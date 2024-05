Cultura a Roma, gli appuntamenti dal primo al 7 maggio

Teatro, danza, musica, cinema, arte, letteratura, incontri, attività per bambini e famiglie, laboratori e workshop. Il mese di maggio si apre con tante interessanti iniziative dedicate a tutta la città, promosse dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale. Un ricco calendario di eventi proposti dalle istituzioni culturali cittadine e dalle associazioni vincitrici dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi destinati a sale teatrali private con capienza inferiore a 100 posti per la stagione 2023/2024. Ecco alcuni degli appuntamenti.

TEATRO E DANZA

Si conclude Frammenti da Shakespeare: il Bardo fra Teatro di Ricerca e Innovazione teatrale, il progetto a cura di Teatro Hamlet APS con la direzione artistica di Mamadou Dioume, attore e storico collaboratore di Peter Brook. Ultima data il 1° maggio dalle 20 alle 23 per The speaking body, workshop tenuto dallo stesso Dioume per imparare a parlare con il proprio corpo riscoprendone tutte le potenzialità. Il 2 maggio dalle 19 alle 20 Eleonora Frascati, ballerina e coreografa, accompagnerà il pubblico alla scoperta della potenza espressiva del gesto nel teatro e nella danza come mezzo di comunicazione universale nell’incontro L’espressione corporea (ingresso libero; max 100 partecipanti). Dal 2 al 5 maggio dalle 15 alle 18 (domenica dalle 10 alle 13) sarà ancora Mamadou Dioume con Gina Merulla a condurre il laboratorio di ricerca permanente nel corso del quale un gruppo scelto di attori lavorerà sulle opere shakespeariane e sulla loro rilettura.

Incontri e laboratori si tengono nella sede del Teatro Hamlet (via Alberto da Giussano 13); la partecipazione a workshop e laboratori è gratuita con prenotazione ai numeri 06.41734901 – 333.4313086. Info su www.teatrohamlet.it.

Prosegue fino al 9 giugno Antigene Z, progetto di alta formazione artistica rivolto a giovani dai 18 ai 35 anni, proposto dall’Accademia Internazionale Santa Rita con la direzione artistica di Beppe Farina e Santa Spena. In programma laboratori e stage interdisciplinari volti al potenziamento delle discipline artistiche per giovani attori, danzatori e comunicatori. Le attività laboratoriali si svolgeranno nella sede dell’Accademia a Dragoncello (viale Fra’ Andrea Di Giovanni 150/A). Il 6 maggio dalle 10 alle 12 prende il via Dal libro all’interprete, laboratorio condotto da Riccardo Barbera che, partendo da vari testi caratterizzati da diversi linguaggi, dalle laudi trecentesche a Jon Fosse, ne analizzerà le possibili tecniche interpretative. I laboratori si terranno fino all’8 giugno. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria alla mail info@accademiasantarita.it (è necessario allegare il proprio curriculum; max 10 partecipanti).

Per la programmazione della settimana proposta dalla Fondazione Teatro di Roma, sul palco del Teatro India va in scena dal 2 al 12 maggio Il canto dei giganti, il progetto di e con Manuela Mandracchia e Fabio Cocifoglia ispirato a I Giganti della Montagna, l’ultimo testo di Luigi Pirandello. Un’opera piena di sogni, magie, visioni, suoni, musiche e fantasmi. Un vero e proprio arsenale delle apparizioni che rispecchia tutto il potenziale dell’immaginario creativo dell’autore. Ma è anche un testo incompiuto in cui Pirandello racconta la sua grave crisi di uomo e teatrante. Un viaggio sonoro, affidato alla speciale sapienza musicale di Mario Crispi, Mario Rivera e Chiara Minaldi che rielaborano la tradizione musicale siciliana e del Mediterraneo con la musica elettronica, ma anche un viaggio onirico, che si sviluppa attraverso le fotografie di Letizia Battaglia e Shobha e i contributi video di Pippo Zimmardi, frutto di un laboratorio teatrale svolto nella Real Casa dei Matti di Palermo. Repliche della settimana; 2, 3, 4 e 7 maggio ore 20, 5 maggio ore 18.

Al Teatro Argentina il 4 maggio alle 19 appuntamento con Il sogno del Principe, spettacolo di danza tradizionale coreana diretto da Chunghan Kim, Direttore Artistico del National Gugak Center Dance Theater che si esibirà con il Folk Music Group. Un’occasione per scoprire la danza di corte, quella popolare, la musica e gli abiti tradizionali coreani ‘Hanbok’ delle corti reali.

Stesso palco, il 7 maggio alle 20, per la prima de L’arte della commedia di Eduardo De Filippo, nell’adattamento e regia di Fausto Russo Alesi (anche sul palco) che porta in scena questa pièce sul rapporto contraddittorio tra lo Stato e il “Teatro” e sul ruolo dell’arte e degli artisti nella nostra società. Altri interpreti: Sem Bonventre, David Meden, Paolo Zuccari, Alex Cendron, Filippo Luna, Gennaro De Sia, Imma Villa, Demian Troiano Hackman e Davide Falbo. Repliche fino al 19 maggio.

Biglietti online su: https://teatrodiroma.vivaticket.it.

Nella Pelanda del Mattatoio di Roma proseguono gli appuntamenti teatrali proposti dall’Azienda speciale Palaexpo in collaborazione con l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico. Per il progetto Uffa che barba!, appuntamento il 3 e 4 maggio alle 19 e il 5 maggio alle 16 con Freaks, progetto scritto e diretto da Federica Rosellini liberamente tratto dalla pellicola omonima di Tod Browning. I sei performer – Eva Cela, Pietro Giannini, Fabiola Leone, Irene Mantova, Riccardo Rampazzo, Daniele Valdemarin – si muovono sul palco in un ardito lip-sync che decontestualizza, senza tradire, le parole della sceneggiatura, costruendo intorno a esse lo stereotipo iperrealistico di un dramma borghese contemporaneo. Stesso spazio, dal 6 al 12 maggio, per la XVI edizione del Festival Contaminazioni, rassegna di spettacoli teatrali e liberi esperimenti artistici organizzata dagli studenti dell’Accademia.

