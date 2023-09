Cultura a Roma, gli appuntamenti sino al 26 settembre

Riceviamo e pubblichiamo

Anche questa settimana sono numerose le iniziative che animeranno la città tra cinema, teatro, musica, danza, arte, incontri e attività per bambini e famiglie. Un ricco calendario di eventi dedicati a un pubblico di tutte le età, promossi dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, dalle associazioni vincitrici dell’avviso pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024” e da quelle vincitrici dell’avviso pubblico “Lo spettacolo dal vivo fuori dal centro – anno 2023”. Ecco alcuni degli appuntamenti.

ARTE

Nell’ambito di Decima Fest, la rassegna multidisciplinare proposta da Decima50 ETS, nel Parco di Decima (viale Camillo Sabatini), appuntamento il 22 settembre alle 16 con la mostra di pittura dell’artista Marisa Muzi mentre il 23 settembre alle 18 il pubblico potrà ammirare i quadri di Carlo Pantaleone. Ingresso libero.

Al MACRO il 20 settembre, dalle 18 alle 21, inaugurano le prime quattro mostre della nuova stagione autunnale: Barrikadenwetter. Atti visivi dell’insurrezione, a cura di Arsenale Institute di Venezia, esplora il concetto e l’iconografia della barricata dalle sue origini tardo-rinascimentali fino ai giorni nostri, attraversandone le connessioni storiche con le radici dell’avanguardia del XX secolo; l’installazione AUTONOMIART EPOVERARCHIZO OMEMPHISUPERST UDIOPERAISMO, a cura dello studio olandese di graphic design Experimental Jetset, che tra i suoi temi di ricerca indaga il rapporto tra segno e città, è dedicata invece al “design radicale” e ai rapporti intercorsi tra avanguardie e sinistra italiana tra gli anni Sessanta e Settanta; in Profondità di campo, l’architetto-artista russo Alexander Brodsky trasforma lo spazio espositivo in un paesaggio che riflette gli ambienti immaginifici che caratterizzano le sue architetture di carta (queste tre mostre saranno ospitate fino al 18 febbraio 2024). In Hear Alvin Here il musicista e compositore statunitense Alvin Curran (Providence, Rhode Island, 1938) ripercorre, invece, oltre cinquanta anni della sua ricerca musicale e delle sue svariate collaborazioni, raccontando anche il rapporto con la città di Roma, in cui vive e lavora dal 1965 (visitabile fino al 17 marzo 2024).

Tra le mostre ancora in corso, si conclude il 24 settembre la collettiva In Prima Persona Plurale, mentre proseguono fino al 29 ottobre le mostre Vicolo della Penitenza 11/A curata da Janice Guy e The Bidet and the Jar del duo artistico franco-britannico composto da Daniel Dewar e Grégory Gicquel. Tutte le esposizioni sono a ingresso gratuito e visitabili dal martedì al venerdì ore 12-19; sabato e domenica ore 10-19. Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

Al Mattatoio al via due nuove mostre fotografiche, promosse dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e dall’Azienda Speciale Palaexpo. Nel Padiglione 9a dal 22 settembre al 19 novembre è ospitata Fotografia. Olivia Arthur, Antonio Biasiucci, Max Pinckers, Alfred Seiland per Roma, a cura di Francesco Zizola. La mostra è l’atto di restituzione al pubblico di un progetto di residenze a Roma per fotografi di fama internazionale, le cui origini risalgono alla “Commissione Roma”, l’iniziativa avviata nel 2003 nell’ambito di Fotografia Festival internazionale di Roma. Per l’edizione di quest’anno, sono stati invitati quattro autori noti nel mondo della produzione artistica e fotografica internazionale – Olivia Arthur, Antonio Biasiucci, Max Pinckers e Alfred Seiland – che si sono misurati con condizioni del tutto eccezionali, quelle create dalla pandemia di Covid-19. Lavorando durante il lockdown, e immediatamente dopo, hanno affrontato una realtà inedita sviluppando pensieri e ricerche che hanno al centro i temi del tempo e dello spazio, dei corpi e delle relazioni, dello spazio urbano e di quello interiore.

Nel Padiglione 9b invece, dal 22 settembre al 15 ottobre, è ospitata Roma Novissima. Direzioni contemporanee del progetto d’architettura a Roma a cura di Warehouse of Architecture and Research, una mostra che indaga la città di Roma in sezione, osservandone le stratigrafie e tentando al contempo di tracciare una possibile direzione. Una ricerca che ha scelto tre ambiti di riflessione: Cronaca, Osservatorio, Mosaico. Nella prima sezione, attraverso la tecnica del fotomontaggio, viene rielaborata la cifra estetica di una serie di interventi disseminati nella città di Roma, le cui generiche somiglianze parrebbero tradire un’implicita immagine coordinata a scala urbana. Nella seconda area vengono raccolte le attività tassonomiche di alcune piattaforme contemporanee di ricerca attive su Roma, quali Il Contrafforte, H501 e Panteon magazine. Il terzo ambito presenta undici studi di architettura romani emergenti, under 40, distintisi per la capacità di coniugare e comunicare ricerca e progetto, su scala locale, nazionale e internazionale. Entrambe le mostre sono con biglietto d’ingresso e visitabili dal martedì alla domenica ore 11-20; ultimo ingresso un’ora prima.

Dal 24 settembre al 29 ottobre, lo spazio espositivo Auditorium Garage situato all’interno del Parco della Musica Ennio Morricone, ospiterà La Mostra dei Film DreamWorks: Sogni, Magia e Avventure. A cura del team di Art Ludique-Le Musée, in collaborazione con DreamWorks Animation e Universal Pictures International Italy. Il prestigioso studio DreamWorks Animation, fondato da Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg e David Geffen, si mette in mostra con oltre 300 opere straordinarie e rappresentative, tra illustrazioni storiche di titoli iconici da “Il principe d’Egitto” a “Madagascar” a “Kung Fu Panda” a “Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio”, a esclusivi dipinti digitali tratti dalle produzioni più recenti, come “Spirit – Il Ribelle”, “Baby Boss 2″,”Troppo Cattivi” e “Ruby Gillman – La ragazza con i tentacoli”. La mostra è arricchita anche dalle interviste esclusive con i creatori di “Trolls 3 – Tutti insieme”, tra cui il regista Walt Dohn, il co regista Tim Heitz e produttrice Gina Shay. Orari: dal lunedì al venerdì ore 10-18; sabato e domenica ore 11-19 (ultimo ingresso un’ora prima). Ingresso gratuito e contingentato tramite voucher scaricabile online al seguente link: www.ticketone.it/artist/mostra-dreamworks-animation.

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali si segnala l’apertura al pubblico di tre nuove mostre. Al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese l’esposizione Barbara Doser | Hofstetter Kurt tense_intense, a cura di Laura Carlotta Gottlob, dal 21 settembre 2023 al 21 gennaio 2024, presenta le opere di due artisti austriaci contemporanei, Barbara Doser e Hofstetter Kurt, delineando un affascinante percorso espositivo costellato da video, installazioni, stampe di immagini, proiezioni e sculture, il cui filo conduttore è l’intreccio e la simultaneità degli opposti. Al Museo di Roma in Trastevere l’esposizione Illustrazioni per libri inesistenti. Artisti con Manganelli, a cura di Andrea Cortellessa, ospitata dal 22 settembre 2023 al 7 gennaio 2024, che attraverso la presentazione di circa 60 opere tra pittura, scultura, grafica, fotografia, libri e documenti, intende ripercorrere il sodalizio dello scrittore Giorgio Manganelli (1922-1990) con undici artisti del suo tempo quali Lucio Fontana, Fausto Melotti, Carol Rama, Toti Scialoja, Gastone Novelli, Achille Perilli, Franco Nonnis, Gianfranco Baruchello, Giovanna Sandri, Giosetta Fioroni e Luigi Serafini. Al Museo di Roma a Palazzo Braschi invece, nell’ambito di QUOTIDIANA, il programma espositivo sull’arte italiana contemporanea promosso dalla Quadriennale di Roma, dal 23 settembre saranno visitabili, per la sezione Paesaggio, le opere degli artisti Roberto Pugliese e Quayola (fino al 19 novembre), mentre per la sezione Portfolio, sarà esposta l’opera di Edoardo Manzoni (fino al 15 ottobre).

