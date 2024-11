Cultura a Roma: una settimana di eventi, spettacoli e iniziative per tutte le età

Riceviamo e pubblichiamo

Anche questa settimana, sono tante le iniziative di teatro, danza, musica, cinema, letteratura e, ancora, gli incontri, i laboratori, i workshop e le attività dedicate a bambine e bambini e alle loro famiglie promosse dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale. Un ricco programma di eventi proposti dalle istituzioni culturali cittadine e dalle associazioni vincitrici dell’avviso pubblico biennale “Culture in Movimento 2023 – 2024″, alcuni organizzati in concomitanza con la Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne del 25 novembre.

GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Si parte con gli appuntamenti proposti nell’ambito della campagna di comunicazione #NessunaScusa lanciata da Roma Capitale, che attraversa tutta la città con un messaggio chiaro e forte: nessuna scusa può giustificare la violenza di genere.

Tra gli eventi proposti nelle Biblioteche di Roma, il 22 novembre alle 17.30 alla Biblioteca Franco Basaglia si terrà l’incontro Voci femminili tra passato e presente a partire dal libro Qualcuno si ricorderà di noi di Alessia Pizzi (FusibiliaLibri, 2020), con la partecipazione del presidente del Municipio XIV, Marco Della Porta, e la moderazione di Chiara Ricci (presidente ass. cult. Piazza Navona). Alla Biblioteca Laurentina il 23 novembre alle 10, il gruppo Eur 251 di Amnesty International presenterà la mostra “Come eri vestita?” che espone abiti indossati dalle vittime al momento dello stupro. Seguirà la proiezione di un video artistico e un dibattito con il pubblico insieme a Daniela Citti (responsabile Eur 251) e le attiviste Nahid Bakloo e Rosanna Ruscito.

Alla Biblioteca Vaccheria Nardi, il 25 novembre alle 17.30, è in programma Pia de’ Tolomei e le altre, una lettura teatralizzata a cura di Maria Luisa Giampietro, testo scritto da Licia Gallo e Rita Meardi e dedicato dalle autrici “a tutte le donne che subiscono violenza”.

Ancora nella Biblioteca Laurentina, il 26 novembre alle 17, a cura dell’associazione Controcorrente, si terranno letture poetiche sul tema Rompiamo il silenzio sulla violenza contro le donne, accompagnate dall’esposizione di opere degli studenti del Liceo artistico Caravaggio e da una mostra fotografica di Cristina Rezzi che narra con immagini un amore tossico. Programma completo su www.bibliotechediroma.it/opac/news/giornata-internazionale-per-leliminazione-della-violenza-contro-le-donne/35861.

La Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali partecipa al programma proponendo, dal 23 al 25 novembre, una serie di iniziative gratuite per tutte e tutti, diffuse nei musei e sul territorio, tra visite, dibattiti e performance, per approfondire la figura e il ruolo delle donne attraverso il patrimonio storico, artistico e archeologico della città. Saranno coinvolti il Museo di Roma a Palazzo Braschi, dove è in corso la mostra Roma Pittrice. Artiste al lavoro tra XVI e XIX secolo, il Museo di Casal de’ Pazzi, la Galleria d’Arte Moderna in via Crispi, il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, i Mercati Traiano Museo dei Fori Imperiali e, inoltre, il Museo del Teatro Argentina e l’Area archeologica del Teatro di Marcello. Da segnalare, a Villa di Massenzio, il 24 novembre dalle 10.30 alle 16, andrà in scena il racconto di Annia Regilla, moglie di Erode Attico, morta per violenza domestica, seguito da rappresentazioni coreografiche e artistiche accompagnate da momenti di riflessione e dialogo con il pubblico. Programma completo su: www.museiincomuneroma.it/it/mostra-evento/giornata-internazionale-contro-la-violenza-sulle-donne

Tra gli altri appuntamenti proposti in città in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne, alla Casa del Cinema di Villa Borghese, il 25 novembre saranno proiettate due pellicole: il docufilm La casa viola di Maria Grazia Liguori e Francesco Calandra (ore 17) e il film Familia, opera seconda di Francesco Costabile (ore 20). Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Fino al 1° dicembre, inoltre, è visitabile, sempre a ingresso libero, la mostra fotografica C’è ancora domani, sempre, che raccoglie gli scatti del fotografo Claudio Iannone realizzati durante le riprese del film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi che ha affrontato in modo incisivo e autentico il tema della parità e della violenza di genere. L’esposizione è a cura di Alessandra Albanesi con l’allestimento di Anita Roscini. Visitabile dal lunedì al sabato dalle 16 alle 20 e domenica dalle 10 alle 20.

Al Teatro India, la Fondazione Teatro di Roma propone fino al 24 novembre, tutte le sere alle 21, le repliche di Amori rubati, progetto a cura di Federica Di Martino, che presenta due monologhi tratti dal libro L’amore rubato di Dacia Maraini e adattati per la scena dalla stessa autrice. Si parte con Anna, diretto e interpretato da Viola Graziosi, che si ispira alla storia di una giovane attrice, figlia di un grande attore, uccisa a Parigi da un famoso cantante. Il secondo monologo è Angela, diretto e interpretato da Federica Restani, tratto dal racconto La notte della gelosia in cui Maraini esorta le donne vittime di violenza a ribellarsi. Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

Nell’ambito di Urgenze – Festival diffuso di immersioni teatrali, rassegna ideata da Il NaufragarMèDolce che si interroga sui temi dei diritti delle donne e del femminicidio, su crisi adolescenziale e bullismo, integrazione, migrazioni e ambiente, alla Casa del Municipio IV Ipazia d’Alessandria (viale Rousseau 90), il 25 novembre alle 18, è in programma Teatro civile – Donne, diritti e migrazioni. Scarpe rosse, un momento di riflessione condivisa sul tema della violenza di genere, insieme alle associazioni – Spazio Donna San Basilio, Centro Antiviolenza “Paola Lattes”, 1522 Numero gratuito di pubblica utilità – che lavorano sul territorio. Lo stesso giorno alle 20, Tiziana Scrocca e Chiara Casarico portano in scena Figlie di Sherazade, la storia vera di due giovani donne che si raccontano affinché́ altre donne possano un giorno vivere condizioni migliori. L’obiettivo è porre l’accento sulla condizione femminile, sui diritti negati e, allo stesso tempo, rivelare l’importanza dei percorsi di solidarietà e di presa di coscienza (lo spettacolo ha ricevuto il Premio Radio Rai Microfono di Cristallo e una lettera di encomio del Presidente della Repubblica). Ingresso libero.

TEATRO E DANZA

Al Teatro Biblioteca Quarticciolo tornano i Premi TUTTOTEATRO.COM 2024: dal 23 novembre all’8 dicembre, si conferma il tradizionale appuntamento con la manifestazione diretta da Mariateresa Surianello che punta a conoscere e approfondire i linguaggi dell’arte, con un’articolata programmazione di spettacoli, incontri, laboratori, mostre e proiezioni. Si parte il 23 novembre alle 18.30 con le semifinali del Premio Miglior Teaser VI edizione, nel corso delle quali verranno presentati i video: Nera Foglia di Spazio Teatro e Accademia d’Arte Thymós; Threshold of Kindness di Conferenza Balaam; The suicide club di Luigi Facchino; RMX di Angelini-Pagani-Santamaria; DMT di Nutrimenti Terrestri e Pugliatti-Costa; Spettri di Newton – Una storia umana della luce di Tony Perri; Tell tale di Teatro Patalò e Serrani-Angelini-Mihai; Escape notes di Alessandro Diaco e Claudia D’Occhio; Le voci di dentro di Putéca Celidònia; Edopo di Cromo collettivo artistico. Seguirà l’incontro Audiovisivo e spettacolo dal vivo: un’occasione per approfondire le potenzialità del formato teaser, sia come strumento promozionale, sia come video autorale dotato di una propria autonomia estetica. Interverranno, gli autori dei teaser semifinalisti, artisti e operatori di settore. Ingresso libero.

Alla Città dell’Altra Economia (largo Dino Frisullo 1), fino al 29 novembre, l’Associazione Culturale Zip_Zone d’Intersezione Positiva presenta MAD Musica Arte Danza al Mattatoio, progetto che vede in programma residenze artistiche di musica, teatro e arte contemporanea che indagano il tema del femminile e, in particolare, della maternità e della cura, intesa come attenzione verso le persone, come itinerario di crescita e scambio culturale. Il 23 novembre alle 16.30 è in calendario la performance finale di Moving Agorà, laboratorio di danza collettiva a cura di Elena Tsili con gli studenti dell’I.C. Elsa Morante, ideato per le scuole e finalizzato alla realizzazione di una passeggiata sonora coreografata. Ingresso libero.

