Cross, buon debutto regionale per i ragazzi di Atletica ’90 Tarquinia ad Arce

Riceviamo e pubblichiamo

Buoni piazzamenti per i ragazzi dell’Atletica 90 Tarquinia nella prima prova dei Campionati di Società e Trofeo Giovanile di cross svoltasi ad Arce (Frosinone) domenica 22 gennaio. La manifestazione ha visto alla partenza complessivamente nelle varie categorie da cadetti ad assoluti oltre 730 atleti.

Quarto posto nella 2km per Carlotta Parrucci alla sua seconda gara nella categoria cadette, nei cadetti , prova di 2,5km, non ancora al meglio della condizione Mattia De Vita si piazza a metà classifica. Nella categoria allievi valida anche come Campionato Regionale individuale, sesto posto per Luca Pandolfi nella 5km e nella categoria allieve, gara di 4km, settimo posto per Dafne Capitani. Prossimo appuntamento per gli atleti rossoblù le Indoor a Rieti domenica prossima.