Cultura ed eventi a Roma: le proposte dal 29 gennaio al 4 febbraio promosse dall’Assessorato

Villa di Massenzio

Si rinnova anche questa settimana l’appuntamento con le iniziative e i progetti promossi dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale. Dal teatro alla musica, dalla danza al cinema passando per l’arte e la letteratura, con tanti incontri, laboratori e attività per bambine, bambini e famiglie. Un ricco programma dedicato a tutti coloro vogliano vivere la città grazie agli eventi proposti dalle istituzioni culturali cittadine e ai progetti delle associazioni vincitrici dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi destinati a sale teatrali private con capienza inferiore a 100 posti per la stagione 2024/2025.

Ecco alcuni degli appuntamenti.

IN EVIDENZA

Fino al 31 gennaio, Roma Capitale celebra il Giorno della Memoria delle vittime della Shoah con Memoria genera Futuro 2025. Un ricco calendario di iniziative fra mostre, incontri, visite guidate, presentazioni di libri, concerti, spettacoli e proiezioni cinematografiche in diversi spazi della città per promuovere la conoscenza e la memoria sulla tragedia del nazifascismo a 80 anni dall’ingresso dell’Armata Rossa nel campo di messa a morte di Auschwitz – Birkenau, avvenuta il 27 gennaio 1945.

Memoria genera Futuro 2025 è un’iniziativa promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali, in collaborazione con l’Istituzione Sistema Biblioteche e Centri Culturali, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e le altre istituzioni cittadine: Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Fondazione Cinema per Roma, Fondazione Musica per Roma, Azienda Speciale Palaexpo, Fondazione Teatro dell’Opera di Roma, Fondazione Teatro di Roma – Teatro Nazionale e ancora Comunità Ebraica di Roma – Centro di Cultura Ebraico, Centro Ebraico Il Pitigliani, Fondazione Museo della Shoah, Istituto Polacco di Roma, UCEI – Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, le Associazioni della Casa della Memoria e della Storia, Teatro Biblioteca Quarticciolo, Teatro del Lido di Ostia, Teatro Tor Bella Monaca, Teatro Villa Pamphilj. Comunicazione di Zètema Progetto Cultura.

Il programma completo, comprese le eventuali variazioni e le modalità di partecipazione ai singoli appuntamenti, è disponibile sul sito www.culture.roma.it.

C’è tempo fino al 30 gennaio per partecipare a OPEN25 – ARTES ET IUBILAEUM, l’Avviso Pubblico di Roma Capitale dedicato alla promozione di iniziative finalizzate all’ampliamento dell’offerta culturale e all’accrescimento dell’attrattività degli spazi fuori dal centro in occasione del Giubileo 2025. La misura punta alla definizione di nuovi assi culturali dando impulso a un’offerta inclusiva, trasversale e sostenibile nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2025.

Promosso dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e predisposto dal Dipartimento Attività Culturali, l’Avviso è finanziato dall’Unione Europea con 5 milioni di euro e rientra tra gli interventi “Il Giubileo dei Pellegrini: eventi artistici e culturali nella città di Roma, dal centro alla periferia, al fine di favorire la fruizione turistica nel periodo giubilare” (PNRR – M1C3-Inv.4.3 Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici).

Tutte le informazioni sono disponibili al link www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso/artes-et-iubilaeum.page.

TEATRO E DANZA

Fino al 28 gennaio è possibile prendere parte alle selezioni di The Cine Lab, l’innovativo laboratorio teatrale e cinematografico proposto dall’Associazione culturale Bladerunner guidata da Davide Manca. Un progetto gratuito dedicato a coloro i quali intendano sviluppare competenze artistiche sotto la guida di professioniste e professionisti del settore. L’obiettivo finale è la formazione di una compagnia teatrale che si cimenterà in un’esibizione finale su un testo di commedia d’autore. Per partecipare alle selezioni, aperte ad attrici e attori emergenti o anche solo appassionati di arti performative, è necessario inviare una lettera di presentazione, un curriculum artistico e due fotografie recenti alla mail thecineclubroma@gmail.com. Info su https://bladerunnerassociazione.my.canva.site.

Al Teatro Monteverde (via di Monte Verde, 57/A) prende il via il 1° febbraio il progetto Scene intime: laboratori di sperimentazione e formazione per il teatro contemporaneo a cura di Pangi Production. Un ciclo di formazione teatrale gratuito pensato per dare spazio ai giovani talenti affinché sperimentino il proprio valore attraverso le arti performative, in un confronto trans-generazionale con artiste e artisti affermati. Il percorso si concluderà con uno spettacolo finale, dal titolo Tutti in scena!, diretto da Claudio Insegno e che andrà in scena il 15 e 16 maggio.