In occasione della nuova edizione delle Giornate Europee del Patrimonio (GEP), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa con visite guidate nei musei e nei luoghi della cultura in tutta Europa, prevista per sabato 23 e domenica 24 settembre ed il cui tema quest’anno è “Patrimonio InVita”, la Sovrintendenza Capitolina propone diverse visite e attività, molte delle quali accompagnate da interpretariato nella Lingua Italiana dei Segni – LIS e condotte direttamente dai curatori archeologi, storici dell’arte e zoologi della Sovrintendenza. Oltre alle visite guidate speciali in tutti i musei di Roma Capitale (dai Musei Capitolini alla Centrale Montemartini, dalla Galleria d’Arte Moderna al Museo di Roma in Trastevere), segnaliamo, nella giornata del 23 settembre, l’appuntamento alla Casina delle Civette di Villa Torlonia (ore 9) per conoscere il patrimonio culturale immateriale, tema centrale del GEP di quest’anno; la visita guidata all’Area Sacra di Largo Argentina (ore 9.30), di recente aperta al pubblico; un’interessante passeggiata intorno all’Area Archeologica dei Fori Imperiali (ore 10) alla scoperta di strade antiche di secoli e millenni e la visita al Teatro di Marcello (ore 19) con letture di testi antichi. Nel ricco programma del 24 settembre l’appuntamento a Porta del Popolo (ore 10) dove sarà possibile salire fino alla terrazza panoramica e ammirare la vista sulla piazza, la visita alla Casina del Cardinal Bessarione sull’Appia (ore 11), per scoprire la sua storia dall’età romana fino ad oggi. E ancora, un incontro di approfondimento al Museo dell’Ara Pacis (ore 17.30), per riflettere sul ruolo che ebbe l’Ara Pacis Augustae nel consolidamento del potere di Augusto, e diversi appuntamenti per grandi e piccoli alla scoperta degli animali del Museo Civico di Zoologia (ore 10 e alle 16).

In settimana sono molti gli appuntamenti proposti anche da Patrimonio in Comune, il programma rivolto a tutti, per conoscere attraverso visite, itinerari e incontri, il patrimonio culturale della città.

Per il ciclo aMici, visite guidate gratuite rivolte ai possessori della MiC card, in programma il 20 settembre un doppio appuntamento. Alle 16, al Museo di Roma a Palazzo Braschi, a cura di Alessandra Zampa si terrà la visita Atelier Tenerani. Come nasce un’opera, una visita alla mostra in corso “Vis-à-vis. Tenerani Spina. Dialogo in immagini” per approfondire la conoscenza delle tecniche esecutive impiegate da Tenerani nella realizzazione dei ritratti scultorei. Alle 17 invece, al Museo del Teatro Argentina (Largo di Torre Argentina, 52) la curatrice Vanessa Ascenzi guiderà la visita 50 anni al Museo del Teatro Argentina!, per scoprire questo piccolo museo istituito proprio 50 anni fa, per esporre opere, documenti e fotografie che narrano la storia plurisecolare del teatro Argentina.

Il 26 settembre, alle 16, presso la Galleria d’Arte Moderna (via Francesco Crispi, 24) Daniela Vasta guiderà la visita alle mostre in corso Laboratorio Prampolini #2, Osvaldo Peruzzi. Splendore geometrico futurista e L’allieva di danza di Venanzo Crocetti.

Per Archeologia in Comune invece, il 20 settembre alle 14.30, a cura di Stefania Pergola si terrà la visita guidata all’area archeologica del Teatro di Marcello (appuntamento: via del Teatro di Marcello, ingresso area archeologica). Il 21 settembre alle 15.15 Francesco Pacetti guiderà la visita a Monte Testaccio, familiarmente chiamato dai romani “monte dei cocci”, in realtà il prodotto di un gigantesco accumulo volontario, formatosi tra il I e il III secolo d.C., composto esclusivamente da frammenti di anfore (appuntamento: via Nicola Zabaglia 24; il percorso presenta barriere architettoniche e non è accessibile a disabili motori). Infine, il 26 settembre, alle 15.15, a cura di Carla Termini si terrà una visita all’Auditorium di Mecenate, l’unico edificio superstite degli Horti di Mecenate fatti realizzare dal grande amico di Augusto (appuntamento: Largo Leopardi).

Al Planetario di Roma, in settimana sono tanti e diversi gli spettacoli in programma. Per il pubblico adulto: Ritorno alla Stelle (20 e 21 settembre alle 17 e alle 18; 22 settembre alle 16 e alle 17; 23 settembre alle 11 e alle 17; 24 settembre alle 11, alle 16 e alle 17; 26 settembre alle 17); Space Opera (20, 21 e 26 settembre alle 16; 23 settembre alle 10 e alle 16; 24 settembre alle 10); Ecologia cosmica: figli delle stelle, custodi della Terra (23 settembre alle 18). Infine, il 26 settembre alle 18 inaugura il nuovo spettacolo Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager. Acquisto biglietti sul posto.

Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00).

MUSICA

Si conclude al Laghetto di Villa Ada (ingresso da via di Ponte Salario 28) Villa Ada Festival 2023, il tradizionale appuntamento a cura di KNOCK che ha proposto un ricco calendario di concerti, ma anche tanti altri eventi culturali rivolti a tutte le età. Questi gli appuntamenti in musica di questa settimana, entrambi a ingresso gratuito: il 22 settembre alle 21.30 c’è il live del Piotta summer tour che vede il rapper romano tornare sul palco tra hit storiche, brani impegnati e colonne sonore in compagnia di Tormento, Saturnino, Pino D’Angiò e AA.VV. Il 23 settembre serata finale dalle ore 21.30 con i Villa Ada Posse, lo storico gruppo reggae romano che celebra i suoi primi 30 anni di musica accompagnato dalla Madhouse Band.

Al Parco del Celio (nell’area tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna) fino al 15 ottobre l’Associazione culturale Sound&Image propone Jazz&Image, con la direzione artistica dell’Alexanderplatz di Eugenio Rubei. Questi i live in programma questa settimana alle 21.30: il 20 settembre concerto de La Grazia Obliqua e a seguire Opus Avantra con Tony Esposito, Lino Vairetti (Osanna), Jenny Sorrenti (Saint Just) e Stefano Vicarelli (La Batteria, Fonderia); il 21 settembre è la volta dei Baraonna; il 22 settembre a salire sul palco sarà Lino Patruno con il suo Jazz show. Il 23 settembre è in programma l’omaggio a Nat King Cole che vedrà protagonista Karima accompagnata dal Walter Ricci Trio; il 24 settembre al Parco del Celio risuonerà la voce di Sarah Jane Morris mentre il 25 settembre è in programma il live del duo AC-CORDE-ON formato da Michele Ascolese (chitarra) e Stefano Indino (fisarmonica). Il 26 settembre, infine, da non perdere Conosci mia cugina? con i The Italian Swing. È possibile prenotarsi alla mail prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com. Acquisto biglietti presso il botteghino della manifestazione. A causa dei lavori in corso, sono attualmente disponibili solo 2 ingressi alla manifestazione, facilmente riconoscibili con le indicazioni del Festival: ingresso pedonale da via Celio Vibenna (scalette); ingresso diretto in auto, bici o a piedi da viale Parco del Celio.

A Villa Bonelli (via Camillo Montalcini 1), nell’ambito di Stravilla! Bonelli Playground a cura dell’Associazione Disambigua APS, tra gli ultimi appuntamenti in programma, il 22 settembre alle 18 c’è Alla fine dell’estate, uno pomeriggio in musica in compagnia di Matteo Michelangelo e Giuseppe Liuzzi che proporranno un mix di sonorità che spaziano dalle improvvisazioni jazz alle suggestioni dell’elettronica. Ingresso libero.

Nel Parco di Decima (viale Camillo Sabatini), prosegue fino al 30 settembre Decima Fest, la rassegna multidisciplinare proposta da Decima50 ETS. Un ricco cartellone con concerti, spettacoli teatrali, monologhi, proiezioni, ma anche workshop, esposizioni fotografiche e pittoriche. Tra gli eventi in programma, il 23 settembre alle 21 Lucrezio De Seta, tra i più noti jazzisti italiani, proporrà al pubblico il suo ultimo lavoro, Brubeck was right!, accompagnato da Ettore Carucci al pianoforte e Lorenzo Feliciati al basso; a seguire, alle 22, concerto della big band New Lake Jazz Orchestra diretta da Luca Rizzo. Ingresso libero.

Tanti gli appuntamenti in musica per la XXXVIII edizione del Romaeuropa Festival. Questi i live in programma questa settimana al Mattatoio: il 20 settembre alle 21 salirà sul palco La Niña, tra le protagoniste della musica pop e urban italiana; il 21 settembre doppio appuntamento, alle 20 con il live di Ethan, artista italo-brasiliano dalla voce soul e un sound caratterizzato da atmosfere e richiami tropical, e alle 21 Tanca Records Showcase nel segno della contaminazione sonora e geografica con Vieri Cervelli Montel, tra i più interessanti cantautori della sua generazione. Il 22 settembre alle 20 da non perdere il concerto dark electro di Miglio che porta in scena il suo album Futuro splendido, uscito in primavera, e quello di Rares, cantautore di origini rumene già riconosciuto tra i nomi più originali dell’attuale panorama musicale pop italiano; alle 22 protagonisti saranno i beat vocali nudi e cristallini di Marta Tenaglia e l’elettronica esorcizzante e terapeutica di Whitemary.