Ingresso gratuito con prenotazione sul sito www.accademiasilviodamico.it (aprono 5 giorni prima dello spettacolo).

Al Teatro Tor Bella Monaca, in Sala Piccola, dal 2 al 4 maggio alle 21, Ancora un attimo, commedia tenera e stravagante che narra la storia di una maestra narcolettica e uno scrittore bugiardo e cleptomane. Di Massimiliano Bruno, con Manuela Bisanti e Giancarlo Porcari e la regia di Gianni Aureli.

In Sala Grande, invece, il 3 e 4 maggio alle 21 e il 5 maggio alle 18 va in scena Game Lover, commedia brillante sulla vita di una coppia, ma anche una saggia riflessione sul conflitto tra un uomo e una donna. Di Alessandra Merico, in scena con Enzo Casertano che cura anche la regia.

Biglietti online su www.vivaticket.com.

Al Teatro Biblioteca Quarticciolo, nell’ambito di VERTIGINE, la Stagione di Danza 2024 di ORBITA | Spellbound Centro Nazionale di Produzione della Danza, a cura di Valentina Marini, il 4 maggio alle 21 protagonista sarà il coreografo e danzatore Nicola Galli con il suo Ultra all’interno del focus dedicato alla sua ricerca. Danza e creazione di Nicola Galli e Massimo Monticelli. Seguirà il 5 maggio alle 17 un doppio appuntamento: in prima assoluta Nicola Simone Cisternino porterà in scena Billi, mentre il danzatore, performer e autore Michael Incarbone presenterà il dittico Fallen Angels + Where you can find me, disappearance, costituito da una coreografia di danza e da un cortometraggio video. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Al Teatro del Lido di Ostia il 5 maggio alle 17, Viola Margaglio e Matteo Di Genova, con i partecipanti dello Slam Poetry Lab 1, presentano Schianti Migratori, una narrazione fantastica sul tema delle migrazioni, per una storia orale e corale che dà voce al nostro presente. Ingresso gratuito.

MUSICA

Da non perdere i concerti proposti questa settimana dalla Fondazione Musica per Roma all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Il 1° maggio alle 11 torna il consueto appuntamento con Si canta maggio. Per l’occasione, Ambrogio Sparagna porta sul palco della Sala Sinopoli Per grazia ricevuta, il suo nuovo spettacolo, in prima nazionale assoluta, dedicato a Nino Manfredi, a venti anni dalla sua scomparsa. Lo stesso giorno, nella Sala Petrassi risuoneranno le note jazz di Roscoe Mitchell, tra i più significativi autori dell’intero spettro della musica contemporanea, e Michele Rabbia, batterista tra i più creativi in Europa. Ci si sposta nel Teatro Studio Borgna il 2 maggio per l’adrenalinico concerto del pianista Matthew Lee che, con la sua band, trascineranno il pubblico con un repertorio che, oltre ai suoi successi, va dai grandi classici di Elvis Presley, Little Richard, Ray Charles e Jerry Lee Lewis, fino ad alcuni omaggi a grandi artisti della musica italiana. In Sala Sinopoli il 4 maggio è la volta del live dei The Musical Box, l’unica band autorizzata e supportata dai Genesis e da Peter Gabriel, che torna nei teatri internazionali con il 50th Anniversary Tour per commemorare un capolavoro assoluto della musica rock, l’album cult Selling England by the Pound. Per il ciclo Contemporanea 2024, due le proposte in programma: nel Teatro Studio Borgna, il 4 maggio Roberto Negro – pianista e compositore – con Michele Rabbia (elettronica, percussioni), Nicolas Crosse (contrabbasso) e i musicisti della formazione da camera Ensemble Intercontemporain – porterà al pubblico il progetto orchestrate Newborn; il 5 maggio in Sala Petrassi doppio appuntamento alle 11 e alle 18 con Histoire du Soldat, la nuova creazione della Compagnia Figli d’Arte Cuticchio composta da Mimmo e Giacomo Cuticchio, Tania Giordano e Salvino Calatabiano. Mentre si sviluppa la trama di un racconto denso di poesia, le vibrazioni della voce di Mimmo Cuticchio (che cura anche adattamento scenico e regia) e le variazioni della sua espressività si intrecciano con le cadenze del “cuntu”. Il tutto accompagnato dalle musiche di Igor’ Fëdorovič Stravinskij eseguite dal PMCE Parco della Musica Contemporanea Ensemble diretto da Tonino Battista (libretto di Charles Ferdinand Ramuz). Il 6 maggio in Sala Sinopoli sarà sul palco una delle voci più liriche e intime del pianoforte jazz contemporaneo, Brad Mehldau, in trio con Felix Moseholm al contrabbasso e Jorge Rossy alla batteria. Tranne dove diversamente indicato, inizio concerti alle ore 21. Biglietti online su www.auditorium.com/it/ticket-one.

Proseguono gli altri appuntamenti musicali della Casa del Jazz. Il 2 maggio la cantante Elena Paparusso presenterà in concerto le canzoni del suo secondo album Anatomy of the Sun, alla guida di un quintetto formato da Domenico Sanna (pianoforte), Francesco Poeti (chitarra), Giuseppe Romagnoli (contrabbasso) e Matteo Bultrini (batteria); il 3 maggio è la volta di Three Generation, ultimo lavoro del trio formato da Leo Caligiuri (piano/tastiere), Ares Tavolazzi (contrabbasso/basso elettronico) e Christian Capiozzo (batteria). Il 4 maggio sarà sul palco Triello, trio fondato nel 2021 dal pianista e compositore Sergio Cossu con Danilo Gallo al contrabbasso e Mauro Beggio alla batteria. Il 5 maggio alle 18 il sassofonista jazz e compositore Claudio Giambruno presenta il suo Overseas 4et, nuova formazione che lo vede al fianco di tre musicisti di assoluto valore come Andrea Rea (pianoforte), Dario Rosciglione (contrabbasso) e Amedeo Ariano (batteria). Appuntamento il 7 maggio con il concerto dei Conversessions, la band nata dalle sperimentazioni di Giacomo Tagliaventi (tastierista) ed Emanuele Righini (chitarrista) completata da Davide Fabrizio (batterista), Guglielmo Molino (bassista) e Lorenzo Reggio (chitarrista). La formazione presenta una musica chimerica, dato il percorso creativo di ognuno dei componenti, tra Jazz, Fusion, Progressive, Soul e Metal.