Il Centro Nazionale di produzione della Danza ORBITA|Spellbound presenta, fino al 7 dicembre, ORBITA|Corpi in ascolto, un programma di spettacoli, residenze e pratiche sperimentali pensato come spazio di trasmissione, ricerca e incontro con diverse comunità. Il 21 novembre alle 20.30, appuntamento allo Spazio Rossellini (via della Vasca Navale 58) con la prima nazionale di The Cloud, spettacolo di danza di Arkadi Zaides che porta in scena le tematiche legate alla crisi climatica partendo da uno dei più grandi disastri ambientali nella storia recente: l’esplosione della centrale nucleare di Chernobyl. Seguirà, alle 21.30, un incontro con il coreografo. Biglietti online su www.vivaticket.com.

Fino al 30 novembre prosegue Novembre con Shakespeare, la seconda annualità di Connessioni – Classici e nuove performance, progetto a cura di Xenia in collaborazione con Artenova, con la direzione artistica di Paolo Pasquini e Gino Auriuso. Al Teatro Porta Portese (via Portuense 102), il 22 novembre alle 17.30, appuntamento con 2 B or not 2 B, conferenza multimediale sulle radici del successo popolare di Shakespeare in compagnia di Enzo Aronica, con materiali video e fotografici relativi alle origini del teatro elisabettiano. Nel piazzale antistante il teatro (tra via Ettore Rolli, via Cesare Pascarella, via Portuense e via Carlo Porta), il 23 novembre dalle 15 alle 18 torna Piazza Shakespeare 2/3. Tra gli eventi della giornata: alle 15 è in programma Shakespeare a voce alta, laboratorio per tutte le età di lettura interpretativa dei Sonetti di Shakespeare; alle 16 c’è Il tuo Shakespeare, postazione mobile coordinata da Agnese Ciaffei e Carlo Ricci per la raccolta audiovideo di letture di Sonetti shakespeariani e di riflessioni generali sull’opera dell’autore da parte del pubblico. Il 25 novembre, presso Mob Studios (via delle Conce 14), prende il via Shakespeare e la Commedia dell’Arte: fino al 27 novembre, uno stage professionale dedicato all’esplorazione delle connessioni fra teatro shakespeariano e Commedia dell’Arte condotto da Eduardo Ricciardelli e dedicato ad attori, danzatori, pedagogisti teatrali, artisti del figurativo, educatori, allievi di teatro e studenti di università e accademie (orari: 14-18; max 20 partecipanti). Partecipazione gratuita con prenotazione al numero 338.4769765 o alla mail info@associazioneculturalexenia.it.

Prosegue fino al 19 dicembre Planetarium Danza, seconda edizione del progetto del Balletto di Roma dedicato alla produzione e alla formazione coreutica. Nella sede di via della Pineta Sacchetti 199 (Municipio XIV), il 23 novembre alle 14 è in programma Gaga, esito performativo del laboratorio condotto da Nunzia Picciallo e dedicato all’omonimo linguaggio di movimento sviluppato da Ohad Naharin parallelamente al suo lavoro di coreografo ed ex direttore artistico della Batsheva Dance Company (riservato a operatori di settore: studenti e docenti di danza, coreografi, operatori culturali). Alle 15, inoltre, la Picciallo condurrà un workshop sulla Tecnica Gaga offrendo agli studenti di danza uno spazio per connettersi al proprio corpo e all’immaginazione. Entrambi gli appuntamenti sono gratuiti con prenotazione obbligatoria alla mail promozione@ballettodiroma.com.

Prosegue fino al 20 dicembre Politiké – musica per il domani, la 61ª edizione del Festival di Nuova Consonanza a cura di Nuova Consonanza ETS, un ricco programma fra teatro musicale, concerti, formazione e informazione all’insegna dell’impegno civile, etico e spirituale del fare arte. Il 25 novembre alle 21, il Teatro Vascello (via Giacinto Carini 78) ospita la prima rappresentazione assoluta in forma teatrale di SyroSadunSettimino opera proprio di Sylvano Bussotti su testo di Dacia Maraini. Lavoro per voce recitante, coro, danza ed ensemble strumentale composto cinquant’anni fa – affidato qui a Manuela Kustermann, Carlo Massari per la coreografia, EVO Ensemble e Roma Sinfonietta diretti da Marcello Panni che cura anche la mise en espace – racconta le aspirazioni e le difficoltà di un giovane, dalla complessa sessualità al percorso di vita tormentato: il ritratto di un ballerino e la sua diversità. La serata si aprirà con una presentazione a cura di Alessandro Mastropietro, con Dacia Maraini, Rocco Quaglia e Marcello Panni. Biglietti online su www.vivaticket.com.

È in corso fino al 22 dicembre Urgenze – Festival diffuso di immersioni teatrali, rassegna ideata da Il NaufragarMèDolce che si interroga sui temi dei diritti delle donne e del femminicidio, su crisi adolescenziale e bullismo, integrazione, migrazioni e ambiente. Il 24 novembre alle 18 appuntamento presso l’AC Torraccia (via Aldo Sandulli 100) per la messa in scena de Il ragù, lavoro a cura di Chiara Casarico svolto con gli allievi della Scuola Popolare di Teatro durante la prima edizione della manifestazione. Lo spettacolo è liberamente ispirato a Sabato, Domenica e Lunedì di Eduardo De Filippo, che esplora i fraintendimenti, i non detti e le dinamiche della coppia e della famiglia.

Il 26 novembre alle 21, infine, torna l’appuntamento con Meccanica del Comico – Scuola Popolare di Teatro, laboratorio di tecniche teatrali volto a scoprire la propria comicità attraverso la parola, il corpo, la scrittura teatrale e l’improvvisazione. Con Chiara Casarico e Luciano Pastori. Ingresso libero.

Prosegue fino all’8 dicembre Storie Cinetiche nella città, il progetto a cura dell’Associazione culturale LaRocca E.T.S. che, partendo dalle storie raccolte nella prima edizione del 2023 dagli abitanti di Torpignattara, punta a costruire un racconto del quartiere e della sua storia. Il 25 novembre alle 20, nella sede dell’associazione (via Francesco Laparelli 62), Carlotta Piraino, Lorenzo De Liberato e Stefania Ficacci conducono un Laboratorio teatrale di comunità incentrato sullo sviluppo di tematiche culturali legate al quartiere. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria alla mail laroccafortezzaculturale@gmail.com.

Ha preso il via Ai Confini dell’Arte, il progetto crossdisciplinare proposto da Margine Operativo che si muove sulle linee di confine tra i differenti linguaggi delle performing arts contemporanee, in particolare sulle dinamiche di processualità artistica nel multiforme universo delle arti sceniche. Il programma prevede, fino al 30 novembre, laboratori, spettacoli e una residenza artistica finalizzata alla produzione di una performance. Al Parco Giordano Sangalli di Torpignattara (viale dell’Acquedotto Alessandrino), il 26 novembre dalle 14 alle 17 è in calendario la prima data del laboratorio Farsi Corpo_terzo movimento, dedicato alla danza e al teatro fisico nei paesaggi urbani naturali, a cura di Carlo Massari per C&C Company. Un percorso formativo di cinque giorni incentrato sull’esplorazione del corpo come strumento principale di espressione e narrazione, dedicato a performer, danzatori, attori e chiunque desideri approfondire il linguaggio del corpo e la comunicazione non verbale. Esito finale in programma il 30 novembre. Attività gratuita con prenotazione obbligatoria alla mail lab@margineoperativo.net (max 15 partecipanti).

Si intitola Aspettando Simon Boccanegra la rassegna che anticipa la messa in scena del celebre capolavoro verdiano che il prossimo 27 novembre, con la regia di Richard Jones e la direzione di Michele Mariotti, inaugura la Stagione 2024/25 del Teatro dell’Opera di Roma (repliche fino al 5 dicembre). Tra gli appuntamenti, al Teatro Nazionale di via del Viminale, il 23 novembre alle 20 e il 24 novembre alle 18, è in calendario la messa in scena dello spettacolo teatrale Il sogno di Simon Boccanegra, prodotto dal Teatro Patologico in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma e con il supporto dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e della Fondazione Angelini. Una rielaborazione dell’opera lirica di Verdi a cura di Dario D’Ambrosi, regista, drammaturgo, creatore del Teatro Patologico, che ha come principale mission l’integrazione delle abilità della persona con disabilità nel contesto delle Arti. Lo spettacolo vedrà sul palco gli attori con disabilità della Compagnia stabile del Patologico, racconta di uno scontro tra promotori della musica del corpo e dell’anima. Ad emergere da questo conflitto è tutta la potenza della teatralità, che cattura la scena stravolgendo la drammaturgia classica per trasportare il pubblico nel mondo e nella musica che lo compone. La drammaturgia è di Dario D’Ambrosi, le musiche di Maurizio Proietti. Biglietti online su www.ticketone.it.