Torna, inoltre, il format Le parole delle canzoni, ideato dall’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani e ospitato per il terzo anno dal Romaeuropa Festival. Il primo appuntamento del nuovo ciclo, il 20 settembre, prosegue l’esplorazione dei linguaggi del rap con un’ospite d’eccezione, Rancore, in dialogo con Matteo Trevisani. Il 21 settembre a confrontarsi saranno Dente e Chiara Valerio; infine, il 22 settembre terzo e ultimo appuntamento con Ditonellapiaga e la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari. Eventi alle ore 19.

Biglietti online su https://romaeuropa.vivaticket.it.

Nella cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, ultimi appuntamenti del Roma Summer Fest 2023 a cura della Fondazione Musica per Roma: a salire sul palco il 22 settembre sarà l’artista britannico Paul Weller; tornano ancora insieme il 23 e 24 settembre i due straordinari cantautori Antonello Venditti e Francesco De Gregori, accompagnati da Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre) e Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino). Sul palco anche Fabiana Sirigu al violino e le coriste Laura Ugolini e Laura Marafioti. Il 25 settembre sarà Tananai a presentare il suo ultimo successo, Tango, insieme ai brani contenuti in Rave, Eclissi, suo primo album di inediti. Il giorno seguente, 26 settembre, toccherà a Fabri Fibra accompagnato dal suo “fidato” DJ Double S, presentare al pubblico i successi che hanno segnato la sua ventennale carriera di rapper italiano e i nuovi brani dell’ultimo album Caos. Inizio concerti alle 21. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Nella Sala concerti della Casa del Jazz il 22 settembre si potrà ascoltare il repertorio di Pasquale Innarella New Quartet composto da Pasquale Innarella (sax tenore e soprano), Ettore Carucci (pianoforte), Stefano Cantarano (contrabbasso) e Lucrezio De Seta (batteria). La sera successiva, il 23 settembre, arriva Giorgio Rosciglione (contrabbasso) in quartetto con Andrea Pagani (piano), Marcello Zini (chitarra) ed Emanuele Zappia (batteria). Inoltre, il 24 settembre alle 10 è prevista la presentazione della Jazz Campus Orchestra, insieme al Direttore M° Massimo Nunzi: un concerto a ingresso gratuito per far conoscere al pubblico l’attività della giovane orchestra residente a Villa Osio.

Inizio concerti ore 21. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Nell’Arena esterna del Teatro Tor Bella Monaca proseguono gli appuntamenti della rassegna Tor Bella Monaca Music Fest. In programma il 22 settembre la performance musicale Lucio incontra Lucio scritta da Liberato Santarpino e dedicata ai due grandi artisti Lucio Battisti e Lucio Dalla. Con Sebastiano Somma, che firma anche la regia, e con Marco De Gennaro (pianoforte), Gianmarco Santarpino (sax), Aldo Vigorito (contrabbasso), Giuseppe La Pusata (batteria), Lorenzo Guastaferro (vibrafono) e le voci di Alfina Scorza, Elsa Baldini, Paola Forleo e Francesco Curcio. A seguire, il 23 settembre, il concerto Parola Tour del cantautore italiano Giovanni Caccamo (considerato dalla critica l’erede di Franco Battiato) accompagnato dalla cantautrice MadEleine e dai musicisti Peppe Sferrazza (basso), Aldo Giordano (piano, keyboards), Vito Sardo (batteria) e Gianluca Genova (chitarra). Sarà la volta poi, il 24 settembre, del concerto La mia bohème, con le musiche e le canzoni d’autore proposte dal sestetto Il Salto composto da Esper Russo (voce e chitarra), Alessandro Tomei (sax e flauto), Frenk Pastore (pianoforte), Valter Roncucci (batteria), Enrico Cresci (chitarra) e Bruno Zoia (contrabbasso). Infine, il 26 settembre appuntamento con Come un vecchio ritornello che nessuno canta più, spettacolo scritto e diretto da Lavinia Fiorani, che ci conduce in un emozionante viaggio attraverso la vita e la carriera di una delle più grandi interpreti della musica popolare italiana: Gabriella Ferri. A esibirsi sul palco dal vivo: Stefano Scartocci (pianoforte), Gabriele Raimo (fisarmonica), Antonello De Lisi (chitarra), Leonardo D’Angelo (batteria e percussioni), Niko Liberati (attore e cantante) ed Eleonora Alì (attrice e cantante). Spettacoli alle ore 21. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

TEATRO E DANZA

Dal 20 settembre al 29 novembre, a cura dell’Associazione Culturale La Ribalta Centro Studi Enrico Maria Salerno, si terrà presso il Teatro del carcere di Rebibbia Nuovo Complesso, la nuova edizione del Rebibbia Festival, iniziativa attiva dal 2003 e dedicata alla promozione di attività teatrali rivolte ai detenuti. Nell’arco della manifestazione saranno realizzati laboratori per accrescere la preparazione dei partecipanti e coinvolgerli alle diverse fasi di sviluppo: da quella attoriale a quella di progettazione scenografica digitale, fino alla realizzazione pratica delle scene in falegnameria. Al termine di questo lungo percorso sarà portato in scena lo spettacolo La formula di Grübler, scritto e diretto da Laura Andreini (28 e 29 novembre 2023). Lo spettacolo gratuito sarà aperto al pubblico esterno che potrà prenotare il proprio posto attraverso i seguenti contatti: tel. 06.9079216; rebibbiafestival@gmail.com.

Dal 22 al 24 settembre Frame propone, nell’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis, Roma, la grande: poeti e imperatori tra parola e potere. Tre giorni in cui si celebrerà la poesia in compagnia di Maurizio Bettini (classicista, scrittore e docente di filologia classica all’Università di Siena) il quale delineerà l’identità dei tre poeti protagonisti – Virgilio, Orazio e Ovidio – e racconterà in forma drammatizzata le vicende che li hanno riguardati. Bettini sarà accompagnato dalla lettura di Jacopo Rampini che darà voce alle loro produzioni poetiche, facendo scoprire la modernità di questi poeti e l’attualità dei temi della loro poesia. Si parte il 22 settembre con Essere Virgilio, dedicato all’incontro tra l’autore dell’Eneide ed Enea; si prosegue il 23 settembre con Essere Orazio, in cui si scoprirà la natura epicurea del poeta; la kermesse si concluderà il 24 settembre con Essere Ovidio, dedicato all’autore delle Metamorfosi. Tutti gli spettacoli, a ingresso libero, sono in programma alle ore 21. Prenotazione consigliata al link http://www.framecultura.it/estate-romana-2023.

Nell’ambito di Decima Fest, la rassegna multidisciplinare proposta da Decima50 ETS fino al 30 settembre nel Parco di Decima (viale Camillo Sabatini), la giornata del 22 settembre vedrà diversi appuntamenti teatrali a ingresso libero. Alle 18, l’attore e polistrumentista Vic Giannini proporrà il workshop aperto a tutti Vic Giannini; alle 20 va in scena Acqua azzurra, Acqua chiara: la Natura nelle nostre mani in cui Luisa Stagni di Opera Decima dirige il suo gruppo teatrale in un reading di poesie, testi e storie a tema ambiente e sull’immigrazione; alle 21.30, Bianco, una commedia tutta al femminile – con Laura Guerri, Lucia Piscitello, Germana Natali, Claudia Frisone ed Elena Biagini – che affronta le difficoltà che si celano nei rapporti umani, fino a mettere in discussione e poi a sgretolare la fragile impalcatura di un rapporto fondato sull’egoismo, la vanità e l’ipocrisia (gratuito con prenotazione obbligatoria su https://www.eventbrite.it).

Si conclude il 24 settembre a Villa Bonelli (via Camillo Montalcini 1) Stravilla! Bonelli Playground a cura dell’Associazione Disambigua APS. Gran finale all’insegna del teatro circo il 23 e 24 settembre alle 18 con Tango 109. Tra danza aerea e giocoleria, nella suggestiva ambientazione di una sartoria, lo spettacolo indaga, in un crescendo tecnico e narrativo, il sogno grandioso e terribile di una piccola sarta annoiata, interpretata da India Baretto. Ingresso libero.

Prosegue fino all’8 ottobre Circo Sciarra, itinerari di arte, musica e spettacolo per tutta la famiglia a cura dell’Associazione Culturale Zip_Zone d’Intersezione Positiva a Villa Sciarra (via delle Mura Gianicolensi 11). Il 24 settembre alle 11.30 e alle 16.30 Emanuele Avallone e Daniele Spadaro, due eleganti pirati a bordo di un vascello meccanico su ruote, si aggireranno tra i viali della villa in Arrotella- Bici Pirata itinerante (ingresso libero).

