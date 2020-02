Crolli di edifici alle Saline di Tarquinia: la lettera-denuncia di Tarquinia nel Cuore

Con una lettera indirizzata, tra gli altri, al Comune di Tarquinia e all’Agenzia del Demanio, l’Associazione Tarquinia nel Cuore, per voce del suo presidente Alessio Gambetti, segnala “presso l’ottocentesco Borgo delle Saline di Tarquinia una serie di crolli che stanno interessando importanti porzioni di immobili”.

“Gli edifici e l’attuale pianta di sviluppo del Borgo delle Saline di Tarquinia – continua la lettera – sono il risultato di una fiorente attività costruttiva che ha avuto inizio nella seconda parte del XIX secolo. Il bellissimo Borgo versa ormai da almeno una ventina di anni nel totale degrado ed abbandono. Piange il cuore nel vedere un luogo della memoria storica della nostra Tarquinia ridotto in queste condizioni di assoluto degrado, condizioni queste che stanno generando anche potenziali situazioni di pericolo in quanto le porzioni di edificio che stanno crollando hanno il loro affaccio sulla via pubblica e l’area è transitata ogni giorno da molte persone. Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali il 2 aprile 1997 ha dichiarato il Borgo delle Saline di Tarquinia sito di INTERESSE PARTICOLARMENTE IMPORTANTE ai sensi della legge 1 giugno 1939 n.1.089 sulla tutela delle cose di interesse storico-artistico. Si legge sempre nella premessa del provvedimento del Ministero che la Soprintendenza ha proposto al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali l’emanazione di provvedimenti di tutela vincolistica ai sensi della sopra citata legge 1.089/1997 dell’immobile descritto nella relazione storico-artistica redatta dai tecnici del Ministero ed allegata al provvedimento del 2 aprile 1997. Sono trascorsi circa 23 anni da questo provvedimento che cosa si è fatto per la tutela e la valorizzazione del Borgo delle Saline di Tarquinia? Negli anni tantissime sono state le segnalazioni da parte di residenti, associazioni, la stampa locale, ma la situazione non è mai andata a migliorare anzi oggi siamo davanti a questo lento ed inesorabile degrado di uno dei luoghi storici più belli e suggestivi della nostra Tarquinia. Si allegano alla presente una serie di foto che rappresentano una serie di edifici presenti nel Borgo delle Saline scattate il 27 febbraio 2020, gli edifici nelle foto sono una parte di una serie di altri edifici che sono ugualmente nel degrado, gli edifici nelle foto quì allegate sono: 1) la fabbrica denominata dei “Sali Scelti” stanno crollando parti esterne in cemento armato, il cancello di protezione completamente aperto chiunque può entrare; 2) l’edificio dove è anche collocato l’archivio storico delle Saline di Tarquinia ha parti esterne che sono crollate e stanno crollando; 3) l’edificio che avrebbe dovuto ospitare un Eco-albergo per il quale sono stati investiti circa 1.200.000 € ormai divenuto “dimora” per piccioni e nel degrado totale dal 2008 (anno in cui finirono i lavori di sistemazione) ad oggi mai andato in funzione. Tutto questo è una parte di una situazione di degrado del Borgo delle Saline ancor più ampia che lascia veramente dentro un senso di indignazione perché tutto questo degrado è inaccettabile. Con la presente quindi si chiede a tutte le Autorità ed Istituzioni competenti sul Borgo delle Saline sia per la valorizzazione e tutela del stesso, sia alla rimozione dei potenziali pericoli segnalati sempre con la presente quindi di intervenire al più presto sia per valorizzare il Borgo che a risanare ed rimuove queste situazioni di potenziale pericolo. Ricordiamo che il Borgo delle Saline di Tarquinia è stato dichiarato il 2 aprile 1997 bene di INTERESSE PARTICOLARMENTE IMPORTANTE. Non lasciamo che tutto questo vada perduto. Salviamo e valorizziamo il Borgo delle Saline di Tarquinia”.