Nell’ambito del cartellone promosso dalla Fondazione Teatro di Roma, al Teatro Argentina

il 26 novembre alle 20 debutta Re Lear, tragedia in cinque atti di William Shakespeare, nella traduzione di Angelo Dallagiacoma e Luigi Lunari, diretto e interpretato da Gabriele Lavia con Luca Lazzareschi, Mauro Mandolini, Andrea Nicolini, Federica Di Martino, Silvia Siravo, Giuseppe Benvegna, Ian Gualdani, Giovanni Arezzo, Jacopo Venturiero, Beatrice Ceccherini, Eleonora Bernazza, Gianluca Scaccia, Jacopo Carta e Lorenzo Volpe. L’anziano re di Britannia decide di abdicare e dividere il regno tra le sue tre figlie, in proporzione all’amore che ciascuna di esse gli dimostra. Repliche fino al 22 dicembre.

Al Teatro India, il 22 novembre alle 11 debutta Il cavaliere inesistente di Italo Calvino, nell’adattamento di Matilde D’Accardi, per la regia di Tommaso Capodanno. La messa in scena è affidata al talento di Francesca Astrei, Maria Chiara Bisceglia, Evelina Rosselli e Giulia Sucapane che, in veste di monache contadine, alternano narrazione e azione, immagine e canto, dando voce alla musica della prosa calviniana. Repliche fino al 1° dicembre: sabato, mercoledì, giovedì e venerdì ore 19; domenica ore 18; martedì ore 17. Dal 26 novembre alle 21, inoltre, la compagnia Teatrodilina porta in scena Meno di due, scritto e diretto da Francesco Lagi, con Anna Bellato, Francesco Colella e Leonardo Maddalena. La storia di un uomo e una donna che, dopo le delusioni del passato, provano a rimettersi in gioco. Fino all’arrivo di un terzo incomodo che sconvolge la trama. Repliche fino al 1° dicembre.

Al Teatro Torlonia, dal 21 al 24 novembre, al via Racconti Romani, ciclo di opere letterarie di ambientazione romana, scelte da Emanuele Trevi ed Elena Stancanelli e affidate a diversi registi, per un viaggio indimenticabile nella letteratura italiana. Sul palco, per Fogli di Via Veneto da La solitudine del satiro di Ennio Flaiano, saliranno sul palco Paolo Madonna e Iacopo Nestori diretti da Danilo Capezzani e accompagnati dalle musiche di Giacomo Vezzani. Spettacoli: giovedì, venerdì e sabato alle 20; domenica alle 18.

Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

Al Teatro Tor Bella Monaca, in Sala Grande, il 20 novembre alle 21 secondo e ultimo giorno di repliche per Il colore della forma di Marco Schiavon, per la regia di Nicasio Anzelmo. Notevoli spunti di ironia, lirismo e leggerezza per raccontare la vicenda del pittore Gino Rossi (morto in manicomio nel ’47 e che fu amico di Martini, Modigliani e Casorati). Con Mario Scaletta, Marco Prosperini, Roberto Turchetta, Luchino Giordana, Anna Lisa Amodio, Maria Cristina Fioretti, Giorgia Guerra, Amedeo D’Amico e Mario Focardi.

Il 21 novembre alle 21, in collaborazione con Associazione ARUM impegnata nella tutela della salute mentale, viene presentato Re Liar. L’uomo con la corona ispirato al Re Lear di Shakespeare: uno spettacolo che colpisce lo spettatore con giochi psicologici e colpi di scena. La vicenda si svolge interamente in una stanza di manicomio dove coesistono in bilico il senso della follia e della ragione. Con Luca Ferri, che cura anche la regia, Luca Marchioro, Alberto Fornasati e Massimiliano Kodric e con il contributo canoro di Federica Copetti.

Il 22 e 23 novembre alle 21 e il 24 novembre alle 17.30 Maurizio Micheli ed Elisabetta Mandalari portano in scena Nessuno è perfetto. Il lupo. In un albergo di una città di provincia italiana un attore di scarso successo incontra una giovane cecoslovacca che si occupa di moda. Tra i due nasce una simpatia immediata, ma le intenzioni dei due sono molto diverse.

In Sala Piccola il 20 novembre ultima replica di I grandi discorsi che hanno cambiato la Storia scritto da Valentina Olla – che cura anche la regia – e Federico Perrotta, entrambi anche sul palco con Eugenia Bardanzellu, Francesco Della Torre, Federica De Riggi, Gianmarco Crò, Rausy Giangarè, Giulia Perini e Alessandro Acquaroli. Un insegnante carismatico decide di preparare sette studenti all’esame di maturità facendo studiare e reinterpretare loro i grandi discorsi della Storia. I ragazzi scopriranno un nuovo modo di affrontare non solo l’esame, ma anche la vita.

Dal 21 al 23 novembre alle 21 va in scena Una lacrima di Vov, scritto e diretto da Enrico Lombardi, con Elisabetta Raimondi Lucchetti, Jacopo Morra, Federico Raffaelli. Uno spettacolo a tratti divertente, a tratti commovente che riesce ad esplorare con leggerezza forti tematiche come l’emarginazione, la solitudine e la morte.

Infine, il 24 novembre alle 17.30, arriva I AM WOMAN, scritto e diretto da Eleonora Nidal, anche sul palco con le danzatrici Valentina Abbatini, Persia Conti, Grazia Mottola, Giulia Fioravanti, Cristiana Host. Un musical in chiave moderna incentrato sulle fasi della vita della donna, uno spettacolo che manda un messaggio di solidarietà e sorellanza, con un finale molto emozionante.

Biglietti online su www.vivaticket.com.

MUSICA

Nell’ambito della seconda annualità di Incontri Festival, la rassegna di poesia, della musica e delle arti visive a cura di MRF5, il 22 novembre alle 18.45, nella Chiesa di Santa Dorotea (via di Santa Dorotea 23), Luigi Cinque, Urna Chahar-Tugchi e Badara Seck condurranno il laboratorio OPERAradici – il sacro, su frammenti musicali sacri dell’opera E tu che ne sai del Futuro, dello stesso Luigi Cinque. Ingresso libero.

Fino all’8 dicembre, presso la Casa del IV Municipio Ipazia di Alessandria (viale Rousseau 90), appuntamento con Performing Arts Music Picture Dance Theatre, progetto dell’Associazione Trousse aps. Il 22 novembre alle 21 è in programma Un Mondo Nuovo. Afro Jazz Dance Art World, una serata di musica, danza e arte che vedrà protagonisti i musicisti Patrizio Destriere, Claudio Rizzo e Carlo Colombo, i ballerini della Mvula Sungani Physical Dance e l’artista Rosella Barretta. All’insegna della multidisciplinarietà anche Volare, la performance in programma il 24 novembre alle 16 con gli artisti disabili della Cooperativa sociale Manser. Ingresso libero.

Appuntamento anche questa settimana con Politiké – musica per il domani, la 61ª edizione del Festival di Nuova Consonanza a cura di Nuova Consonanza ETS. Al Teatro Palladium (piazza Bartolomeo Romano 8), il 22 novembre alle 20.30 va in scena Demo – crac/zy, opera collettiva ispirata all’Elogio della Follia di Erasmo da Rotterdam, tradotto e liberamente rielaborato da Carla Magnan, Carla Rebora e Roberta Vacca in una satira aspra e pungente contro il sapere rozzo, l’ignoranza e le superstizioni, che ancora perfettamente si adatta alla nostra realtà. Sul palco, Daniela Marazita (attrice), Patrizia Polia (soprano) e con l’Ensemble Freon diretto da Stefano Cardi (biglietti online su www.liveticket.it).

Il 23 novembre alle 20, nella Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso (via del Corso 437), per la rassegna Un organo per Roma, è atteso il concerto Bach principio generatore V, con Antonio Pantalone, Flavia Gianfreda (organo), Beatrice Galli e Gabriele Puglisi (tromba) e Carol Di Vito (percussioni) che eseguiranno musiche di Johann Sebastian Bach, Marco Persichetti e Alessandro Sbordoni (ingresso libero).

Nella Sala Auditorium del Palazzo Esposizioni Roma, il 24 novembre alle 11 è in calendario la proiezione del documentario Bussotti par lui-même, dedicato all’artista poliedrico Sylvano Bussotti. Intervengono: Rocco Quaglia, Marcello Panni e Daniela Tortora (gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail promozione@nuovaconsonanza.it).

