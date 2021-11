Costumistica storica, il bando per i workshop di Soriano nel Cimino

Riceviamo e pubblichiamo

Al via il 29 novembre 2021 “Vestimenta Historiae”, i workshop di costumistica storica a Soriano nel Cimino (VT) promossi dall’Ente Sagra delle Castagne, in collaborazione con la Pro Loco e il patrocinio del Comune. Il bando è rivolto a un numero variabile da 10 a 40 esperti artigiani, residenti in Lazio, Umbria, Toscana o Marche, per un totale di 56 ore in 12 settimane di lezioni e incontri.

L’intento del progetto, ideato da Antonio Tempesta, presidente dell’Ente Sagra e dell’Associazione Rievocazioni Storiche del Lazio, è creare a Soriano una vera e propria struttura permanente per la formazione delle maestranze nel campo della rievocazione storica quale modello per tutto l’alto Lazio e non solo. Durante i workshop si illustreranno nozioni di storia del costume, modellistica, sartoria e tecniche di lavorazioni artigianali per la realizzazione di quattro costumi medioevali e rinascimentali, cioè attinenti alle epoche di riferimento degli altrettanti rioni e contrade di Soriano nel Cimino: Papacqua, Rocca, San Giorgio, Trinità.

I workshop avanzati di costumistica storica sono strutturati in 4 moduli di 14 ore ciascuno, secondo il seguente calendario. Primo modulo: 29 novembre-13 dicembre 2021, epoca di riferimento prima metà del XIV secolo, 3 lezioni a cadenza settimanale, 14 ore totali. Secondo modulo: 10-24 gennaio 2022, decennio a cavallo tra XIV e XV secolo, 3 lezioni, 14 ore. Terzo modulo: 7-21 febbraio 2022, ultimo decennio XV secolo, 3 lezioni, 14 ore. Quarto modulo: 28 febbraio-4 marzo 2022, settimo decennio XVI secolo (1560-1570), 3 lezioni, 14 ore. Previsto obbligo di frequenza pari all’80% delle ore totali di uno o più moduli.

I seminari di storia del costume saranno tenuti dalla specialista Elisabetta Gnignera, la quale illustrerà ai corsisti le caratteristiche dell’abbigliamento maschile e femminile dei periodi presi in esame. Quindi, i workshop di modellistica e confezione saranno svolti dalla confezionista e modellista professionale Jeana Fotu, che insegnerà ai partecipanti le tecniche di taglio, confezione e lavorazione necessarie alla elaborazione dei quattro costumi che saranno poi esposti e illustrati in un’apposita conferenza-evento.

Ogni modulo è riservato ad un massimo di 10 partecipanti che potranno inoltrare la domanda di iscrizione (per uno o più moduli formativi) da far pervenire via mail agli indirizzi info@sagradellecastagne.com oppure antoniotempesta59@gmail.com entro e non oltre il 20 novembre 2021. Per ulteriori informazioni: 336.2899392 – www.sagradellecastagne.com.