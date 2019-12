CRI Tarquinia, il ringraziamento alla Swim Nepi per il prezioso contributo

Riceviamo dalla CRI Tarquinia e pubblichiamo

In questo clima di festività natalizie la Croce Rossa Italiana Comitato di Tarquinia coglie l’occasione per ringraziare la Swim Nepi che gestisce la piscina comunale di Tarquinia per il prezioso contributo offerto.

Infatti mercoledì 18 dicembre la piscina vestita a festa ha accolto tutti, grandi e piccoli atleti e le loro famiglie per un pomeriggio all’insegna del divertimento e della solidarietà.

L’intero ricavato delle iscrizioni alle gare natalizie è stato donato alla Croce Rossa Italiana comitato di Tarquinia che lo utilizzerà per l’acquisto di nuovi presìdi per l’ambulanza come il Kit per l’intubazione, forbici per emergenza ed un otoscopio a fibre ottiche.

Questo prezioso gesto solidale della Swim Nepi è stato accolto da tutto il Comitato CRI di Tarquinia con estrema gratitudine e come un ulteriore atto di vicinanza e benevolenza dei cittadini .