Fino al 28 dicembre Giardini di Corcolle, nel VI Municipio, ospita (w)Est Side Story, progetto di arti visive e performative ideato da Un Mondo nel Cuore – APS che mira a coinvolgere il pubblico della periferia in un dialogo su temi attuali attraverso laboratori e spettacoli adatti a tutte le età. Il 24 novembre nell’Aula Portico e nella Sala teatrale della Parrocchia San Michele Arcangelo (via Monteprandone 67) quarta giornata della residenza dal titolo Entropia, volta alla realizzazione di un musical inedito. Il pomeriggio prenderà il via alle 15 con la prova canora e una masterclass condotta dal regista Francesco Augusto Latini. Si proseguirà poi, fino alle 19 con il montaggio di alcune scene dello spettacolo. L’attività è rivolta a ragazzi e adulti del territorio. Partecipazione libera e gratuita.

Si conclude il 23 novembre Hybrid la 48ª edizione del Roma Jazz Festival, proposto da IMF Foundation in coproduzione con Fondazione Musica per Roma. All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 20 novembre salirà sul palco una stella del jazz italiano, la pianista Rita Marcotulli, con Caravaggianti: un viaggio visionario nell’opera di Caravaggio e, al tempo stesso, un grande omaggio all’arte italiana, fra jazz, elettronica, classica, contemporanea e i testi di Stefano Benni. Il 21 novembre, sempre in Auditorium, la pianista e compositrice greca Tania Giannouli sarà al festival in trio per presentare le sue sonorità frutto di ispirazioni molteplici, contraddistinte da un approccio interdisciplinare che abbraccia una fusione creativa di stili; in contemporanea, alla Casa del Jazz, Nikól Boková, figura di spicco della scena della Repubblica Ceca, arriva in quartetto per presentare il suo ultimo album, Expedition, che mette in dialogo il jazz con la musica classica, il minimalismo e la musica pop. Inoltre, torna il trio Tommaso Cappellato – Collettivo immaginario (con Nicolò Masetto e Alberto Lincetto) insieme alla Moon Jazz Band grazie alla quale ha di recente rivisitato il proprio repertorio hip hop in chiave jazz. Ancora in Auditorium, il 22 novembre con il sassofonista James Brandon Lewis alla guida del Red Lily Quintet, con cui si esibirà lasciandosi ispirare dalla indimenticata stella del gospel Mahalia Jackson, cui ha dedicato il suo ultimo album For Mahalia, With Love. La stessa sera, da non perdere, inoltre, il concerto il pluripremiato pianista palestinese Yarmouk Aeham Ahmad. Il 23 novembre, arriva da Baku (Azerbaigian) il pianista e compositore Isfar Sarabski che, con Planet, ritorna al festival con il suo jazz impressionista, denso di riferimenti alla tradizione folklorica azera ma al tempo stesso segnato dal minimalismo e aperto alle sperimentazioni elettroniche. Si torna alla Casa del Jazz con la cantante Camilla Battaglia che, sempre il 23 novembre ma alle 21, presenterà Elektra, concerto ispirato a personaggi femminili archetipici ancora oggi legati a stereotipi sociali, e che ibrida il jazz con la letteratura.

Infine, per Detective stories, le lezioni di jazz condotte da Marcello Piras, il 24 novembre alle 11 in Dove finiscono gli alberi si parlerà di Robert Graettinger, noto in vita solo per pochi enigmatici brani incisi su disco e scomparso in giovane età, portando con sé il segreto di una musicalità originalissima, ribelle, animata da inquietanti visioni oniriche, affidate a un fascio di manoscritti riemersi solo decenni dopo.

Tranne dove diversamente indicato, inizio concerti alle ore 21. Biglietti online su www.ticketone.it.

Tra gli appuntamenti di Aspettando Simon Boccanegra, la rassegna del Teatro dell’Opera di Roma che anticipa la messa in scena del celebre capolavoro verdiano, il 22 novembre alle 17.30, nella Sala Grigia del Teatro Costanzi, è in programma la presentazione dell’opera – raccontata dal direttore musicale della fondazione capitolina, Michele Mariotti – e del quinto numero del Calibano, la rivista di approfondimento culturale del Teatro dell’Opera di Roma realizzata in collaborazione con effequ. A illustrare in anteprima i contenuti della pubblicazione, dedicata alla figura di Simon Boccanegra e al tema del potere, saranno: Paolo Cairoli (direttore della rivista), Donata Columbro (docente di Data Journalism al Master di giornalismo LUISS e autrice di un saggio sulle discriminazioni e sui pericoli del potere algoritmico) e il musicologo Giuliano Danieli (autore, per la rivista, di un contributo sull’evoluzione dei teatri d’opera come spazi di rappresentazione del potere nel corso dei secoli). Ingresso libero.

E ancora all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, per la programmazione dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il 20 novembre alle 20.30 (e poi il 21 novembre alle 19.30 e il 23 novembre alle 18), in Sala Santa Cecilia, il direttore Rudolf Buchbinder presenterà tre tra i maggiori Concerti per pianoforte di Mozart, mettendo a confronto l’ultimo il K 595, il malinconico quanto lirico K 466 e il più spigliato ed esuberante K 467 dirigendo dal pianoforte l’Orchestra di Santa Cecilia.

Sempre in Sala santa Cecilia, il 22 novembre alle 20.30, l’ensemble La Lira d’Orfeo proporrà in forma di concerto la Rodelinda, opera fra le più importanti di Händel. Sul palco un cast vocale di prima grandezza: Karina Gauvin (soprano) nel ruolo di Rodelinda, Raffaele Pe (controtenore) in quello di Bertarido, Giuseppina Bridelli (mezzosoprano) nella parte di Eduige, Luigi Morassi (tenore) in quella di Grimoaldo, Mirco Palazzi (basso) è Garibaldo, Rafał Tomkiewicz (controtenore) nel ruolo di Unulfo. La vicenda si svolge in Italia, a Milano, nel VII secolo d.C. dove la lotta per il potere sulla città si interseca con le vicende amorose dei personaggi, tali da determinare colpi di scena e rivolgimenti inaspettati.

Biglietti online su www.ticketone.it.

Alla Casa del Jazz, il 20 novembre alle 21 torna la MeJO Orchestra che eseguirà le composizioni di Wayne Shorter, musicista e compositore tra i più grandi della storia del Jazz. Gli arrangiamenti sono stati scritti per questa occasione da Iacopo Teolis, Giacomo Serino e Antonello Sorrentino. Sarà poi la volta il 22 novembre, sempre alle 21, del pianista ottantenne George Cables in quartet con Piero Odorici (sax tenore), Joshua Ginsburg (contrabbasso) e Jonathan Barber (batteria). Il 24 novembre alle 18, invece, la cantante Antonella Vitale insieme alla chitarrista Giulia Salsone e alla cantante brasiliana Claudia Marss presenteranno dal vivo il loro primo album Encontro, accompagnate da Marco Siniscalco (basso elettrico) e Simone Prattico (batteria).

Biglietti online su www.ticketone.it.

Al Teatro del Lido di Ostia, il 23 novembre alle 19 la Compagnia La Paranza presenta il concerto Viaggio nella musica tradizionale con Nando Citarella (voce, chitarra battente, tamburi) e I Solisti del Casella, formazione composta da Fabrizio de Melis (violino), Francesco Mammola (mandolino), Danilo di Paolonicola (fisarmonica) e Micki Piperno (chitarra folk). Un viaggio sonoro attraverso il mondo della musica popolare. Biglietti online su Eventbrite.

Al Teatro Villa Pamphilj, il 24 novembre alle 11.30 si potrà assistere a Filmkonzert DS, un film-concerto con sonorizzazione dal vivo dei tagli del film “Desert Suite” di Fabrizio Ferraro. Un dialogo che i musicisti Andrea Liberati (chitarra, effetti) e Fabrizio Ferraro (flicorno) instaurano con le immagini e il loro movimento. Organizzazione di Antonio Sinisi.

A pagamento. Info e prenotazioni: scuderieteatrali@gmail.com – 06.5814176.

KIDS

Per Ai Confini dell’Arte, il progetto multidisciplinare a cura di Margine Operativo, la Biblioteca interculturale Cittadini del Mondo (viale Opita Oppio 41) ospita il 20, 22 e 25 novembre dalle 16 alle 18.30 il laboratorio Biografie sonore e Spaesamenti audio a cura di Luca Lòtano e Matteo Portelli: un’indagine sulla memoria uditiva che, attraverso la produzione di un audio fatto di suoni, rumori e voci, permetterà ai partecipanti di raccontare il viaggio verso le proprie origini culturali e affettive nel corso di un esito scenico pubblico in programma il 28 novembre. Il secondo laboratorio, Polifonie Urbane, è dedicato al canto corale e questa settimana è previsto il 21, 23 e 26 novembre sempre dalle 16 alle 18.30. Condotto da Francesco Leineri, il workshop è rivolto a creative e creativi interessati alle performance canore, sensibili a qualsiasi tipo di pratica scenica o attività artistica, e finalizzato alla creazione di un breve spettacolo d’insieme sempre il 28 novembre. Entrambe le attività sono gratuite con prenotazione obbligatoria alla mail lab@margineoperativo.net (max 15 partecipanti).

Fino all’8 dicembre, l’Associazione Culturale Progetto Goldstein propone, in diversi luoghi del XIII e XIV Municipio, il progetto Un giorno tutto questo niente sarà tuo: un ricco programma di attività dal racconto alla scrittura, dalla creazione di brani all’arrangiamento e produzione musicale, dalla poesia alla street art, fino all’upcycling. Il 21 novembre dalle 17 alle 19 e il 24 novembre dalle 16 alle 18, nel polo culturale Ex Campari (via Gaetano Mazzoni 85), è a cura di Leonardo Varriale il laboratorio Parola Street in cui linguaggio del corpo e arte circense si fondono per dare voce alle storie e ai sogni dei partecipanti, portando alla luce l’anima e l’identità del territorio e di chi lo abita. Attività gratuite con prenotazione obbligatoria al link www.progettogoldstein.it/un-giorno-tutto-questo-niente-sara-tuo.

Nell’ambito di MAD Musica Arte Danza al Mattatoio, il progetto a cura dell’Associazione Culturale Zip_Zone d’Intersezione Positiva, il 23 novembre dalle 10.30 alle 17.30 alla Città dell’Altra Economia (largo Dino Frisullo 1), per i più piccoli è in programma Cartoni Animali a cura di Roberto Capone con l’Associazione Perfareungioco. Un’installazione realizzata con sculture di cartone riciclato di animali di varia natura e dimensioni che i bambini potranno dipingere liberamente. Ingresso libero.

Si conclude la 48ª edizione del Roma Jazz Festival, a cura di IMF Foundation in co-produzione con Fondazione Musica per Roma. Nel Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 23 novembre, per Jazz for Kids, ultimo appuntamento con Piano leggendo, attività alla scoperta del pianoforte e di tutte le sue parti (cordiera, tastiera, specchiera, tavola armonica, pedali…) con lo stesso Longo e l’attrice e musicista Debora Mancini. Per bambine e bambini da 4 a 10 anni (ore 11.30). Biglietti online su www.ticketone.it.

Prosegue Mythica, progetto internazionale di Storytelling incentrato sul mito, in particolare declinato al femminile, ma anche sulle tematiche gender e di migrazione, proposto fino al 28 dicembre dall’Associazione Culturale Raccontamiunastoria. Il 23 novembre alle 16.30 a La Vaccheria (via Giovanni L’Eltore 35), è in programma la presentazione – spettacolo del libro di racconti per l’infanzia L’Almanacco delle Stagioni (Mimebù, 2023) della cantastorie Martina Folena. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail info@raccontamiunastoria.com, ai numeri 349.8378830 e 339.6421465 (anche WhatsApp) o sui canali social dell’associazione (max 70 partecipanti).

Nella Sala Coro dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il 24 novembre, per la rassegna Tutti a Santa Cecilia, propone i nuovi appuntamenti con Drum World, i laboratori interattivi dedicati al mondo delle percussioni e rivolti ai bambini di 6-10 anni. I piccoli partecipanti potranno esplorare il pianeta delle percussioni ed esprimere il proprio senso ritmico, grazie alla guida di un Maestro. Un colorato mix di divertimento, concentrazione e creatività, a base di ritmo. Possono partecipare anche gli adulti. Laboratori: domenica alle 11, 12.30 e 15.30. Biglietti online su www.ticketone.it.

Al Teatro del Lido di Ostia, il 24 novembre alle 17 e il 25 novembre alle 10, per bambine e bambini dai 3 anni in su, Teatro del Piccione e Fondazione Teatri di Pistoia presentano lo spettacolo Soqquadro di Danila Barone e Dario Garofalo, anche alla regia e sul palco con Paolo Piano. Un incontro inaspettato con una pozzanghera trasforma la routine di due adulti in un’avventura surreale e colorata. Attraverso movimenti e immagini, lo spettacolo celebra la gioia della scoperta infantile, incoraggiando grandi e piccini a vedere il mondo con occhi nuovi. Biglietti online su www.vivaticket.com.

Nell’ambito della programmazione dedicata al giovane pubblico dalla Fondazione Teatro di Roma, il 24 novembre alle 17, il Teatro Elsa Morante, lo spazio nel quartiere Laurentino che da pochi mesi ha riaperto al pubblico grazie all’impegno di Roma Capitale, Biblioteche di Roma e Municipio IX, ospita lo spettacolo di Teatro Ragazzi dal titolo Va’ dove ti porta il piede di e con Laura Vaccari Kibel. Sulla scena, tante valigie colorate si apriranno per condurre bambine e bambini in un viaggio nella fantasia. Brevi racconti senza parole che toccano temi universali come la pace, il rispetto per l’ambiente, l’amore. I piedi, liberati dal ruolo di strumenti di deambulazione, si protendono verso il cielo e si trasformano in figure umane: burattini muti in grado di raccontare storie piene di fantasia e tenerezza. Prenotazioni alla mail nuovegenerazioni@teatrodiroma.net; biglietti online su www.vivaticket.com.

Al Teatro Biblioteca Quarticciolo, il 24 novembre alle 17 e il 25 novembre alle 9.30, la Compagnia ABC- Allegra Brigata Cinematica porta in scena BLACKOUT nel meraviglioso mondo di Uoz (app), uno spettacolo per le nuove generazioni che parla e gioca con il tema della comunicazione. In scena due personaggi onirici, ognuno ingabbiato in un proprio ipertrofico canale comunicativo fatto di immagini, video, suoni, post, emoticon. Pixel, si esprime solo tramite immagini, video e foto, non parla, non tocca, non sa ascoltare. Sonar, è la ragazza dai mille e zero volti, dalle mille immagini profilo che scorrono sul suo viso-tablet. Quando un blackout generale spegnerà il loro mondo, i due protagonisti troveranno un nuovo e più autentico modo per relazionarsi al mondo che li circonda. Biglietti online su www.vivaticket.com.

Tra le iniziative per i più piccoli promosse da Biblioteche di Roma, il 20 novembre alle 17, alla Biblioteca Nelson Mandela appuntamento con Un nido di libri, letture ad alta voce per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni a cura delle volontarie del Servizio Civile (ingresso libero fino a esaurimento posti). Alla Biblioteca Laurentina, il 21 novembre alle 17, nell’ambito dell’International Games Month@your Library e della Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, è in programma l’attività ludica Bibliogiocando. Un pomeriggio divertente e ricreativo, per bambini dagli 8 anni in su, dedicato ai giochi da tavolo, tra i quali i celebri “Dixit” e “Splendor”, che richiama il fondamentale diritto al gioco per l’infanzia. Attività a cura dei volontari del Servizio Civile. Prenotazione obbligatoria: 06.45460760 – laurentina@bibliotechediroma.it.

Alla Biblioteca Joyce Lussu il 23 novembre alle 10.30 si terrà l’ultimo dei cinque incontri del ciclo I nonni raccontano, a cura dell’associazione Sentieri Popolari, per ascoltare storie di vita ed esperienze del passato dalla voce dei diretti protagonisti stimolando le narrazioni attraverso brevi interviste. Iscrizione alla mail sentieripopolari@gmail.com.

Sempre il 23 novembre alle 11, la Biblioteca Villino Corsini ospiterà l’incontro di letture a “bassa voce” per genitori e bambini tra i 3 e i 4 anni. All’iniziativa può partecipare solo un genitore per ciascun bambino. Prenotazione obbligatoria: l.nocchi@bibliotechediroma.it.

Presso la Biblioteca Guglielmo Marconi, il 25 novembre alle 17, appuntamento con Letture mitiche in biblioteca!, per bambini e ragazzi dai 9 anni in su, per scoprire il meraviglioso mondo della mitologia antica con Odino, Thor e gli altri protagonisti della mitologia nordica. Prenotazione consigliata: guglielmomarconi@bibliotechediroma.it – 06.45460301.

INCROCI ARTISTICI

Nell’ambito di Mythica, il progetto internazionale di Storytelling a cura dell’Associazione Culturale Raccontamiunastoria, a La Vaccheria (via Giovanni L’Eltore 35), il 23 novembre alle 18.30 appuntamento con la presentazione del libro Il pensiero adulto (Operaincerta editore, 2023) scritto dal matematico e cantastorie siciliano Ciccio Schembari. Il 24 novembre alle 18.30 è in programma Racconti Afrodisiaci: Storytelling Supper Club, format che unisce cene slow food e cultura. Una serata interattiva in cui il pubblico è invitato a vivere un’esperienza multisensoriale in cui si intrecciano cibo e storie, gusti e immaginazione. L’iniziativa è a cura dell’Associazione Culturale Raccontamiunastoria, in collaborazione con The Storytelling Company, Világszárnya Magyar e Nepmesemondo Szovetseg. Con Eszter Zamborsky, Zsolt Pinter, Paola Balbi, Davide Bardi e Paramytokores. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail info@raccontamiunastoria.com, ai numeri 349.8378830 e 339.6421465 (anche WhatsApp) o sui canali social dell’associazione (max 70 partecipanti).

INCONTRI

Per Connessioni – Classici e nuove performance, a cura di Xenia in collaborazione con Artenova, intitolato quest’anno Novembre con Shakespeare, il 20 novembre alle 17, presso il Centro Anziani INCIS Pisana (via Baldassarre Longhena 98), Agnese Ciaffei presenterà al pubblico cinque volumi dedicati ai Sonetti shakespeariani. Ingresso libero.

Per Sempre più Fuori, AUTO(RITRATTI) a cura di Cranpi, il 22 novembre alle 10, presso la Facoltà di Lettere, Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo della Sapienza Università di Roma (via dei Volsci 122, ex vetrerie Sciarra), ultimo appuntamento della serie AUTO(RITRATTI) in cattedra con la Prof.ssa Marta Marchetti e l’organizzatrice teatrale Maura Teofili, Vicoquartomazzini, la compagnia nata dall’incontro tra Michele Altamura e Gabriele Paolocà, che attraversa scritture originali e rivisitazioni di grandi classici del teatro e della letteratura con l’intento di rivelare grandi storie, capaci di indagare le impellenze del nostro tempo raccontandole attraverso le molteplici possibilità dell’arte scenica e performativa. Tra i loro ultimi lavori, La ferocia (2023), tratto dal romanzo Premio Strega di Nicola Lagioia. Ingresso libero.

Prosegue fino all’8 dicembre New Generation 25 – La performance che non può finire, il progetto proposto dall’Associazione La Capriola e da Abraxa Teatro, con la direzione artistica di Emilio Genazzini, volto alla creazione di un gruppo artistico composto da giovani attrici e attori per la messa in scena di uno spettacolo. Il 25 novembre dalle 9.30 alle 16.30, presso il Teatro Marconi (viale Guglielmo Marconi 698e), è in programma l’incontro che dà il via alla seconda fase di creazione della performance nel corso del quale verranno approfonditi i temi definiti negli incontri precedenti. L’appuntamento sarà aperto al pubblico che potrà intervenire su tematiche e azioni, divenendo parte integrante del progetto. Altre date: 27 e 28 novembre. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail abraxateatro@abraxa.it.

Nell’ambito di Flautissimo, il festival diffuso proposto dall’Accademia italiana del Flauto, diretto da Stefano Cioffi, proseguono le Letture in Biblioteca con e a cura di Serena Sansoni, dedicate, in questa edizione, a Il tempo e l’abisso. Il viaggio verso l’invisibile negli scritti di Dino Buzzati. Questa settimana, appuntamento il 26 novembre alle 11 presso la Biblioteca Vaccheria Nardi. Ingresso gratuito.

Nella Sala Santa Rita, spazio polifunzionale di Roma Capitale in via Montanara 8, prosegue fino al 12 dicembre La Magia dei Classici. Scrittrici e scrittori di oggi raccontano i grandi della letteratura, rassegna a cura del Premio Strega Alessandro Piperno che vede protagonisti alcuni grandi nomi della letteratura mondiale, divenuti ormai dei “classici”, raccontati da scrittori, poeti, saggisti del panorama contemporaneo. Il 21 novembre alle 18 sarà lo stesso Piperno, appassionato di letteratura americana, a incontrare il pubblico nel corso dell’incontro dedicato al geniale scrittore statunitense Truman Capote, partendo dalla prefazione a Musica per camaleonti.

La rassegna è promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali, realizzata in collaborazione con Mondadori e con il supporto di Zètema Progetto Cultura. Il calendario completo è disponibile su www.culture.roma.it. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Per consentire la massima visibilità dell’evento, a partire dal 14 novembre e fino al 12 dicembre, gli incontri verranno registrati e successivamente pubblicati sul canale YouTube di Culture Roma.

Tornano gli appuntamenti con Alfabeto Morante, la rassegna di Biblioteche di Roma dedicata a Elsa Morante, una delle autrici più significative del Novecento italiano, a 50 anni dalla prima pubblicazione nel 1974 del romanzo La Storia. Il ciclo di 11 incontri è promosso dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, in collaborazione con l’Associazione Culturale Doppiozero e curato da Angela Borghesi, docente di Letteratura italiana contemporanea all’Università degli Studi Milano Bicocca. Ad ospitare il settimo appuntamento, il 22 novembre alle 11, sarà la Biblioteca Flaminia. Con Emanuele Zinato si parlerà del tema Infanzia e mondo animale nella “Storia” di Elsa Morante. L’incontro, rivolto agli studenti, sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Biblioteche di Roma. Info: promozionedellalettura@bibliotechediroma.it.

CINEMA

Presso la Casa del IV Municipio Ipazia di Alessandria (viale Rousseau 90), per Performing Arts Music Picture Dance Theatre, progetto dell’Associazione Trousse aps, il 22, 23 e 24 novembre dalle 17 alle 18, il regista e sceneggiatore Giampiero Rinaldi guiderà una residenza artistica, con il supporto di giovani artisti delle varie discipline, volto alla creazione di una opera d’arte filmica inedita. Il 23 novembre dalle 18 alle 20, invece, è in programma il workshop su Il Cinema d’Arte, in cui torna Rinaldi accompagnato da Nicola Barnaba e Giovanni Bufalini per fornire ai partecipanti nozioni e indirizzi formativi sull’uso della tecnologia video in rapporto alla estetica artistica. Ingresso libero.

Si conclude il 22 novembre, al Nuovo Cinema Aquila, il RIFF Awards – Rome Independent Film Festival, il concorso cinematografico proposto dall’Associazione culturale RIFF giunto alla sua XXIII edizione. Oltre 80 opere contemporanee in concorso tra anteprime europee e mondiali tra lungometraggi, documentari e cortometraggi. E proprio dai cortometraggi parte la serata del 20 novembre che vedrà alle 18 la proiezione di nove opere internazionali (le altre, il 21 novembre alle 16.30 e alle 22); alle 20, sarà sullo schermo Non chiudete quella porta di Francesco Banesta e Matteo Vicentini Orgnani, entrambi in sala con il cast; incontrerà il pubblico anche Michael Taylor Jackson, regista di Underground Orange in programma alle 21.30. Il 21 novembre alle 18.45, proiezione di The Erasmus Generation di Vincent Imperato che incontrerà il pubblico con il cast; segue alle 20.15, Next to Nothing di Grzegorz Dębowski che prenderà parte all’evento. La serata del 22 novembre prende il via alle 20 con la proiezione di Eravamo Liberi di Federico Sisti (presente in sala), prima della Premiazione RIFF Awards 2024 in cartellone alle 21.30 alla presenza degli autori delle opere in concorso. A esclusione di quest’ultimo appuntamento, a ingresso libero, per le proiezioni è previsto biglietto a pagamento.

Fino al 13 dicembre è in corso The 48 Hour Film Project Roma – Everybody loves cinema, il concorso dell’Associazione Le Bestevem che mette in primo piano il cinema di oggi e di domani con il fortunato contest internazionale The 48 Hour Film Project giunto quest’anno alla XVIII edizione. Il progetto permette a chiunque di partecipare, mettendo in gioco il proprio talento e la propria creatività per realizzare un cortometraggio in sole 48 ore. C’è tempo fino al 22 novembre alle ore 12 per iscriversi con il proprio team, registrandosi sul sito ufficiale del concorso: https://48hourfilm.com/roma.

La manifestazione, inoltre, in settimana proporrà due proiezioni anche presso il Nuovo Cinema Aquila: il 25 novembre il film Fuoristrada di Elisa Amoruso e il 27 novembre il film Due vite per caso di Alessandro Aronadio. Entrambe le proiezioni inizieranno dalle 21.

Alla Casa del Cinema, con la proiezione il 20 novembre alle 20 del film di Alessandro Blasetti Peccato che sia una canaglia e il 21 novembre dei due film di Vittorio De Sica Ieri, oggi, domani (alle 17) e Ladri di biciclette (alle 20), si conclude la rassegna Omaggio a Vittorio De Sica, nella ricorrenza dei cinquant’anni dalla scomparsa dell’attore e regista. Biglietti online su www.boxol.it/casadelcinema.