Per le Lezioni di Jazz, il 5 maggio alle 11 Stefano Zenni conduce l’incontro Too good to title. Gli ultimi anni del Duca (Ellington 50): a 50 anni dalla morte di Duke Ellington, un approfondimento sull’ultimo periodo della sua carriera, in cui ha prodotto alcune delle opere più audaci, innovative e originali di tutta la musica contemporanea.

Tranne dove diversamente indicato, inizio eventi alle ore 21. Biglietti online su www.ticketone.it.

Per il cartellone dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la grande musica russa tra Otto e Novecento sarà la protagonista del concerto in programma il 2 maggio alle ore 19.30 (con repliche il 3 maggio alle 20.30 e il 4 maggio alle 18) nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, e che vedrà il ritorno sul podio, per il primo dei due concerti di questa stagione, del direttore Tugan Sokhiev. Nel brano di apertura verrà affiancato dal pianista cinese Haochen Zhang, al suo debutto a Santa Cecilia, che eseguirà il Secondo Concerto per pianoforte di Prokof’ev. Nella seconda parte della serata, Sokhiev dirigerà una sua suite che comprende i brani più conosciuti e amati del balletto di Čajkovskij Il lago dei cigni.

Il 3 maggio alle 17, il Museo degli Strumenti Musicali dell’Auditorium ospita il Concerto finale del Corso di perfezionamento di Flauto tenuto da Andrea Oliva mentre il 7 maggio alle 15.30, in Sala Petrassi, è in calendario il Concerto finale del Corso di perfezionamento di Musica da Camera condotto da Ivan Rabaglia (ingresso libero fino a esaurimento posti).

Ancora in Sala Santa Cecilia, il 6 maggio alle 20.30 torna con un recital dedicato a Beethoven e Schönberg il pianista statunitense Emanuel Ax che eseguirà tre Sonate di Ludwig van Beethoven: la giovanile Sonata n. 2 dedicata a Haydn e la Sonata “Patetica” op. 13, prima manifestazione matura di quello che è un nuovo orientamento sulla concezione del genere della Sonata. Il terzo brano in programma del genio di Bonn è la celebre “Appassionata” op. 57. In occasione dei 150 anni della nascita di Arnold Schönberg, Ax eseguirà anche i Tre pezzi per pianoforte op. 11 del compositore viennese.

Dove previsto, biglietti online su www.ticketone.it.

Per la stagione 2023/2024 del Teatro dell’Opera di Roma, il 2 maggio alle 20 al Teatro Costanzi (anche in diretta su Radio3 Rai), debutta Jenůfa, opera in tre atti, dal dramma Její pastorkyňa di Gabriela Preissová e musica di Leoš Janáček. Sullo sfondo di una chiusa comunità rurale, due donne lottano per realizzarsi, per sopravvivere allo schiacciante peso degli obblighi sociali e alla violenza che le circonda. Il progetto, che è una coproduzione con Royal Opera House Covent Garden di Londra, vede la regia di Claus Guth. A dirigere l’Orchestra, il Coro e il Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma, sarà il Direttore Juraj Valcuha, mentre il Maestro del Coro è sempre Ciro Visco. Le scene sono affidate a Michael Levine mentre i costumi sono di Gesine Völlm, la coreografia di Teresa Rotemberg e la drammaturgia di Yvonne Gebauer. Personaggi e interpreti principali: Manuela Custer (la vecchia Buryjovka), Charles Workman (Laca Klemeň), Robert Watson (Števa Buryja), Karita Mattila (la sagrestana Buryjovka Kostelnička), Cornelia Beskow (Jenůfa), David Stout (il capomastro del mulino), Lukáš Zeman (il sindaco), Anna Viktorova (sua moglie), Sofia Koberidze (Karolka). A questi si aggiungono Ekaterine Buachidze (la pastora), Valentina Gargano (Barena), Mariam Suleiman (Jana), tutti e tre del progetto “Fabbrica” Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma. Repliche: 2, 7 e 9 maggio alle 20; 4 maggio alle 18 e 5 maggio alle 16.30. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Al Teatro Tor Bella Monaca, in Sala Piccola, il 7 maggio alle 21 debutta Raccontami di te, un omaggio a Patty Pravo, un viaggio in cui grazie alla magia della musica, passato e presente si ricongiungeranno. Di Rosella Mucci, anche in scena e che cura anche la regia insieme a Claudia Caoduro, e con Sonia Abbondanzieri e Francesca Lollobrigida. Voce di Loredana Vita e chitarre di Marco Abbondanzieri. Con la partecipazione straordinaria di Nicola Distaso. Biglietti online su www.vivaticket.com.

INCROCI ARTISTICI

Al Teatro del Lido di Ostia, il 1° maggio, Educazione Poetica Pubblica propone l’evento Primo Maggio in Scena per celebrare attraverso il cinema, la lettura e la musica, il tema del lavoro. Si comincia alle 16.30 con la proiezione di Palazzina Laf di Michele Riondino e il cineforum a cura di Donato Di Stasi (Cineforum Occhiestraneo). Seguirà alle 19, a cura di Alessandro Portelli e Sabina de Tommasi, la lettura pubblica condivisa Una Repubblica fondata sul… incentrata sui temi del precariato e dei diritti. In chiusura, alle 21, il concerto di due prestigiosi cori popolari, il Coro del Canto Necessario diretto da Giovanna Marini e Francesca Ferri e il CORA diretto sempre da Francesca Ferri. Ingresso gratuito.