Prosegue il progetto Metropolitan a cura di E45: fino al 30 settembre un ciclo di laboratori di scrittura creativa e arte scenica che esplorano specifiche aree del quadrante est della città in cerca di ispirazione per lo sviluppo di partiture drammaturgiche. Il 26 settembre, dalle 18 alle 21, un nuovo appuntamento in compagnia di Umberto Francia e Alfio Montenegro e delle persone selezionate tramite call. Saranno diversi i luoghi interessati: piazza Roberto Malatesta (Municipio V), la Stazione Metro C Mirti (piazza dei Mirti – Municipio V), l’area esterna della Stazione Metro C Torre Maura (via Walter Tobagi – Municipio VI), l’area esterna della Stazione Metro C Giardinetti (via Casilina, angolo via della Fattoria di Torrenova – Municipio VI), Giardino Carlo Tufili a Torre Angela (via Cristoforo Robetta – Municipio VI). Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria scrivendo a e45.social@gmail.com.

Prosegue fino al 19 novembre la XXXVIII edizione del Romaeuropa Festival, presieduto da Guido Fabiani con la direzione generale e artistica di Fabrizio Grifasi. Il 20 settembre alle 20 al Teatro Argentina seconda replica per ANGELA (a strange loop), spettacolo di Susanne Kennedy e Markus Selg sull’equilibrio di potere che esiste tra corpi, oggetti e macchine.

Ci si sposta a Villa Medici (viale della Trinità dei Monti 1) dal 22 al 24 settembre per Rite de passage – Solo II, spettacolo di una delle pioniere della danza hip hop in Francia, Bintou Dembélé: protagonista di questo assolo, in dialogo con i meravigliosi spazi dell’Accademia di Francia a Roma, è Michel “Meech” Onomo, DJ, danzatore e coreografo impostosi all’attenzione internazionale come uno dei maggiori talenti delle differenti correnti della danza hip-hop (Orari: venerdì ore 18, sabato ore 16 e ore 21, domenica ore 15 e ore 20).

Si torna al Teatro Argentina il 23 e 24 settembre per Lo zoo di vetro. È uno spazio sotterraneo e terroso, nido familiare per fragili creature umane, quello in cui il regista Ivo van Hove ambienta il suo riallestimento dell’opera di Tennessee Williams. A governare questo rifugio è una delle attrici più premiate al mondo, icona delle scene internazionali, Isabelle Huppert, affiancata sul palco da Justine Bachelet, Cyril Guei e Antoine Reinartz; drammaturgia di Koen Tachelet (orari: sabato ore 19, domenica ore 15 e ore 20).

Sarà la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a ospitare dal 26 settembre l’ultima rivisitazione del maestro Peter Brook – tra le figure più emblematiche e rivoluzionarie della storia del teatro contemporaneo, scomparso lo scorso anno – del celebre testo shakespeariano, Tempest Project. Uno spettacolo sulla libertà in cui interpreti di differenti nazionalità (Sylvain Levitte, Paula Luna, Fabio Maniglio, Luca Maniglio, Jared McNeill, Ery Nzaramba) sono radunati su una scena semplice e allo stesso potente per esplorare il mistero racchiuso in questo concetto e il suo valore universale. L’adattamento è di Peter Brook e Marie-Hélène Estienne (prima replica ore 20; in scena fino al 1° ottobre).

Biglietti online su https://romaeuropa.vivaticket.it.

A Villa Borghese, nell’Arena Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti 2023, la struttura provvisoria adiacente allo storico Globe Theatre della città di Roma, a cura della società Politeama e con la direzione artistica di Nicola Piovani, fino al 22 settembre, per la rassegna Proposte d’attore, proseguono ogni sera alle ore 18.30, le repliche dello spettacolo I brutti i buoni e i cattivi di e con Edoardo e Silvia Siravo. Una galleria delle tante interpretazioni dei personaggi shakespeariani in un viaggio poetico accompagnato da suggestioni musicali eseguite dal vivo alla fisarmonica da Davide Cavuti.

Dal 20 al 24 settembre è portato in scena il poema Venere e Adone, nella traduzione, adattamento e regia di Daniele Salvo. L’opera, composta da William Shakespeare nel 1593 e dedicata a Henry Wriothesly, terzo conte di Southampton, si ispira al decimo libro delle Metamorfosi di Ovidio. Viene raccontata la storia di Venere, dea innamorata e pazza di desiderio per Adone, giovane bellissimo che invece le sfugge preferendo i piaceri della caccia a quelli dell’amore. Sul palco Gianluigi Fogacci, Melania Giglio e Riccardo Parravicini. Musiche di Patrizio Maria D’Artista, costumi di Daniele Gelsi, scene di Fabiana Di Marco. Spettacoli: da mercoledì a venerdì alle 21, sabato e domenica alle 18.30). Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Al Teatro Tor Bella Monaca, per la rassegna Tor Bella Monaca Teatro Festival, il 20 settembre alle 21, in Sala Grande, l’attrice Cristiana Capotondi presenta La Vittoria è la balia dei vinti, scritto e diretto da Marco Bonini. In un racconto tra l’evocazione fiabesca e la ricostruzione storica, la mamma di una bambina rievoca la notte del 25 settembre 1943, giorno del drammatico bombardamento “alleato” su Firenze. Quella notte sua nonna Vittoria, nascosta in un rifugio improvvisato, affronta l’incubo della guerra prendendosi anche cura di due piccoli gemelli. Il 21 settembre alle 21 invece, nell’Arena esterna, Ottavia Piccolo porta in scena Donna non rieducabile scritto da Stefano Massini e diretto da Silvano Piccardi, con le musiche per arpa composte ed eseguite dal vivo da Floraleda Sacchi. È l’adattamento in forma teatrale di brani autobiografici e articoli di Anna Politkovskaja, la giornalista uccisa nel 2006 a Mosca, in cui Ottavia Piccolo dà voce allo smarrimento, all’orrore, alla dignità e anche all’ironia di questa donna indifesa e tenace.

In Sala Piccola invece, per la rassegna Roma Comic Off arrivano due spettacoli: il 21 e 22 settembre Riccardo Barbera e Roberto D’Alessandro portano in scena Emigranti di Slavomir Mrozek e la regia di Claudio Jankowski, una biografia drammaturgica che riporta in scena due personaggi senza nome, rifacendosi al Teatro dell’Assurdo tipico delle opere dell’autore. Il 23 e 24 settembre è la volta di Io e Kate, uno spettacolo divertente e poetico che unisce il mondo dei sentimenti all’universo della tecnologia, di e con Alessandra Merico e con Enzo Casertano che firma anche la regia. Spettacoli alle ore 21. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Al Teatro Costanzi, per la stagione del Teatro dell’Opera di Roma, fino al 24 settembre, proseguono le repliche dello spettacolo di danza Serata Coreografi Contemporanei. Sono tre importanti balletti in cui primi ballerini ed étoiles del Teatro dell’Opera (Alessandra Amato, Rebecca Bianchi, Federica Maine, Marianna Suriano, Giacomo Castellana, Alessio Rezza, Claudio Cocino e Michele Satriano) si misurano con le coreografie di: Christopher Wheeldon, che porta sul palco Within the Golden Hour, con le musiche di Ezio Bosso e Antonio Vivaldi eseguite da Vincenzo Bolognese (violino solo), Koram Jablonko (viola sola) e l’Orchestra diretta dal M° Carlo Donadio; Goyo Montero nella Chacona di Johann Sebastian Bach con Vincenzo Bolognese (violino solo), Enrica Ruggiero (pianoforte) e Sergio Segato (chitarra); Krzysztof Pastor che propone il suo Bolero di Maurice Ravel in cui torna l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma che vedrà sul podio, questa volta, il M° Kevin Rhodes. Spettacoli: mercoledì, giovedì e venerdì ore 20; sabato ore 18; domenica ore 16.30. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

CINEMA

Fino al 12 ottobre prosegue La periferia raccontata dal cinema, rassegna cinematografica a cura dell’Associazione culturale Tramartis. Nella Sala Cinema di via Natale Balbiani, nel quartiere di Tor Bella Monaca, una serie di serate a ingresso gratuito per narrare le periferie del mondo attraverso proiezioni, laboratori di scrittura cinematografica e composizione musicale per film ma anche incontri con autori e registi. E proprio con un incontro si apre questa settimana della manifestazione: il 20 settembre alle 20 Laura Redaelli, attrice e assistente alla regia del Teatro delle Albe, del suo progetto nella periferia che ha visto il coinvolgimento di 150 ragazzi in una struttura partecipata; seguirà alle 21 la proiezione di The sky over Kibera, film diretto da Marco Martinelli che racconta la “messa in vita” della Divina Commedia nell’immenso slum di Nairobi, Kibera, dove il regista ha lavorato con 150 bambini e adolescenti. Altri film in cartellone questa settimana alle 21: Manuel di Dario Albertini (21 settembre); Accattone di Pier Paolo Pasolini (25 settembre); L’Odio (La Haine) di Mathieu Kassovitz (26 settembre).