Dal 22 novembre verranno poi ospitate due manifestazioni a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Dal 22 al 24 novembre arriva la nuova edizione di Scoprir – XII Mostra di Cinema Iberoamericano, il festival che promuove il cinema e le produzioni cinematografiche dei Paesi di lingua spagnola che si distinguono per qualità e originalità, organizzata dall’Instituto Cervantes di Roma in collaborazione con le ambasciate ispano-americane in Italia, a cura di Gianfranco Zicarelli. Il programma comprende una selezione di lungometraggi, cortometraggi e documentari che affrontano temi sociali, storici e culturali (info: www.roma.cervantes.es). Dal 22 novembre al 1° dicembre sarà la volta della IX edizione di Uno sguardo raro, l’unico festival di cinema internazionale interamente dedicato alle storie di vita legate a malattie rare e disabilità promosso dall’Associazione Nove Produzioni e Fabbrica Artistica con la collaborazione di una fitta rete di partner che ne condividono la missione (info: www.unosguardoraro.org).

Palazzo Esposizioni Roma, dal 20 novembre al 22 dicembre, rende omaggio a uno dei più grandi registi della storia del cinema, Billy Wilder, con una rassegna a cura di Marco Berti e Francesca Pappalardo, promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e Azienda Speciale Palaexpo. Maestro inarrivabile nel lavoro con gli interpreti che ha lanciato a fama eterna, come Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Marlene Dietrich, Gloria Swanson, Shirley MacLaine, William Holden, Jack Lemmon, Tony Curtis e Walter Matthau. Si comincia il 20 novembre con la proiezione di A qualcuno piace caldo a cui seguiranno Frutto proibito (21 novembre), Viale del tramonto (23 novembre) e La fiamma del peccato (24 novembre). Inizio proiezioni alle ore 20.

Ingresso libero fino a esaurimento posti con prenotazione su www.palazzoesposizioniroma.it a partire dalle ore 9 del giorno precedente alla proiezione fino a un’ora prima. Senza prenotazione è comunque possibile accedere alle proiezioni fino a esaurimento dei posti disponibili, presentandosi prima dell’inizio del film.

Al Nuovo Cinema Aquila il 24 novembre alle 11, al termine della proiezione del documentario Resistenza – Storie dell’esilio argentino a Roma di Mónica Simoncini e Omar Neri organizzata da Progetto Sur e Mascaró Cine, seguirà un dibattito con la partecipazione dello stesso regista Omar Neri e degli autori del podcast NIETO 133 – Storia di una famiglia contro le dittature argentine.

Proseguono, inoltre, in settimana le proiezioni dei film in corso: Giurato numero 2 di Clint Eastwood (anche in v.o.s.); Berlinguer – La grande ambizione di Andrea Segre, vincitore alla Festa del Cinema di Roma 2024 del premio per il miglior attore, assegnato a Elio Germano; Parthenope di Paolo Sorrentino, in concorso a Cannes. I biglietti sono acquistabili esclusivamente presso il botteghino del cinema. Programmazione completa su www.cinemaaquila.it.

ARTE

Fino al 13 dicembre, presso la Fornace del Canova (via Antonio Canova 22 – Municipio I), Canova 22 presenta Close Up, progetto che indaga i nuovi linguaggi dell’arte con esposizioni fotografiche, videobook, incontri, racconti, performance e proiezioni. Il 21 novembre alle 18 è in programma Genius and Jealousy, incontro a cura di Franz Prati dedicato agli architetti Rudolf Schindler e Richard Neutra e al loro lavoro nei primi anni del Novecento negli Stati Uniti (ingresso libero). Prende il via il 24 novembre alle 18 la mostra fotografica Io e le altre, esposizione dedicata al mondo femminile a cura di Laura Fusco e con le opere della fotografa Barbara Cannizzaro. Visitabile gratuitamente dal 25 novembre al 1° dicembre dalle 15.30 alle 19.30.

Nell’ambito di Novembre con Shakespeare, la seconda annualità di Connessioni – Classici e nuove performance, a cura di Xenia in collaborazione con Artenova, il 23 novembre, sul piazzale antistante il Teatro Porta Portese (tra Ettore Rolli, via Cesare Pascarella, via Portuense e via Carlo Porta), per Piazza Shakespeare, torna anche questa settimana alle 15 Street Art per Shakespeare, live painting, con realizzazione di un’opera a cura dello street artist Diego Poggioni. Ingresso libero.

Presso la Città dell’Altra Economia (largo Dino Frisullo 1), per MAD Musica Arte Danza al Mattatoio, il progetto a cura dell’Associazione Culturale Zip_Zone d’Intersezione Positiva, 23 e 24 novembre, il pubblico potrà ammirare l’installazione artistica Mater a cura di Francesco Bonomo e Astrid Meloni per il Collettivo Amori Difficili. Esito di una ricerca e collezione di testimonianze e storie di donne e madri, il lavoro restituisce una mappatura emotiva mediante lettere, citazioni e fotografie collezionate ed esposte. Visitabile gratuitamente dalle 11 alle 18.

Prosegue il progetto dell’artista Ilaria Paccini dal titolo Roma Speciale – Alieni in movimento a Roma Capitale, che propone una percezione altra della città, “aliena” che permetta di tracciare una mappa diversa di Roma attraverso la realizzazione di 15 opere di street art raffiguranti altrettante specie (animali e piante) alloctone o IAS (Invasive Alien Species). Ogni opera è eseguita su 6 metri quadri di alluminio, materiale sostenibile e artisticamente innovativo. È in corso la realizzazione, in piazza Mignanelli il live painting (dalle 10 alle 16) del murales raffigurante la Vespa Velutina e lo Stramonio che verrà presentata il 22 novembre al pubblico corredata di QRcode con tutte le info sul progetto e vedrà l’intervento di un esperto zoologo e biologo del programma Life ASAP per presentare il tema delle specie animali e vegetali alloctone e la loro interazione con l’ambiente antropizzato. Prende il via il 25 novembre in piazza San Silvestro il live painting dell’esemplare Popillia Japonica o Scarabeo Giapponese (tutti i giorni ore 10-16 fino al 28 novembre). Accesso libero.

Al Palazzo Esposizioni Roma, il 23 novembre apre al pubblico la mostra Francesco Clemente. Anima nomade, a cura di Bartolomeo Pietromarchi, promossa da Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, prodotta e organizzata da Azienda Speciale Palaexpo. L’esposizione, concepita dall’artista come un’unica grande installazione, si sviluppa nella rotonda del piano nobile e nelle sette sale laterali, in cui sono esposte una serie di opere ambientali attraverso le quali ripercorrere temi e immagini rivelatrici del lavoro di Francesco Clemente. Insieme alle Tende realizzate nel 2013, sono visibili le Bandiere del 2014; due grandi sale, inoltre, sono interamente dedicate ai wall drawing realizzati dall’artista in situ per questa occasione. Ad accompagnare la mostra, anche un ricco programma di eventi collaterali e un’articolata offerta didattica. Visitabile fino al 30 marzo 2025.

Fino al 16 febbraio 2025 invece, nella grande sala del piano nobile e nelle tre sale adiacenti, è ancora in corso la mostra L’ultimo meraviglioso minuto di Pietro Ruffo, a cura di Sébastien Delot, nella quale l’artista si interroga sull’impatto dell’uomo sulla Terra, condensando nelle opere esposte la storia del nostro pianeta e della conoscenza. Nel percorso espositivo opere come Le Monde Avant la Création de l’Homme, un lavoro lungo 21 metri, inserito nell’installazione immersiva L’ultimo meraviglioso minuto che ricrea l’atmosfera di una foresta primordiale. E poi ancora le opere circolari intitolate De Hortus, i cinque grandi quadri della serie Antropocene Preistoria e la video installazione Il Giardino planetario realizzata in collaborazione con Noruwei. La mostra termina con una riflessione su Roma, vista e sezionata nelle sue varie fasi storiche e geologiche.

Per entrambe le esposizioni, biglietti online su https://ecm.coopculture.it.

In Sala Fontana, a ingresso libero, è ospitata fino al 1° dicembre la mostra Luigi Billi. Flashback opere 1992-2015. A otto anni dalla scomparsa di Luigi Billi (Firenze 1958 – Milano 2016), l’esposizione, a cura di Patrizia Mania e Nicoletta Billi, ne esplora il percorso artistico attraverso circa 50 opere, riproponendone le tappe più significative.

Tutte le mostre sono visitabili dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20. Ingresso consentito fino a un’ora prima della chiusura.