Il 7 maggio alle 17.30, nella Sala Squarzina del Teatro Argentina, è in programma la presentazione del libro Ritorno in Puglia di Marco Ferrante (Bompiani, 2024). Un romanzo sugli slanci e le contraddizioni di una borghesia che si dichiara progressista ma che è animata dai moventi più inconfessabili, e sulle illusioni che possono sostenerci per una vita intera oppure farci imboccare la strada sbagliata. Una storia che si legge come una avvincente saga familiare ma ha la densità di una tragedia. L’autore dialogherà con lo scrittore Mario Desiati; introduzione di Luca De Fusco. Letture di Francesco Siciliano. Ingresso libero.

KIDS

Fino al 6 luglio l’Associazione Culturale Calpurnia propone la rassegna Mercato della Formazione, ciclo di laboratori rivolti ad artisti e professionisti del teatro e della cultura in calendario all’interno dell’ex Mercato di Torre Spaccata (via Filippo Tacconi 11) che si concluderà con una serie di giornate performative sul palco del Teatro Biblioteca Quarticciolo. In programma anche attività dedicate ai più piccoli come Immaginario Danza Teatro, laboratorio creativo per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni che prenderà il via il 4 maggio. La danzatrice e coreografa Giovanna Zanchetta proporrà ai giovani partecipanti linguaggi e tecniche teatrali e di danza sotto forma di gioco per esplorare le diverse possibilità di espressione attraverso il corpo, il gesto e il movimento. Orari: dalle 9 alle 13. Date fino al 22 giugno. Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria alla mail organizzazione@asscalpurnia.it (max 20 partecipanti).

Prosegue fino al 9 giugno Antigene Z, progetto di alta formazione artistica rivolto a giovani attori, danzatori e comunicatori tra i 18 ai 35 anni, proposto dall’Accademia Internazionale Santa Rita con la direzione artistica di Beppe Farina e Santa Spena. In programma laboratori e stage interdisciplinari volti al potenziamento delle discipline artistiche che si svolgeranno nella sede dell’Accademia a Dragoncello (viale Fra’ Andrea Di Giovanni 150/A). Per i più giovani, è in programma Di Gen in Gen, laboratorio teatrale con Flavio Lombardi sul metodo Strasberg. Prossimo appuntamento il 3 maggio dalle 17 alle 20 (fino al 7 giugno). Tutte le attività sono gratuite con prenotazione obbligatoria alla mail info@accademiasantarita.it (è necessario allegare il proprio curriculum; max 10 partecipanti).

Tornano gli appuntamenti dedicati al giovane pubblico dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. È dedicato ai bambini dai 0 ai 2 anni il concerto interattivo Baby Sound: un laboratorio musicale in cui i piccoli spettatori verranno condotti in un viaggio emozionale in cui ascolteranno musiche di diverso genere, suonate con vari strumenti. Date disponibili: 4 maggio alle 15.30 e alle 17 nello Studio 1; il 5 maggio alle 12.15 e alle 15.30 (anche per donna in gravidanza) in Sala Coro. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Alla Casa del Cinema di Villa Borghese prosegue Forever Kids, la speciale programmazione dedicata alle famiglie. Il 5 maggio alle 11 verrà proiettato Pinocchio, la trasposizione cinematografica del classico di Collodi diretta da Matteo Garrone, uscita nelle sale nel 2019. Ingresso gratuito.

Tante, anche questa settimana, le iniziative promosse da Biblioteche di Roma per bambini e ragazzi. Il 2 maggio alle 17, alla Biblioteca Gianni Rodari, si terranno le letture ad alta voce per bambini da 0 a 3 anni de L’Angolo delle storie, nell’ambito del progetto Nati per Leggere, mentre alla Biblioteca Goffredo Mameli proseguono gli appuntamenti con Ti leggo una storia, letture a bassa voce a cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Universale: il 2 maggio alle 17 per bambini 4-6 anni e il 7 maggio, alla stessa ora, per bambini 0-3 anni. Info: 06.45460541 – ill.goffredomameli@bibliotechediroma.it.

Il 4 maggio alle 11, alla Biblioteca Villino Corsini a Villa Pamphilj, aspettando la Festa della Mamma che quest’anno ricorre il 12 maggio, si terrà il laboratorio creativo per bambini dai 5 agli 8 anni a partire dalla lettura dell’albo illustrato Mamma ti leggo una storia di Nicola Cinquetti e Lucia Scuderi (Lapis, 2023); prenotazione: l.nocchi@bibliotechediroma.it.

Anche per questo mese è possibile partecipare ai gruppi di aiuto compiti: il 7 maggio alle 15.30 e alle 16.30, il professor Pasquale Quartucci è disponibile alla Biblioteca Sandro Onofri per SOS Matematica e Fisica!, incontri di approfondimento sulle materie scientifiche rivolti ai ragazzi dai 16 anni in su; prenotazione: sandronofri@bibliotechediroma.it. Nello stesso giorno, alla Biblioteca Enzo Tortora, si tengono invece gli incontri di Aiuto compiti per bambini e ragazzi di origine straniera, dalle 14.15 per i ragazzi delle scuole medie e dalle 16.30 per i bambini delle elementari; info: 06.45460314-315; prenotazione: prenotazioni.intercultura@bibliotechediroma.it.

Per le attività promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e rivolte a famiglie e bambini, in settimana al Planetario di Roma torna lo spettacolo giocoso e interattivo Girotondo tra i Pianeti (4 maggio alle 12), mentre il 5 maggio Gabriele Catanzaro, nei panni dello stravagante Dottor Stellarium, guiderà i più piccoli a scoprire il mondo delle stelle con lo spettacolo Vita da stella (alle 12 e alle 18). Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it – www.planetarioroma.it.

La Sala Piccola del Teatro Tor Bella Monaca, il 5 maggio alle 17, per la rassegna Teatro in Famiglia, ospita lo spettacolo Il Re senza corona, un viaggio nel mondo di Gianni Rodari fra musica, canzoni e filastrocche. Con Caterina Ardizzon, Carla Recupero ed Elena Stabile e la regia di Roberto Zorzut. Biglietti online su www.vivaticket.com.

