziona in tempo reale ed è indipendente da fattori esterni, sebbene gli sviluppatori possano creare e pianificare eventi nel metaverso; Non ci sono limiti alla dimensione del pubblico e al numero di utenti simultanei. Tutti possono in qualsiasi momento connettersi al metaverso e partecipare alla sua vita su un piano di parità con il resto; Ci deve essere un’economia pienamente funzionante. Persone e aziende possono ricevere una sorta di ricompensa (analogo del denaro) per il “lavoro” che porta “valore” riconosciuto da altri, spenderlo e investire; Il Metaverso collega il mondo fisico e quello digitale, piattaforme aperte e chiuse, reti private e pubbliche. Si tratta di un “tutto digitale unificato”; È richiesta l’interoperabilità di dati, oggetti, asset, contenuti trasferiti tra mondi digitali. Ad esempio, un utente dovrebbe essere in grado di trasferire auto da GTA Online a Need for Speed ​​o regalarle a un amico di Facebook; I metauniversi dovrebbero essere pieni di “contenuti ed esperienze” create dai propri utenti: singoli, gruppi o aziende.

Cosa dicono le aziende IT del metaverso

Nell’aprile 2021, Epic Games ha raccolto $1 miliardo di investimenti per “sostenere la visione a lungo termine del metaverso”. La società sta posizionando il suo gioco Fortnite non come intrattenimento interattivo, ma come un “metaverso” con un’enfasi sulle funzioni sociali.

Fortnite è diventato un fenomeno culturale e si è evoluto in un luogo dove uscire con gli amici invece che con i social media. I marchi usano il gioco per i loro progetti, scrive Matthew Ball: