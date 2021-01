Covid-19 a Parigi: i ristoranti non riapriranno il 20 gennaio

Per tutti i parigini e residenti che avevano annotato la data in agenda sappiate che bisognerà attendere ancora prima di tornare al ristorante preferito che è chiuso da almeno due mesi ormai. Fissata per il 20 gennaio, la data per la riapertura di caffè e ristoranti è stata posticipata… ma per quanto tempo?

Considerati luoghi ad alto rischio di contagio, bar e ristoranti non sono pronti a vedere la fine del tunnel. Secondo uno studio dell’Institut Pasteur realizzato tra ottobre e novembre, i ristoranti sono responsabili del 12% dei contagi. Di fronte a queste cifre, fonti governative preferiscono non illudere nessuno. L’unico lato positivo è che le misure di aiuto saranno prorogate per il tempo necessario.