Al Palazzo Esposizioni Roma il 5 maggio alle 11 è in programma il terzo appuntamento di Sotto il segno di Accardi, visita animata in mostra e laboratorio, per bambine e bambini dai 7 agli 11 anni, dedicati alla vita e alle opere di Carla Accardi. Segno, forma e colore sono gli ingredienti principali della sua ricerca, dal bianco e nero degli esordi fino ai colori fluo degli anni ‘60 su plastica trasparente, in un’armonia compositiva sempre sorprendente. In Atelier, il segno astratto sarà il punto di partenza per un grande gioco visivo all’interno del Cubo con cui sperimentare pieni e vuoti, ritmi e ripetizioni, ribaltamenti e cambi di direzione.

Nella Sala fontana prosegue fino al 19 maggio la mostra dedicata a Vladimir Radunsky, russo di nascita e americano d’adozione, tra i più noti illustratori di libri per bambini, la cui caratteristica espressiva principale è quella di accostarsi a temi e scritture diverse – prose o poesie – che lo hanno spinto a utilizzare stili e tecniche differenti, dalla pittura realistica ai collage astratti. L’esposizione è a cura di Kiril Ass con Nadja Korbut. Visitabile gratuitamente dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20, ultimo ingresso un’ora prima. Nell’ambito della mostra, il 4 maggio per i piccoli visitatori è in programma Un pomeriggio con Vladimir Radunsky, visita in mostra e laboratorio per bambine e bambini dai 5 anni in su. Disegni, collage, bozzetti, abiti di alta sartoria e tanto altro per tracciare il ritratto di un artista che attraverso tecniche e stili diversi ha creato libri illustrati sempre innovativi e originali. Tre turni: alle ore 15, alle ore 16 e alle ore 17.

Per le attività, prenotazioni e biglietti su https://ecm.coopculture.it.

ATTIVITÀ DELLE BIBLIOTECHE

Tra gli eventi in programma questa settimana nelle Biblioteche di Roma, si segnala che il 3 maggio alle 17.30 la Biblioteca Joyce Lussu ospita un incontro dedicato alla lettura condivisa di Tutta la stanchezza del mondo di Enrica Tesio (Bompiani, 2022), il terzo del ciclo La lettura come strumento di benessere organizzato in collaborazione con La voce di Rita OdV per riflettere su tematiche di genere e violenza contro le donne; prenotazione: ill.lussu@bibliotechediroma.it. Il mistero delle lettere nascoste (Edizioni Efesto, 2024) è invece il titolo del romanzo noir, incentrato sull’omicidio di un esponente della comunità ebraica romana, che l’autore Bruno Poggi presenterà il 6 maggio alle 17.30 alla Biblioteca Guglielmo Marconi in dialogo con Gian Piero Ventura Mazzucca. L’evento, in collaborazione con la casa editrice Efesto, è a ingresso libero fino a esaurimento posti; info e prenotazioni: 06.45460301 – guglielmomarconi@bibliotechediroma.it.

Proseguono gli incontri con i candidati al Premio Strega 2024. Il 6 maggio alle 18.30, appuntamento alla Biblioteca Casa delle Letterature per un approfondimento sui libri Nella stanza dell’imperatore (Fazi, 2024) di Sonia Aggio, e Aggiustare l’universo (Mondadori, 2023) di Raffaella Romagnolo, già candidata al Premio Strega 2016 e finalista al Premio Strega Ragazzi e Ragazze 2020. Le autrici, intervistate da Valentina Farinaccio, incontreranno, insieme ai lettori, i Circoli di lettura delle biblioteche e gli studenti della Scuola del libro. Gli appuntamenti verranno trasmessi in diretta streaming sulle pagine Facebook di Biblioteche di Roma e Casa delle Letterature e sul canale YouTube di Biblioteche di Roma.

ARTE

Al Teatro del Lido di Ostia, nell’ambito di IMMAGINA 2024 Festival Internazionale del Teatro di Figura di Roma, dal 3 al 31 maggio e a cura di Marta Cascarano, è allestita la mostra Disegno sempre anche quando penso, una mostra dedicata ai “teatrini di carta” realizzati dall’architetto Michele Cascarano, una serie di diorami tridimensionali e visionari che trascendono la realtà concreta per raggiungere una dimensione onirica e ideale, fondendo memoria, sogno e progetto in rappresentazioni potenti e simboliche dello spazio architettonico. Ingresso gratuito.

Al Mattatoio fino al 12 maggio sono visitabili le due mostre promosse dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e da Azienda Speciale Palaexpo. Nel Padiglione 9a l’esposizione URLO. Vibrazioni urbane, organizzata da Doc Creativity e curata da Simona Gavioli, presenta l’esito compiuto di una serie di linguaggi che da sempre caratterizzano l’esperienza creativa dell’artista romano Andrea Sampaolo: street art, urban art, writing, graffitismo e muralismo, cultura Hip Hop. Tutti codici propri della galassia underground, un ricco e complesso linguaggio che affonda nella Brooklyn anni Settanta, e che per Sampaolo è ancora oggi il modo per denunciare il disagio sociale, economico ed esistenziale. Cuore del percorso espositivo è la reinterpretazione della superficie delle vecchie “paline” dismesse delle affissioni pubblicitarie del Comune di Roma: il poderoso gesto visionario ne rinnova il linguaggio, trasmutando il significato in una nuova dimensione espressiva e comunicativa. Ingresso gratuito.

Nel Padiglione 9b invece, il progetto espositivo Archivio Contemporaneo Exhibition, a cura di Visioni Parallele Creative Studio, trasforma lo spazio in un percorso esperienziale, coinvolgendo per la prima volta una selezione di artisti internazionali con suggestive opere transmediali che, tramite l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, di mixed e virtual reality, sfideranno la nostra percezione di realtà e multidimensionalità. Un’esperienza museale immersiva con l’identità dinamica e pluridisciplinare di un festival: installazioni, attività didattiche, esperienze espositive e performance audio-visive, avvolgeranno lo spettatore in uno spazio coinvolgente e dinamico. Un progetto ibrido, un archivio pensato come un raccoglitore di identità, ma anche un laboratorio concettuale e visivo in cui poter riflettere, sperimentare e creare nuovi mondi. Programma completo su www.mattatoioroma.it. Biglietti online su https://ecm.coopculture.it.

Le due mostre, promosse dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e da Azienda Speciale Palaexpo sono visitabili martedì, mercoledì e giovedì ore 14-20; venerdì, sabato e domenica ore 11-19.

Al MACRO, proseguono tutte le mostre attualmente in corso. Fino al 25 agosto sono visitabili: Accelerazione a cura di Matteo Binci e Valerio Mattioli, dedicata alla produzione di Stefano Tamburini, profetico “ingegnere dei media” il cui lavoro viene riletto alla luce del tema dell’accelerazione, già centrale della sua opera e qui amplificato dai contributi testuali del filosofo Franco “Bifo” Berardi, della teorica Amy Ireland, del dj e musicista Steve Goodman e del designer Silvio Lorusso; Cosmogonie, a cura di Luca Lo Pinto, che presenta il lavoro di Laura Grisi, artista che ha sempre evaso le categorie del suo tempo, il cui lavoro è contestualizzato in relazione a quello di altre artiste, quali Leonor Antunes, Nancy Holt e Liliane Lijn. Sette grandi opere esposte, realizzate con diversi media (suono, pittura, video e installazioni luminose). Lo Pinto firma, inoltre, la curatela di HYbr:ID, esposizione dell’artista e musicista tedesco Carsten Nicolai, aka Alva Noto, la cui ricerca si muove costantemente tra linguaggio visivo e sonoro, del quale indaga le qualità fisiche e le possibilità espressive con l’intento di oltrepassare gli stretti confini delimitati dalla tradizione musicale codificata. Curata sempre da Luca Lo Pinto anche Una casa ontologica che rappresenta il personale linguaggio dell’artista e designer Luigi Serafini attraverso un allestimento che evoca la sua casa romana. La mostra è concepita come un’opera espansa, un ambiente in cui l’artista ha creato un meta-ritratto che trasporta all’interno del museo la sua attitudine immaginifica.

Proseguono, infine, fino al 12 maggio l’esposizione 25 Years of Always Stress with BLESS, dedicata al duo parigino e berlinese Bless, studio transdisciplinare nato nel 1995 dalla collaborazione di Desiree Heiss con Ines Kaag e che lavora ai confini tra moda, design e interventi nello spazio in forma di oggetti, e la mostra Triviale che, attraverso installazioni e video, presenta il lavoro dell’artista francese, di base a Roma, Pauline Curnier Jardin.

Tutte le mostre sono a ingresso gratuito e visitabili dal martedì al venerdì ore 12-19; sabato e domenica ore 10-19. Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

Al Palazzo Esposizioni Roma è in partenza il 7 maggio Expodemic, II edizione del Festival delle Accademie e degli Istituti di Cultura stranieri a Roma. La mostra, a cura di Lorenzo Benedetti con la collaborazione di Francesca Campana, racconta lo stretto legame tra la nascita e lo sviluppo delle esposizioni e la storia delle accademie, sia attraverso il coinvolgimento di artisti stranieri attualmente residenti sia con documenti storici. Il progetto, promosso dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e Azienda Speciale Palaexpo, a partire dalla mostra a Palazzo Esposizioni, si diffonderà nella città con una serie di poster realizzati appositamente per l’occasione e in distribuzione gratuita nelle varie sedi dei partner culturali. Un percorso che illustra l’importanza del rapporto tra il Palazzo, le Accademie e Istituti di Cultura stranieri a Roma, mettendone in evidenza la ricchezza e la diversità, nonché l’assoluta attualità di questo arcipelago culturale. Non mancheranno incontri, performance e proiezioni ospitate nella sede del museo e numerose mostre ed eventi organizzati nelle Accademie e Istituti di Cultura. Artisti in mostra: Kamrooz Aram, Ane Rodriguez Armendariz, Séverine Ballon, Jacopo Belloni, Alix Boillot, Susanne Brorson, Fatma Bucak, Pedro Luis Cembranos, Zachary Fabri, Arturo Franzino, Hamedine Kane, Kapwani Kiwanga, Bjørn Melhus, Marko Nikodijevic, Tura Oliveira, Estefania Puerta Grisales, Chloé Quenum, Marie Robert, Sarina Scheidegger.

Prosegue fino al 9 giugno la mostra Carla Accardi a cura di Daniela Lancioni e Paola Bonani, promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, ideata, prodotta e organizzata da Azienda Speciale Palaexpo e realizzata in collaborazione con Archivio Accardi Sanfilippo e con il sostegno della Fondazione Silvano Toti. Nel centenario della nascita, l’antologica celebra l’artista, figura cardine della cultura visiva contemporanea italiana e internazionale. In mostra, circa cento opere che abbracciano l’intera biografia della Accardi. Aderente alle istanze della contemporaneità, il suo lavoro è stato negli anni determinante per la nascita e lo sviluppo di nuovi modi di intendere l’opera d’arte: dall’astrattismo dell’immediato dopoguerra all’informale, dalla pittura-ambiente a un’arte dematerializzata, sino alla “joie de vivre”.

Orari mostre: dal martedì alla domenica ore 10-20, ultimo ingresso un’ora prima. Biglietti online su www.coopculture.it.

Nell’ambito della mostra Vladimir Radunsky, visitabile a ingresso gratuito nella Sala fontana, il 4 maggio alle 11 è in programma Dedicato a Vladimir: un incontro dedicato al pubblico adulto per ricordare uno tra i più noti illustratori di libri per bambini attraverso la voce di Deborah Soria, libraia esperta di letteratura ed editoria italiana e internazionale per l’infanzia. Biglietti online e prenotazioni su https://ecm.coopculture.it.