Interessanti anche i laboratori in programma: il 25 settembre alle 19, ne Dal romanzo alla sceneggiatura, Maria Vittoria Pellecchia di Eikon affronterà il tema della scrittura creativa dal romanzo di narrativa alla scrittura per il cinema; Come nasce una colonna sonora nei film sarà il tema affrontato il 26 settembre, sempre alle 19 da Eugenio Tassitano che farà un approfondimento sulla musica nei film e su come si realizzi una colonna sonora.

Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione consigliata alla mail tramartisasscult@gmail.com o tramite WhatsApp al 328.1437441; max 100 partecipanti.

Prosegue fino al 15 ottobre al Teatro Ciak (via Cassia 692 – XV Municipio) Ciak Cinema Arena, rassegna cinematografica che propone film, cortometraggi, dibattiti e incontri con importanti critici cinematografici, ponendo l’accento sui temi dell’accoglienza, della diversità e delle amicizie che nascono nei modi più inaspettati. La serata del 21 settembre sarà dedicata alla proiezione di cortometraggi proposti da autori emergenti; il 22 settembre appuntamento con Invictus diretto da Clint Eastwood mentre il 23 settembre sarà la volta di Quasi Amici dei registi Olivier Nakache ed Éric Toledano. Inizio proiezioni alle 20.30. Ingresso libero.

Prosegue fino al 28 settembre, sulla terrazza al IV piano del Casilino Sky Park (in viale della Bella Villa 106 – V Municipio), Cinema sul tetto. Visioni periferiche, la rassegna cinematografica con vista panoramica a cura di Fusolab. Il 20 e 21 settembre appuntamento con il ciclo Live VR Arena: il progetto, in partnership con Rai Cinema, proporrà una VR Zone dove, attraverso l’utilizzo di visori Meta Quest 2, sarà possibile immergersi all’interno delle più innovative frontiere della filmografia, tra sperimentazione e interattività. Queste le visioni in programma nelle due giornate a partire dalle ore 21: La Stanza di Giuseppe Alessio Nuzzo; VR Free di Milad Tangshir; Mare Nostrum – The Nightmare di Stefania Casini; Jorit VR di Omar Rashid. Il 26 settembre, sempre alle 21, è prevista inoltre la proiezione di Comedians di Gabriele Salvatores. Ingresso libero fino a esaurimento posti (max 200 persone).

Alla Casa del Cinema, gestita dalla Fondazione Cinema per Roma, dal 22 al 24 settembre torna l’appuntamento con la Festa del Cinema Bulgaro, giunta alla XVI edizione, promossa dal Ministero della Cultura Bulgaro, dall’Istituto bulgaro di cultura e dall’Ambasciata di Bulgaria con la direzione artistica della direttrice Jana Yakovleva. Verrà presentata una selezione dei più significativi film di questa cinematografia ricca di colori e capace di spaziare brillantemente fra diversi generi. Il 23 e 24 settembre IV edizione del Biopic Fest, prodotto e organizzato da Mescalito Film. Una rassegna di film da tutto il mondo per riflettere su tematiche sociali e conoscere personaggi che hanno segnato la Storia in tutti i campi: politica, musica, pittura, scultura, poesia, danza, cinema, architettura, sport e scienza. (Entrambe le iniziative sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Tutti i film verranno proiettati in lingua originale con i sottotitoli in italiano).

Prosegue inoltre fino al 25 settembre, in collaborazione con la Cineteca di Bologna, la seconda parte della rassegna Carta Bianca a Martin Scorsese, con le proiezioni di pellicole scelte direttamente dal grande cineasta. I film sono presentati a coppie: a un titolo scelto all’interno della sua straordinaria filmografia, Scorsese abbinerà anche un’opera che è stata fonte di ispirazione per il suo lavoro. Questi i film proposti, tutti in versione originale con sottotitoli in italiano: The Heiress di William Wyler e The Age of Innocence di Martin Scorsese (20 settembre, rispettivamente alle ore 18 e alle ore 21); Rolling Thunder Revue – A Bob Dylan Story by Martin Scorsese di Martin Scorsese e Nema-Ye Nazdik di Abbas Kiarostami (21 settembre rispettivamente alle ore 18 e alle ore 21); Amami o lasciami di Charles Vidor in Sala Fellini e alle ore 21 New York New York di Martin Scorsese in Sala Cinecittà (25 settembre rispettivamente alle 18 e alle ore 21). L’intera giornata del 26 settembre sarà invece dedicata al ricordo di Anna Magnani, a cinquant’anni dalla sua scomparsa. Alla straordinaria attrice romana verrà intitolata la grande terrazza affacciata su Villa Borghese e si terranno due eventi speciali: alle ore 18, in Sala Volonté, sarà presentata la biografia Tutto su Anna. La spettacolare vita della Magnani di Patrizia Carrano (ed. Vallecchi-Firenze) alla presenza dell’autrice assieme al critico cinematografico Alberto Crespi e allo scrittore Paolo Di Paolo; a seguire, alle ore 21, sarà proiettato La rosa tatuata di Daniel Mann grazie al quale Anna Magnani fu la prima attrice straniera a vincere l’Oscar®.

Info e biglietti: https://www.casadelcinema.it.

Al Nuovo Cinema Aquila queste le pellicole in programmazione questa settimana: Patagonia (Italia, 2023), film diretto da Simone Bozzelli in concorso a Locarno; Io Capitano (Italia/Belgio, 2023; in v.o.s.) diretto da Matteo Garrone, vincitore a del Premio per la Miglior Regia e del Premio Marcello Mastroianni all’80ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. I biglietti sono acquistabili esclusivamente presso il botteghino del cinema. Info su https://www.cinemaaquila.it.

INCROCI ARTISTICI

Per If Body, il festival di arti visive e performative promosso da Aps Locales che, fino al 15 ottobre, mette al centro il corpo come linguaggio artistico e metodologia di apprendimento basata sull’esperienza e la partecipazione, il 20 settembre appuntamento al Museo delle Civiltà (piazza Guglielmo Marconi 14) con l’artista italo-libica Adelita Husni-Bey per la seconda giornata di un laboratorio rivolto alle lavoratrici e lavoratori del museo, agli studenti delle università, a persone della comunità LGBTQ+ di Roma e quella italiana afrodiscendente, invitati a riflettere sulle problematiche eredità delle collezioni coloniali ed etnografiche attraverso pratiche di pedagogia incorporata ed esercizi del Teatro dell’Oppresso. Parteciperanno anche Matteo Lucchetti (curatore del Museo delle Civiltà), Rossana Di Lella e Gaia Del Pino (ricercatrici presso il Museo delle Civiltà). Orari: dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17.30. Attività gratuita con prenotazione obbligatoria alla mail localesproject@gmail.com (max 20 partecipanti).

Per Decima Fest, la rassegna multidisciplinare proposta da Decima50 ETS, il 22 settembre alle 18 è in programma un nuovo appuntamento di Un parco fluviale per Tor di Valle: nel Centro anziani di via Lordi 7, Mauro Olevano, Maurizio Brilli ed Enrico Cerioni terranno un laboratorio sul riuso funzionale dell’ippodromo, restauro conservativo, consolidamento e rifunzionalizzazione degli spazi. Il 23 settembre alle 16 dal Parco di Decima partirà la visita guidata A spasso per Decima, una passeggiata all’interno del quartiere in compagnia dell’architetto Arturo Tranfo che racconterà una parte di città concepita dai suoi progettisti come un organismo unico in cui urbanistica, architettura e spazi verdi generano un ambiente urbano a dimensione umana (entrambi gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria su https://www.eventbrite.it). Nella stessa giornata, alle 18.30, il Parco ospiterà la conferenza Res Pubblica o Res Privata?, incontro organizzato dalla Rete C.A.I.O. sulle tematiche inerenti il patrimonio pubblico di Roma Capitale che vedrà gli interventi di Massimo Pasquini (Unione Inquilini), Linda Meleo (Consigliera Comunale di Roma Capitale), Giuseppe Libutti (avvocato), Tobia Zevi (Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative di Roma Capitale), Maurizio Veloccia (Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale), Andrea Catarci (Assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti di Roma Capitale). Ingresso libero.