Al MACRO, prosegue fino al 16 febbraio 2025 la mostra collettiva Post Scriptum. Un museo dimenticato a memoria. L’esposizione, che nel titolo riprende l’espressione “Dimenticare a memoria” coniata alla fine degli anni Sessanta da Vincenzo Agnetti (1926-1981), conclude la programmazione del museo con la direzione artistica di Luca Lo Pinto per suggerire l’approccio agli esiti di un progetto che in cinque anni ha portato l’istituzione museale a interrogarsi sulla propria identità, le proprie modalità di produzione e relazione con gli artisti e il pubblico. Esposte per l’occasione le opere di oltre 30 artisti italiani e internazionali, tra cui quelle di Tolia Astakhishvili (con Thea Djordjadze, Heike Gallmeier, Dylan Peirce), Maurizio Altieri, Beatrice Bonino, Francesca Cefis, Pippa Garner, Lenard Giller, Felix Gonzalez-Torres, Thomas Hutton, KUKII (aka Lafawndah), Rosemary Mayer, Charlemagne Palestine, Lorenzo Silvestri, Gillian Wearing. E ancora quelle di Luciano Fabro, Isa Genzken, Simone Forti, Issy Wood, Pierre Guyotat, Absalon, Maurizio Altieri, Paolo Pallucco & Mireille Rivier, Hamishi Farah e Sandra Mujinga. Del percorso espositivo fa parte anche l’installazione Yard dell’artista statunitense Allan Kaprow (Atlantic City, 1927 – 2006) presente nel cortile del museo. Visitabile da martedì a venerdì ore 12-19; sabato e domenica ore 10-19; lunedì chiuso. Biglietti online su https://ecm.coopculture.it.

Tra le attività promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali si segnala che il 26 novembre, nelle sale al piano terra del Palazzo dei Conservatori ai Musei Capitolini, apre al pubblico la mostra Tiziano, Lotto, Crivelli e Guercino. Capolavori della Pinacoteca di Ancona che presenta una selezione di capolavori provenienti dalla Pinacoteca civica Podesti di Ancona, tra cui la monumentale Pala Gozzi di Tiziano (1520), eccezionalmente esposte per celebrare l’avvio del Giubileo. L’esposizione sarà visitabile fino al 16 febbraio 2025.

Tra gli incontri previsti in settimana, per la rassegna Libri al Museo, il 22 novembre alle 17, presso la Sala Tenerani del Museo di Roma a Palazzo Braschi, verrà presentato il volume Joseph Archer Crowe storico dell’arte (1825-1896) di Valentina Fraticelli (Edizioni Palumbi, 2023). Intervengono Ilaria Miarelli Mariani (Sovrintendenza Capitolina), Cristina Galassi (Università degli Studi di Perugia) e Alessandro Tomei (già professore ordinario di Storia dell’Arte Medievale, Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara). Sarà presente l’autrice. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Al Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina il 23 novembre alle 16 si terrà la presentazione dell’ultimo numero del “Bollettino del Museo del Risorgimento, Bologna 2023-2024” dal titolo Da Candia a Domokos, dedicato alle spedizioni dei volontari garibaldini nella guerra greco-turca del 1897 al fianco dell’esercito ellenico. L’incontro è realizzato in collaborazione con ANVRG (Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini). Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Per la rassegna Le Ville raccontano, il ciclo di presentazioni e conferenze inedite per promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle ville e dei parchi storici di Roma, il 26 novembre alle 16.30, presso il Casino dell’Orologio in Villa Borghese, a cura di Alessandro Cremona, si terrà l’incontro sul tema La diffusione dell’immagine delle ville di Roma nel Settecento: Francesco Pannini e la perduta Collezione Maraini. Ingresso libero fino a esaurimento posti (max 60 posti disponibili).

Tante anche le iniziative proposte da Patrimonio in Comune, il programma rivolto a tutti per far conoscere, attraverso visite, itinerari e incontri, il patrimonio culturale della città. Tra questi si segnala la terza edizione di Roma Racconta… le professioni del patrimonio culturale, il ciclo di conferenze rivolte a docenti, studenti universitari e a tutti i cittadini per approfondire le professioni che ruotano intorno al grande mondo del patrimonio culturale. Il 21 novembre alle 16.30, presso il Museo di Roma a Palazzo Braschi, a cura di Anna Maria Cerioni si terrà l’incontro Il PNRR e il patrimonio culturale di Roma: il restauro delle statue di Ponte Sant’Angelo. Lo storico dell’arte per il restauro. La partecipazione è libera fino a esaurimento dei posti con prenotazione consigliata allo 060608 (max 60 partecipanti).

Per il ciclo aMICi, attività dedicate ai possessori della Roma MiC Card, il 20 novembre alle 10, al Museo di Roma in Trastevere, il Consigliere Culturale dell’Ambasciata del Messico in Italia, Héctor Alcantara, guiderà i visitatori alla mostra Testimoni di una guerra. Memoria grafica della Rivoluzione Messicana che, attraverso la raccolta fotografica del prestigioso Archivio Casasola, ripercorre le tappe fondamentali della rivoluzione del 1910-20. Prenotazione consigliata allo 060608 (max 15 partecipanti).

Per Passeggiate romane, il ciclo di itinerari alla scoperta di monumenti, luoghi e spazi della Città eterna, noti e meno noti, il 24 novembre alle 9.30 si andrà a conoscere più da vicino Il Bastione Ardeatino lungo un percorso ricco di frammenti architettonici. Appuntamento in via Lucio Fabio Cilone. L’itinerario non è adatto a persone con difficoltà motorie. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 15 partecipanti).

Per Archeologia in Comune, il 24 novembre alle 11, appuntamento al Museo delle Mura per una visita a Porta San Sebastiano, l’antica Porta Appia che si apre nella cinta delle Mura Aureliane. Attraverso plastici, calchi e pannelli tattili, la visita racconta le varie fasi costruttive delle Mura di Roma, per concludersi sulla terrazza che sovrasta una delle due torri.

Infine, proseguono in settimana gli spettacoli a tema astronomico al Planetario di Roma che per il pubblico adulto propone: Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager (20 e 22 novembre alle 16; 23 novembre alle 10); From Earth to the Universe (in inglese – 20 e 22 novembre alle 17; 21 novembre alle 16; 26 novembre alle 18); Ritorno alla Stelle (20, 22 e 23 novembre alle 18; 21, 24 e 26 novembre alle 17); Space Opera (21 novembre alle 18; 24 novembre alle 10; 26 novembre alle 16); Una dorata cupola di stelle (23 e 24 novembre alle 11); La Notte stellata (23 novembre alle 16; 24 novembre alle 18); Ecologia cosmica: figli delle stelle, custodi della Terra (24 novembre alle 16).

Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it – www.planetarioroma.it

Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19). www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it.

ATTIVITÀ DELLE BIBLIOTECHE

Tra gli eventi in programma nelle Biblioteche di Roma si segnala, il 20 novembre alle 17.30 alla Biblioteca Casa delle Letterature, il nuovo appuntamento della rassegna Storie su Pietra. Pellegrini e Forestieri tra le vie di Roma nel Medioevo, dedicata alla scoperta della vita a Roma nel Medioevo attraverso l’epigrafia e l’archeologia. Per l’occasione Beatrice Luci (Sapienza Università di Roma) e Riccardo Santangeli Valenzani (Università degli Studi di Roma Tre) condurranno l’incontro Roma, città dell’accoglienza: le strutture assistenziali per i pellegrini nell’Alto Medioevo. Ingresso libero.

Alla Biblioteca Casa della Memoria e della Storia, il 21 novembre alle 17.30, nell’ambito del Dialogo per il Medio Oriente, si terrà la presentazione del libro Il suicidio di Israele di Anna Foa (Laterza, 2024). Con l’autrice interverranno Pupa Garriba, Roberto Reali e Marino Sinibaldi, con introduzione di Anna Balzarro e Bianca Cimiotta Lami. Iniziativa a cura di FIAP (Federazione Italiana Associazioni Partigiane) e IRSIFAR (Istituto romano per la storia d’Italia dal fascismo alla Resistenza). Info: 06.45460503 – casadellamemoria@bibliotechediroma.it.

Il 22 novembre alle 19 la Biblioteca Europea ospiterà l’autore Edgar Selge che, in dialogo con la giornalista Loretta Cavaricci, parlerà del proprio esordio letterario a partire dal suo romanzo Finalmente ci hai trovati (Carbonio Editore, 2024). Info: 06.45460681 – europea@bibliotechediroma.it.

Alla Biblioteca Flaminia, il 26 novembre alle 17.30, Valeria di Napoli, in arte Pulsatilla, insieme a Federica De Paolis, presenterà il suo libro Il campo è aperto (Baldini+Castoldi, 2023). Info e prenotazioni: 06.45460441 – ill.flaminia@bibliotechediroma.it.