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali si segnala che il 5 maggio, prima domenica del mese, torna l’ingresso gratuito per tutti nei Musei civici e in alcune aree archeologiche della città come il Circo Massimo (ore 9.30-19, ultimo ingresso alle 18), i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana ore 9-19.15, ultimo ingresso un’ora prima) e l’Area Sacra di Largo Argentina (ingresso da via di San Nicola De’ Cesarini di fronte al civico 10, ore 9.30-19, ultimo ingresso alle 18). Per l’occasione sarà visitabile gratuitamente anche il Museo della Forma Urbis (ore 10-16, ultimo ingresso alle 15), che custodisce i frammenti della Forma Urbis Romae, la pianta di Roma fatta incidere su marmo dall’imperatore Settimio Severo, una delle più rare e importanti testimonianze della città antica. Il Museo è allestito all’interno del Parco Archeologico del Celio (sempre ad accesso libero e gratuito per tutti ore 7-20, ingresso da viale del Parco del Celio 20/22 e Clivo di Scauro 4). Nei Musei civici saranno visitabili gratuitamente sia le collezioni permanenti sia le mostre temporanee. Fanno eccezione alla gratuità le mostre: Oltre lo spazio, oltre il tempo. Il sogno di Ulisse Aldrovandi al Museo Civico di Zoologia; UKIYOE. Il Mondo Fluttuante. Visioni dal Giappone e Giacomo Matteotti. Vita e morte di un padre della Democrazia, ospitate entrambe al Museo di Roma a Palazzo Braschi; Fidia, allestita nello spazio Villa Caffarelli – Musei Capitolini. Rimangono a pagamento anche la visita al Rifugio antiaereo e al bunker del Casino Nobile a Villa Torlonia (per singoli visitatori, alle ore 10, 11, 12, 14, 17; per gruppi, ore 15 e 16 con prenotazione obbligatoria allo 060608; www.museiincomuneroma.it; www.museivillatorlonia.it) e la visita in realtà aumentata e virtuale Circo Maximo Experience (ore 10-16, ingresso ogni 15 minuti, l’ultimo alle 14.50; www.museiincomuneroma.it; www.circomaximoexperience.it.). Per i possessori della MIC Card la partecipazione alle due visite è consentita con biglietto d’ingresso ridotto.

Tanti anche gli appuntamenti previsti in settimana. Tra questi, il 2 maggio alle 17, al Museo Civico di Zoologia, nell’ambito della mostra in corso Oltre lo spazio, oltre il tempo. Il sogno di Ulisse Aldrovandi, l’artista Nicola Samorì incontrerà il pubblico dialogando con lo storico dell’arte Luigi Ficacci. Modera il ricercatore e saggista Luca Ciancabilla. Seguirà una visita guidata al percorso espositivo insieme ai curatori Antonio Danieli e Luca Ciancabilla e all’architetto Simone Gheduzzi. Ingresso libero alla conferenza; biglietto d’ingresso per la visita guidata.

Il 3 maggio alle 17, presso la Sala Tenerani del Museo di Roma a Palazzo Braschi, per la rassegna Libri al Museo verrà presentato il volume Le teorie del restauro, dalla Carta di Atene a oggi di Orietta Rossi Pinelli (Einaudi, 2023). Interverranno: Ilaria Miarelli Mariani (Direttrice della Direzione Musei Civici della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali), Pietro Petraroia (Scuola di Specializzazione in Beni storico-artistici, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), Pio Baldi (Presidente della Pontificia Accademia dei Virtuosi al Pantheon) e Federica Giacomini (restauratrice e storica dell’arte). Sarà presente l’autrice. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Ancora il 5 maggio alle 11.30, al Museo Napoleonico, in occasione dell’anniversario della morte di Napoleone, appuntamento con Napoléon avait 500 soldats, matinée musicale con canti militari e popolari d’epoca napoleonica accompagnati da videoproiezioni. In concerto, con voce e strumenti, un gruppo di studenti dell’indirizzo musicale del Liceo Statale Farnesina. Ingresso libero fino a esaurimento posti (max 55 posti a sedere).

Nel pomeriggio dello stesso giorno, al Museo di Roma in Trastevere, tra le 15.30 e le 16.30, si terrà il finissage della mostra Hilde in Italia. Arte e vita nelle fotografie di Hilde Lotz-Bauer. Previsti intervalli musicali eseguiti dalla compositrice Zhanna Stankovych (al pianoforte) e da Oksana Tiutiunyk (al violino).

Tra le iniziative proposte da Patrimonio in Comune, per il ciclo Dalle carte alle storie. Storia e storie d’Archivio, il 7 maggio alle 17, presso la Sala Ovale dell’Archivio Storico Capitolino (piazza dell’Orologio 4) si terrà l’incontro La vera storia di Porzia Orsini, badessa di Castro. Saluti istituzionali: Federica Pirani (Direttrice dell’Archivio Storico Capitolino). Introduce Elisabetta Mori (archivista storica). Interviene Lisa Roscioni (professoressa di Storia moderna, Università Sapienza di Roma). Ingresso libero fino a esaurimento posti (max 50 partecipanti).

Nell’ambito della seconda edizione di Roma Racconta… le professioni del patrimonio culturale, il ciclo di conferenze in presenza e online rivolte a docenti e studenti universitari per approfondire le professioni che ruotano intorno al grande mondo del patrimonio culturale, il 7 maggio alle 16.30, presso il Museo di Roma a Palazzo Braschi, Stefano Castellani (fotografo) terrà l’incontro Fotografare i beni culturali, tra immaginazione e documentazione. Il fotografo. La partecipazione in presenza è libera e gratuita fino a esaurimento posti. Per la partecipazione online verranno accettate soltanto le prenotazioni effettuate entro le ore 14 del giorno stesso della conferenza.

In settimana, proseguono anche gli spettacoli a tema astronomico al Planetario di Roma che per il pubblico adulto propone: Ritorno alla Stelle (2 e 3 maggio alle 17 e alle 18; 4 maggio alle 11; 5 maggio alle 11 e alle 17; 7 maggio alle 17); Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager (2 e 4 maggio alle 16; 5 maggio alle 10); Space Opera (3 e 7 maggio alle 16; 4 maggio alle 10); Una dorata cupola di stelle (4 e 7 maggio alle 18; 5 maggio alle 16); La Notte stellata (4 maggio alle 17);. Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it – www.planetarioroma.it.

Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19). www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it.

