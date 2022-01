Covid, a Vitorchiano tamponi antigenici rapidi in farmacia

Riceviamo dal Comune di Vitorchiano e pubblichiamo

A partire da giovedì 27 gennaio 2022 a Vitorchiano, presso la farmacia Ricci-Mari in Via Manzoni, è possibile eseguire i tamponi antigenici rapidi. Il servizio è prenotabile al numero telefonico 0761.370022 e la sua attivazione è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale, che si è adoperata per sostenere la farmacia nell’organizzazione dell’attività di screening per il tracciamento dei contagi da Covid-19.

“Disporre di questo servizio sul nostro territorio – dichiara il sindaco Ruggero Grassotti – consentirà a molte persone e famiglie di evitare la ricerca affannosa nei comuni limitrofi della possibilità di effettuare un tampone. In particolare, abbiamo pensato agli studenti vitorchianesi che in queste ultime settimane, con le nuove procedure di tracciamento, devono essere sottoposti a tampone con frequenza sempre maggiore. Il Comune, inoltre, si è mosso con tempestività per trovare un accordo con la farmacia allo scopo di calmierare il costo del tampone per gli under 12: al momento costa 15 euro, ma verrà presto uniformato a quello degli studenti di età maggiore, cioè 8 euro. In tal modo sosteniamo le famiglie ad affrontare questa fase di emergenza sanitaria”.