Fino al 12 ottobre tre sedi della rete Biblioteche di Roma (Biblioteca Goffredo Mameli, Biblioteca Villino Corsini – Villa Pamphilj e Teatro Biblioteca Quarticciolo) ospitano Capolavori della Letteratura, la manifestazione a cura della Fondazione De Sanctis. Otto incontri a ingresso gratuito dove di volta in volta un ospite speciale introdurrà un maestro della letteratura mondiale attraverso uno dei suoi capolavori. Il 23 settembre alle 11.30 presso il Teatro Biblioteca Quarticciolo (via Castellaneta 10), protagonista sarà il magistrato, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo Giancarlo De Cataldo che incontrerà il pubblico per parlare della Vita di Carlo Pisacane.

Prosegue fino al 15 ottobre Ponte Lupo, il Gigante dell’Acqua – 3° Festival dell’Agro Romano Antico, il progetto a cura dell’Associazione culturale Music Theatre International – M.Th.I. ETS con la direzione artistica di Urbano Barberini. Il 22 settembre appuntamento presso l’azienda agricola Terra dei Pallavicini (via Casilina Km 25,500) dalle 18 alle 20 per Passeggiate insolite nella campagna romana; il pomeriggio inizierà con la presentazione del libro “Passeggiate insolite nella campagna romana. Cento casali da scoprire” di Luigi Cherubini (Progetto Cultura, 2022) a cui seguirà il reading Di Vino!, un omaggio al vino e alla poesia con Diana Forlani (attrice), Tomaso Thellung (attore) e Federico Fiore (chitarra). L’evento è dedicato alla memoria del prof. Lucio Fumagalli, presidente dell’INSOR (Istituto Nazionale di Sociologia Rurale), scomparso prematuramente lo scorso luglio (ingresso libero). La serata si concluderà con una visita della tenuta e degustazione di vini della casa (max 60 persone). Il 23 settembre partirà alle 9.30 dal bar ENZO (via di San Vittorino 307) San Vittorino, il borgo delle meraviglie, trekking di circa 12 km, aperto ai disabili visivi, condotto da Luisi Mostile e Andrea Fellegara dell’Associazione Pontieri del Dialogo, con letture e racconti su usi e miti legati all’acqua nell’antica Roma a cura di Gherardo Dino Ruggiero e Marisa Giampietro; dalle 16.30 fino al tramonto partirà dalla Tenuta San Giovanni in Campo Orazio di Ponte Lupo (via Polense Km 30,100) il pomeriggio Ricordando Franca Valeri: visita guidata a Ponte Lupo a cura del FAI a cui seguirà un incontro in memoria della grande attrice con, tra gli altri, Urbano Barberini, Cinzia Mascoli, Orsetta De Rossi e Daniela Terreri, che parleranno dei suoi vari libri tra cui “Bugiarda no, reticente”, “Il secolo della noia” e “La vacanza dei superstiti” (l’incontro è a ingresso libero). Il 24 settembre alle ore 9 dal capolinea della fermata ATAC 054 Colle Mattia (via di Colle Mattia) partirà l’escursione 4 passi nell’Agro Romano, passeggiata a piedi sul percorso l’archeo-paesaggistico che si snoda tra vigneti del DOC Frascati e gli uliveti dell’Agro Romano di Torre Jacova-Colle Mattia-Pantano Borghese condotta da Gilda Arcese e Noris Pivetta (attività gratuita; max 50 partecipanti). Tutti gli appuntamenti sono con prenotazione obbligatoria alla mail promozione@mthi.it e al 350.0119692 (anche WhatsApp).

Si conclude il 24 settembre la XIV edizione del Festival della Letteratura di Viaggio, proposto dalla Società Geografica Italiana, organizzato dall’Associazione Cultura del Viaggio e nato da un’idea di Claudio Bocci con la direzione artistica del giornalista e fotografo Antonio Politano. Sarà dedicata al turismo la giornata del 20 settembre che prenderà il via nel Palazzetto Mattei di Villa Celimontana (via della Navicella 12) alle ore 10 con il workshop turistico-professionale Verso il Giubileo, un tavolo tecnico che vedrà le DMO (Destination Management Organization) del Lazio a confronto sulla promozione, commercializzazione e gestione dei flussi nelle mete turistiche regionali; alle 15 alle 18 si parlerà di Turismo per lo sviluppo: le aree interne fra crescita possibile e retorica dei borghi nel corso dell’incontro a cura di Fondazione IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) che vedrà gli interventi di Fiorello Primi (Borghi più belli d’Italia), Rosanna Mazzia (Borghi Autentici d’Italia), Silvestro Serra (Bandiere Arancioni TCI), Claudio Mattia Serafin (Consigliere del Ministro del Turismo), Luigi Scaroina (Ministero della Cultura), Vincenzo Santoro (Anci), Marco Bussone (Uncem), Massimo Calzoni (Invitalia), Andrea Benassi (Istituto per il Credito Sportivo), Sebastiano Venneri (Legambiente) e Roberto Calise (Flixbus). Modera Francesco Monaco della Fondazione IFEL.

Il 21 settembre alle 10 l’UNPLI – Unione Nazionale delle Pro-Loco Italiane propone un tavolo tecnico su Cibo e cultura, un’alleanza per lo sviluppo e la promozione dei territori; alle 16.30 appuntamento con Un nuovo viaggio in Italia, incontro su come cambi il racconto dei luoghi e la presentazione de Il nostro viaggio in Italia, un progetto del Touring Club Italiano in collaborazione con l’Istituto Europeo di Design di Roma che riunisce testi di scrittori italiani contemporanei e artwork di giovani designer. Interviene Cristiana Baietta, responsabile editoriale Touring Club Italiano. Coordina Luigi Vernieri, direttore Progetti Speciali IED Roma. Appuntamento dalle 17.30, invece con il Premio Kapuściński per il reportage, giunto alla nona edizione, che quest’anno verrà assegnato a: Luca Sofri, direttore de Il Post (per la sezione giornali) che interverrà con Marino Sinibaldi; ad Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale (per la sezione scrittura e podcast) che sarà in conversazione con Daria Bignardi; al regista Matteo Garrone (sezione cinema) per il suo film Io Capitano (incontro in programma il 22 settembre alle 19.30). Interverrà per la consegna dei premi Rene Maisner, figlia di Ryszard Kapuściński. La giornata del 21 settembre prosegue alle 19.30 con In Collettivo, incontro sulle nuove realtà giornalistiche indipendenti con i rappresentanti di Fada Collective, IrpiMedia, Lettera22, Slow News, Arcipelago19 in una conversazione a cura di Giulia Boero, giornalista e fotografa; dalle 22 a mezzanotte ci si sposta al Parco archeologico dell’Appia Antica (partenza da via Appia Antica 222) per Se una notte d’autunno un viaggiatore, una passeggiata notturna “in due tempi” in omaggio a Italo Calvino, nel centenario della sua nascita da un’idea di Cultura del Viaggio e a cura di Antonella Gargano. Si partirà con Performing Media Storytelling della Regina Viarum, un walkabout con videoproiezioni nomadi a cura di Carlo Infante, per proseguire con una passeggiata con gli attori della compagnia Teatro Mobile che reciteranno brani di Calvino, reportage e memorie, saggi e testi narrativi legati a geografie e alterità varie (max 80 partecipanti).

Il 22 settembre si torna a Villa Celimontana alle 15 per il laboratorio Donne viaggianti, workshop sul viaggio al femminile a cura di Patrizia Giancotti, antropologa fotoreporter, autrice e conduttrice radiofonica. Alle 15.30 sono in programma due reading-watching, accompagnati da immagini, tra arte e altre forme espressive: Nei segreti dei colori, a cura di Lauretta Colonnelli, e Nel segreto di un artista, a cura di Gregorio Botta, dedicato a Paul Klee. Alle 16.30 la scrittrice Evelina Santangelo proporrà il reading Il sentimento del mare mentre alle 17.30 si parlerà di Suprematismo bianco con Alessandro Scassellati Sforzolini, ricercatore, autore di Suprematismo bianco. Alle radici di economia, cultura, ideologia della società occidentale (DeriveApprodi, 2023) e padre Alex Zanotelli, missionario della comunità dei Comboniani, direttore della rivista Mosaico di Pace, autore di Lettera alla tribù bianca (Feltrinelli, 2022). Alle 18.30 c’è Il sogno di un volo: a 80 anni dalla pubblicazione de Il Piccolo Principe, incontro con Romana Petri, autrice di Rubare la notte (Mondadori, 2023; finalista Premio Strega 2023), romanzo sulla vita di Antoine de Saint-Exupéry, in conversazione con il giornalista Gioacchino De Chirico.

Il 23 settembre dalle 10 alle 14 è in programma il laboratorio di scrittura creativa per viaggiatori, a cura di Silvia Falabella, Storytravelling (max 15 posti); alle 11, a Largo delle Vittime di tutte le migrazioni all’interno di Villa Celimontana, verrà consegnato il Premio Navicella d’Oro 2023 per la solidarietà e accoglienza alla Comunità di Cutro, rappresentata simbolicamente dal pescatore Vincenzo Luciano (tra i primi a soccorrere i naufraghi) e da Manuelita Scigliano, portavoce della Rete 26 Febbraio. In chiusura, verrà piantumato un albero in memoria delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro (in collaborazione con Servizio Giardini e Sovrintendenza Capitolina). Alle 12, si torna nel Palazzetto Mattei per l’incontro Pensieri decoloniali che metterà a confronto i saggi Queste terre selvagge oltre lo steccato. Lettere a mia figlia per far casa sul pianeta di Bayo Akomolafe (Exòrma, 2023) e Affondare le radici senza scrollare via la terra. Chimamanda Ngozi Adichie e il continente-mondo di Francesca Giommi (Aras Edizioni, 2023). Gli autori interverranno con il giornalista Stefano Lamorgese. Alle 14.30 Pietro Tarallo condurrà l’incontro Spazio aperto / Ricevuti 1 dedicato agli scrittori emergenti (il secondo appuntamento è in programma il 24 settembre alle 14.30); dalle 15 alle 18 si parlerà di C’è un’età in cui si diventa viaggiatori?, incontro sull’editoria di viaggio per giovani lettori a cura della giornalista Daniela Ubaldi; alle 15.30 focus su geografie, giri e rivoluzioni in Fuoriluogo, incontro con Luigi Farrauto, autore di Geografie di un viaggiatore pavido (Laterza, 2023), Andrea Semplici, autore de La rivoluzione perduta dei poeti (Polaris, 2019), Pietro Tarallo, autore di Giro del mondo in 80 paesi (Polaris, 2019). Alle 16.30 con Insieme, si andrà sulle tracce di Raffaele La Capria a Napoli e di Irvine Welsh a Edimburgo, nel Sud d’Italia alle soglie del Novecento vissuto e narrato da George Gissing con Michela Monferrini, autrice di A Napoli con Raffaele La Capria (Perrone, 2023), Andrea Pomella, autore di A Edimburgo con Irvine Welsh (Perrone, 2023), Mauro F. Minervino, traduttore e curatore di Verso il Mar Ionio. Un vittoriano al Sud (Exòrma, 2022). Alle 17.30, Imago Mundi, al tempo del web, incontro su come sia cambiata la rappresentazione e il racconto del mondo nell’era di Google Earth e Google Maps con Filippo Camerota, Museo Galileo, curatore dell’edizione digitale del Mappamondo di Fra Mauro, Stefano Giuliani (Geo4Map) ed Ettore Francesco Sequi, diplomatico, responsabile dell’Atlante geopolitico Treccani; alle 18.30 verrà assegnato il Premio Navicella d’Oro 2023 per la letteratura a Christoph Ransmayr, uno dei più grandi scrittori austriaci contemporanei, in occasione dell’uscita del suo volume L’inchino del gigante (L’orma, 2023); intervengono anche Marco Federici Solari, suo traduttore ed editore, e Teresa Indjein, direttrice del Forum austriaco di cultura. Alle 19.30 il Premio Navicella d’Oro 2023 per l’ambiente verrà consegnato all’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) e a Fridays For Future; interverranno un rappresentante della Fondazione del Centro Euromediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) Focal Point Italia IPCC e un portavoce in Italia del movimento Fridays For Future.

Il 24 settembre dalle 10 alle 12 è in programma la passeggiata Viaggio in Villa: Villa Mattei Celimontana, da giardino aristocratico a parco pubblico a cura di Alessandro Cremona, storico dell’arte e dei giardini (in collaborazione con Sovrintendenza Capitolina); alla stessa ora, gli appassionati potranno scoprire Cos’è un reportage narrativo? nel corso del workshop a cura di Giuseppe Putignano, giornalista e coordinatore didattico della Scuola di giornalismo Lelio Basso (max 20 partecipanti); dalle 11 alle 14 si parlerà di Haiku in cammino nel corso del laboratorio per aspiranti viandanti-poeti a cura di Claudio Visentin, docente, giornalista e ideatore della Scuola del viaggio (max 12 partecipanti); alle 12 si va In Oriente nell’incontro dedicato alla riscoperta del Giappone meno conosciuto de Il viaggiatore sedentario, in uscita in una nuova edizione, di Luigi Malerba in compagnia di Gino Ruozzi, docente, e Lorenzo Colantoni, giornalista, autore di Ritorno alle Foreste Sacre (Laterza, 2022); letture di Paolo Morelli, scrittore. Alle 15.30 si parlerà di terre abbandonate e spopolate nel corso dell’incontro Sul margine con il ricercatore territorialista Filippo Tantillo, autore di L’Italia vuota. Un viaggio nelle aree interne (Laterza, 2023), Paolo Piacentini, autore di Passo dopo passo. La cura del sé, dell’altro, del territorio (Pacini editore, 2023), e Giovanni Russo, autore de La solitudine rocciosa (Ferrari editore, 2023). Conversazione a cura di Claudio Bocci, presidente Cultura del Viaggio. Sarà L’Ulisse di Hugo Pratt nella rivisitazione odierna di Marco Steiner, scrittore, e Fabrizio Paladini, giornalista, il protagonista dell’incontro delle ore 16.30, mentre alle 17.30 al centro ci sarà il racconto/discorso su due grandi metropoli europee, Roma, Berlino: un’esplorazione urbana attraverso la testimonianza degli scrittori e traduttori Tommaso Pincio, autore di Pulp Roma e Diario di un’estate marziana (Perrone, 2022), e Vincenzo Latronico, autore di La chiave di Berlino (Einaudi, 2023). Alle 18.30, incontro su Ascoltare le storie degli altri con Marco Aime, antropologo, autore di La carovana del sultano. Dal Mali alla Mecca: un pellegrinaggio medievale (Einaudi, 2023), e James Clifford, antropologo statunitense tra i maggiori esponenti del postmodernismo (presente in collegamento) in occasione dell’uscita del suo libro Ritorni. Diventare indigeni nel XXI secolo (Meltemi, 2023). Si andrà Nello spazio, infine, alle 19.30 con il viaggio “a due tempi” della serata finale che prenderà il via con la proiezione dell’intervista esclusiva (pre-registrata) a Carlo Rovelli, fisico, saggista e divulgatore scientifico, Premio Navicella d’Oro 2023 per la saggistica, in occasione dell’uscita del suo Buchi bianchi (Adelphi, 2023); seguirà la lezione di rock a cura di Gino Castaldo su The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, a 50 anni dall’uscita dell’album nel 1973.

A eccezione dei laboratori, tutte le attività sono gratuite con prenotazione obbligatoria su https://www.festivaletteraturadiviaggio.it.

KIDS

Per La periferia raccontata dal cinema, rassegna cinematografica a cura dell’Associazione culturale Tramartis, nella Sala Cinema di via Natale Balbiani, nel quartiere di Tor Bella Monaca, il 22 settembre alle 19 i piccoli spettatori con le loro famiglie potranno assistere alla proiezione di TRASH, la leggenda della piramide magica, film di animazione diretto da Luca Della Grotta e Francesco Dafano realizzato in collaborazione con CONAI. Evento gratuito con prenotazione consigliata alla mail tramartisasscult@gmail.com o tramite WhatsApp al 328.1437441; max 100 spettatori.

Saranno diversi i luoghi della città che il 23 settembre ospiteranno l’ultima giornata della XXVIII edizione de La città in tasca, la manifestazione proposta da Arciragazzi Comitato di Roma odv dedicata ai bambini e alle bambine della Capitale. Si parte alle 10.30: nel Parco di via Francesco Sacco (Municipio IV), nell’area esterna della Biblioteca Galline Bianche (via delle Galline Bianche 105 – Municipio XV) e nel Parco Pisino (via Pellegrino Matteucci – Municipio VIII) c’è Amico Albero, laboratorio didattico-educativo in collaborazione con il Servizio Giardini di Roma Capitale, nel corso del quale, fino alle 18, si potrà piantumare un nuovo albero quale segno di consapevolezza della necessità di fermare il processo di cambiamento climatico. Nell’area esterna della Biblioteca Galline Bianche, nel Parco Pisino e nel Campo sportivo XXV aprile (via Marica 80 – Municipio IV), si prosegue alle 16.30 con Giochi e laboratori creativi dedicati ai giochi della tradizione (corse con i sacchi, tiro alla fune, ruba bandiera e molti altri) e al recupero artistico e ludico della carta, della plastica e del metallo. Alle ore 18, si passa agli spettacoli: la Biblioteca Galline Bianche ospita Danze africane con Clovis Nzouakeu, danzatore camerunense che attraverso le leggende e la danza tradizionale africana, descriverà l’antica saggezza del suo popolo, fondata sull’armonia tra uomo e natura; al Parco Pisino è atteso Il domatore Zeppo al Circo, show di burattini a sketch, ambientato in un circo straordinario della compagnia Mangiafuoco – Teatro dei Burattini (di e con Eugenio Lella, Fabrizio Lella, Francesco Lella, Gregory Lella, Andrea Piantoni, Lorenzo Lella e Luca Piantoni; dai 4 anni in su); il Campo sportivo XXV aprile, invece, farà da palco a Magic Family Show, spettacolo di magia, illusionismo e prestidigitazione per tutta la famiglia di e con Daniele Mampieri. Ingresso libero.