Lo spazio AuditoriumArte dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, fino al 5 maggio, ospita Life Chronicles of Dorothea Ïesj S.P.U., progetto scritto e diretto dal collettivo artistico-curatoriale ALMARE – composto da Amos Cappuccio, Giulia Mengozzi, Luca Morino e Gabbi Cattani – a cura di Radio Papesse e promosso in collaborazione con Timespan. Un film e audio-racconto sci-fi in tre capitoli che segue le avventure della ricercatrice Dorothea Ïesj e le sue peripezie nell’estrarre (e rivendere) suoni del passato. Grazie a una tecnologia chiamata ECHO è possibile analizzare le onde sonore incise nei secoli su ogni superficie, restituendo le tracce audio impresse nella materia e permettendo, dunque, di recuperare qualsiasi suono. Filmato a partire da stampe tipografiche a caratteri mobili, l’opera si colloca alla frontiera tra radio, cinema e letteratura. Proiezioni alle ore 17.15 e alle 19.15. Ingresso libero.

CINEMA

Il 5 maggio dello scorso anno, la Casa del Cinema a Villa Borghese riapriva al pubblico dopo una serie di interventi di ristrutturazione e con una nuova gestione, affidata alla Fondazione Cinema per Roma. Per festeggiare la ricorrenza, tutti gli eventi e i film in programma fra il 4 e 5 maggio saranno a ingresso gratuito.

Di seguito, gli appuntamenti della settimana. Il 1° maggio prende il via la rassegna Work in Progress: in occasione della Festa dei Lavoratori, fino al 7 giugno, una serie di titoli dedicati al tema del lavoro. Si andrà dagli anni Sessanta ai giorni nostri, partendo dai classici fino alle pellicole più contemporanee. Questi i titoli in cartellone in settimana: Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti (1° maggio alle 20); La Loi du marché di Stéphane Brizé (2 maggio alle 18; v.o.s.); I compagni di Mario Monicelli (3 maggio alle 20.30); Palazzina Laf di Michele Riondino (7 maggio alle 20).

Dal 2 al 30 maggio, appuntamento con Buon compleanno, Sidney Lumet, omaggio al cineasta statunitense, premio Oscar® Onorario nel 2005, autore di un cinema di grande impegno civile, con una retrospettiva di alcuni fra i suoi maggiori successi nel centenario dalla sua nascita. Si parte con le proiezioni di Serpico (2 maggio alle 20) e The Verdict (3 maggio alle 18; Dog Friendly), entrambi disponibili in versione originale sottotitolata.

Il 4 maggio da non perdere le prime pellicole del ciclo Un anno dopo | I film scelti da Ferzan Özpetek: alle 18, Black Narcissus di Michael Powell ed Emeric Pressburger (v.o.s.) e, alle 20, Il segno di Venere di Dino Risi, preceduto da un incontro con lo stesso Özpetek. Il 5 maggio sarà la volta di Un anno dopo | I film scelti da Matteo Garrone. Si parte alle 18 con L’Atalante di Jean Vigo (v.o.s.) per proseguire alle 20, alla presenza del regista che incontrerà il pubblico prima della proiezione, con 8½ di Federico Fellini. Ingresso libero.

Dove previsto, biglietti online su www.boxol.it. Info: www.casadelcinema.it.

Nella Sala Cinema del Palazzo Esposizioni Roma prende il via Cinemente – L’attualità del mito, rassegna di psicoanalisi e cinema giunta alla X edizione, ideata e a cura di Azienda Speciale Palaexpo, Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale e il Centro Psicoanalitico di Roma. Un’occasione unica per guardarci allo specchio attraverso le riflessioni di registi o interpreti messi a confronto, dopo la visione dei loro film, con autorevoli psicoanalisti. Il progetto, che si focalizza da sempre su temi che rimandano a esperienze di crisi o di passaggio, quest’anno prende spunto dai grandi miti della classicità. Si parte con Orfeo e Euridice il 2 maggio alle 20: sullo schermo Le Favolose di Roberta Torre che prenderà parte a un incontro dopo la proiezione con Manuela Fraire; interviene Chiara Buoncristiani. Presenta e coordina gli incontri Fabio Castriota. Ingresso libero fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria dalle ore 9 del giorno precedente alla proiezione fino a un’ora prima su www.palazzoesposizioniroma.it.

Al Nuovo Cinema Aquila dal 2 al 5 maggio torna, per la sua III edizione, il Moscerine Film Festival, la rassegna di cinema interamente realizzata e dedicata ai registi under 12 con la direzione artistica di Nina Baratta. Tema di quest’anno è Dove l’inclusione è protagonista e vedrà la traduzione completa di tutte le opere in LIS, la lingua italiana dei segni. In tutti gli spazi del festival, inoltre, verrà dato ampio spazio alla comunicazione aumentativa alternativa, che consente una comprensione immediata dei testi a chi ha diversità cognitive. Programma completo disponibile sul sito.

Si conclude il 2 maggio alle 11 la Call for Entries per il 5th FREE AQUILA Festival – Concorso di Cortometraggi proposto dalla Cinema Mundi Cooperativa Onlus, in collaborazione con La Cetra Di Apollo, dedicato ai cortometraggi indipendenti senza esclusione di genere o temi. Particolare attenzione sarà riservata ai giovani registi, alle opere prime, all’originalità dei temi trattati, all’utilizzo delle tecnologie più sperimentali e innovative, nonché alla cura formale dei lavori proposti. Per partecipare, è possibile iscriversi gratuitamente all’apposito form disponibile al link www.cinemaaquila.it/iscrizione-free-aquila. Il Festival si svolgerà dal 16 al 19 maggio.

Proseguono, infine, le proiezioni in corso: Challengers di Luca Guadagnino (anche in v.o.s.); E la festa continua di Robert Guédiguian (v.o.s.); C’era una volta in Bhutan di Pawo Choyning Dorji (anche in v.o.s.).

Calendario completo disponibile su www.cinemaaquila.it.

Al Teatro Villa Pamphilj appuntamento il 5 maggio alle 17.30 con la proiezione del documentario Il filo di sabbia diretto da Tommaso Valente e Paolo Maoret. Racconti di solidarietà e cooperazione con il popolo saharawi, in bilico tra la guerra e il deserto, alla ricerca di un’indipendenza negata, saranno anche il tema dell’incontro che seguirà alla visione. Ingresso gratuito con prenotazione consigliata: scuderieteatrali@gmail.com – 06.5814176.