Fino all’8 ottobre l’Associazione Culturale Zip_Zone d’Intersezione Positiva propone Circo Sciarra, itinerari di arte, musica e spettacolo per tutta la famiglia. A Villa Sciarra (via delle Mura Gianicolensi 11), appuntamento il 23 settembre alle 11.30 e alle 16.30 con La Premiata Compagnia Amilcare Polpacci e F.lli, una parata di bici eclettiche, capitanate dal commodoro Amilcare, che invaderà i viali della villa con fantasticherie a pedali e mirabolanti numeri di circo. Con Emanuele Avallone, Daniele Spadaro, Simone Romanò e Valeria Niandra di Felice. Fino al 23 settembre dalle 11 alle 12.30 l’Associazione Culturale Chissadove propone una Caccia al tesoro ludico didattica nel corso della quale i piccoli partecipanti, attraverso una serie di tappe, potranno scoprire i principali monumenti dell’area divertendosi. Attività gratuita con prenotazione obbligatoria a zipzone.art@gmail.com.

Nell’ambito della XIV edizione del Festival della Letteratura di Viaggio, proposto dalla Società Geografica Italiana e organizzato dall’Associazione Cultura del Viaggio, il Palazzetto Mattei di Villa Celimontana (via della Navicella 12) ospita il 22 settembre dalle 15 alle 18 il laboratorio Taquinum Herbarum: l’acquarello botanico a cura di Silvana Volpato, architetto, pittrice e docente. La trasparenza e luminosità degli acquarelli, per avvicinarsi alla bellezza del mondo vegetale e dipingerlo, producendo tavole botaniche con note scritte a formare un piccolo taccuino. Il 23 settembre dalle 10.30 alle 12.30 c’è il laboratorio Paleo-Storie a Fumetti, un viaggio nel mondo della paleontologia e del fumetto per esplorare i segreti del lavoro del paleontologo, la costruzione di storie e personaggi coinvolgenti e disegnare i propri dinosauri preferiti a cura di EmanueleApostolidis, docente e sceneggiatore di fumetti. Per bambini e ragazzi tra gli 8 e i 14 anni; max 20 partecipanti. Prenotazione obbligatoria e info costo su https://www.festivaletteraturadiviaggio.it.

Al Teatro Ciak (via Cassia 692 – XV Municipio), appuntamento con Ciak Cinema Arena che, per i piccoli spettatori e le loro famiglie, propone il 24 settembre alle 16.30 Inside Out, il film Disney-Pixar, vincitore di un Premio Oscar, diretto da Pete Docter. Ingresso libero.

A Villa Borghese, nell’Arena Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti 2023, nell’ambito della programmazione Al Globe con mamma e papà dedicata ai più piccoli, il 23 e 24 settembre alle 15.30 tornano le repliche di Catarina dei Pupazzi, scritto e diretto da Gigi Palla. La storia si svolge in un accampamento di giostrai. Il vecchio e ricco Nèboja ha due figlie: Bràdena, la più piccola, bella e dolce come un angelo e con uno stuolo di pretendenti e Catarìna, la più grande, irriducibile e indomabile, che cura lo stand del tiro al pupazzo e che di matrimonio non ne vuole proprio sapere. Finché di lei non si innamora il giovane domatore di tigri Emìr Slòbodan. Tra colpi di scena e perfidi intrighi da parte di insospettabili personaggi, l’intero campo dei giostrai sarà coinvolto nel turbolento rapporto dei due giovani. Dai 4 ai 14 anni. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Tra le iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e dedicate ai bambini e alle famiglie, si segnala che al Planetario di Roma sono in programma gli spettacoli La Notte Stellata (22 settembre alle 18) per passare in rassegna le stelle, le costellazioni e gli oggetti del cielo profondo come nebulose e galassie e Girotondo tra i Pianeti (23 settembre alle 12) lo spettacolo giocoso e interattivo in cui i bambini, dopo aver imparato a riconoscere i pianeti nel cielo stellato (guidati dagli astronomi del Planetario), come piccoli astronauti tracceranno poi la rotta della loro missione spaziale. Infine il 24 settembre, in Vita da stella (alle 12) e in Accade tra le Stelle (alle 18) accompagnati dal divertente e stravagante Dottor Stellarium (interpretato da Gabriele Catanzaro), i bambini saranno protagonisti di un simpatico viaggio astronomico alla scoperta di stelle, comete, asteroidi, pianeti e satelliti. Acquisto biglietti sul posto.

Sempre per le famiglie e i ragazzi dai 18 anni in su, domenica 24 settembre alle 10, alla Casina delle Civette di Villa Torlonia, nell’ambito della mostra in corso Erratico – 30 artisti italiani per un taccuino naturalistico itinerante, Lucilla Carcano condurrà il laboratorio La via dell’attenzione, disegnare sul taccuino (prenotazione obbligatoria: iscrizioniaipan@gmail.com – 335.6874471).

Tra gli eventi delle Biblioteche di Roma dedicati ai bambini e ai ragazzi nel segno della lettura e delle attività culturali, il 20 settembre alle 16.30, presso la Biblioteca Borghesiana si terrà Quizzando – Letture ad alta voce e quiz di cultura generale, attività per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, con un quiz di cultura generale, per una sfida sul sapere e un ripasso. Durante l’incontro ci saranno letture ad alta voce, sui temi trattati nel quiz. Per info: 06.45460361 – borghesiana@bibliotechediroma.it.

Il 23 settembre alle ore 11, la Biblioteca Villino Corsini ospiterà Mister Pink!, laboratorio per bambine e bambini dai 5 agli 8 anni. Facendosi trasportare dalla barbiemania, ci si divertirà a leggere albi illustrati con il rosa come protagonista e a creare questo colore attraverso l’utilizzo di diverse tempere. L’invito è a presentarsi vestiti di rosa. Prenotazione obbligatoria: l.nocchi@bibliotechediroma.it.

Il 26 settembre alle 11 la Biblioteca Casa dei Bimbi ospiterà l’evento Dove nascono le parole, incontri di lettura per gestanti, adulti e bambini fino agli 8 mesi. Verranno proposti, letti e illustrati alcuni testi dedicati a ogni fase di crescita del bambino per esplorare il potenziale sonoro degli strumenti e della parola nella lettura prenatale e fino agli 8 mesi. Prenotazioni obbligatoria: 06.45460381 – casabimbi@bibliotechediroma.it.

ATTIVITÀ DELLE BIBLIOTECHE

Tra gli appuntamenti promossi dal sistema Biblioteche di Roma si segnala: il 20 settembre alle 18, presso la Biblioteca Casa delle Letterature, la presentazione del libro Adelphi. Le origini di una casa editrice (1938 – 1994) di Anna Ferrando (Carocci, 2023). Interviene l’autrice con Albertina Vittoria e Giorgio Fabre. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il 21 settembre alle 17.30 alla Biblioteca Flaminia al via il primo appuntamento dei laboratori Biblioteca Digitale, dedicati alle risorse online delle Biblioteche di Roma. L’obiettivo è quello di fornire una conoscenza di base sulle metodologie di ricerca bibliografica, sull’uso delle banche dati e molto altro. Si consiglia di portare agli incontri i propri dispositivi tecnologici (pc, tablet, cellullari) così da poter svolgere le esercitazioni. Info: 06.45460441 – flaminia@bibliotechediroma.it.

Il 26 settembre, a Casa delle Letterature, in occasione del centenario della nascita di Cristina Campo, pseudonimo della poetessa e scrittrice italiana Vittoria Guerrini (Bologna 1923 – Roma 1977), autrice di culto del Novecento, si svolgerà la giornata-ricordo Un secolo dalla nascita di Cristina Campo con due incontri: dalle 10 alle 13 Domenico Scarpa terrà la lezione Cristina Campo traduttrice, mentre alle 18 Chiara Zamboni guiderà la conferenza Cristina Campo. Scrittura poetica e destino, a partire dal libro Cristina Campo. Il senso preciso delle cose tra visibile e invisibile (Mimesis, 2023). Info: 06.45460581 – casadelleletterature@bibliotechediroma.it.

Ancora il 26 settembre alle 18, alla Biblioteca Laurentina, presentazione del romanzo Il secondo piano, ultima uscita editoriale di Ritanna Armeni (Ponte alle Grazie, 2023). Modera Daria Limatola. Consigliata la prenotazione: 06.454 60760 – laurentina@bibliotechediroma.it.