Nel quartiere Torpignattara, prosegue fino al 30 giugno il progetto teatrale Storie dal Mondo, a cura dell’Associazione Superfunk Studio. Attraverso ricerca e raccolta delle storie con interviste e laboratori di narrazione, il progetto intende raccontare e valorizzare le storie delle comunità multietniche del quartiere utilizzando il linguaggio universale del teatro. In programma, nel Teatro Torpignattara (via Amedeo Cencelli, 68), laboratori teatrali interculturali in cui le storie raccolte vengono trasformate in testi teatrali con la guida di figure professionali del settore – tra cui la regista Marta Bifano, il direttore artistico Furio Capozzi e la scenografa Francesca Mariani – che daranno vita a una rappresentazione teatrale in scena a fine giugno. Il 3 febbraio alle 18 quarto e ultimo appuntamento del laboratorio creativo e tecnico dedicato alle modalità di scrittura delle sceneggiature. La partecipazione è gratuita con prenotazione sul sito web www.teatrotorpignattara.it.

Appuntamento il 1° febbraio alle 21 nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per lo spettacolo L’aria esausta. Cronache sopra e sotto Gaza, una serata dedicata al teatro e al giornalismo di impegno civile. Ascanio Celestini, tra i più grandi narratori contemporanei, insieme al giornalista Fabio Tonacci, condurrà il pubblico attraverso un racconto profondo e toccante sulle vicende di Gaza, mescolando parole, immagini e riflessioni. Sul palco anche Gianluca Casadei, Gabriele Coen e Ziad Trabelsi. Biglietti online su www.auditorium.com/it/ticket-one.

Per la Stagione di Balletto 2024/2025 del Teatro dell’Opera di Roma, fino al 31 gennaio proseguono al Teatro Costanzi le repliche della Carmen, balletto in due atti da Prosper Mérimée su musiche di Georges Bizet, Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Mario Castelnuovo-Tedesco e Gabriele Bonolis. Il nuovo allestimento vede la direzione musicale di Manuel Coves mentre la coreografia è affidata a Jiří Bubeníček, che torna alle origini letterarie di questa storia di passione e morte con novità sui personaggi e anche sul piano musicale, con l’inserimento di brani di flamenco eseguiti dal vivo. Le elaborazioni e orchestrazioni sono di Gabriele Bonolis, le scene e le luci di Gianni Carluccio e i costumi di Anna Biagiotti. Artista ospite è Javier Rojas. Personaggi e interpreti: nel ruolo di Carmen Rebecca Bianchi, Federica Maine e Marianna Suriano, in quello di Josè Giacomo Castellana, Javier Rojas e Claudio Cocino, e in quello di Lucas Alessio Rezza e Michele Satriano. Orchestra, Étoiles, Primi Ballerini, Solisti e Corpo di Ballo sono del Teatro dell’Opera di Roma. Repliche: mercoledì alle 18; giovedì alle 20 e venerdì alle 16.30. Biglietti online su www.ticketone.it.

La programmazione della Fondazione Teatro di Roma vede al Teatro Argentina il 4 febbraio alle 20 il debutto di Guerra e pace, adattamento teatrale dal romanzo monumentale di Lev Tolstoj, nella visione registica del direttore artistico del Teatro di Roma, Luca De Fusco. Sullo sfondo delle guerre napoleoniche, l’epopea di due famiglie aristocratiche russe, i Rostov e i Bolkonskij, depositari dei valori autentici, e le vicende dei corrotti e dissoluti Kuragin. In scena, a dare corpo ai personaggi, tra i quali la giovane Nataša, il principe Andrei e l’enigmatico Pierre Bezuchov, ci saranno Pamela Villoresi, Federico Vanni, Paolo Serra, Giacinto Palmarini, Alessandra Pacifico Griffini, Raffaele Esposito, Francesco Biscione, Eleonora De Luca, Mersila Sokoli e Lucia Cammalleri (repliche fino al 23 febbraio). Si concludono invece il 2 febbraio le repliche de I ragazzi irresistibili di Neil Simon, nella traduzione di Masolino D’Amico e la regia di Massimo Popolizio, con Umberto Orsini e Franco Branciaroli e con Flavio Francucci, Chiara Stoppa, Eros Pascale ed Emanuela Saccardi. Una commedia brillante con protagonisti due anziani attori di varietà che dopo aver lavorato in coppia per tutta la vita, si sono separati a causa di insanabili incomprensioni. Ora che una trasmissione televisiva li vuole ancora insieme per una sola serata, i due cercheranno di ricucire lo strappo per ridare vita al numero comico che li ha resi famosi (ultime repliche sold out).

Al Teatro India, dal 29 gennaio al 2 febbraio arriva Radio Argo suite di Igor Esposito, diretto e interpretato da Peppino Mazzotta accompagnato dalle musiche originali di Massimo Cordovani eseguite dal vivo con Mario Di Bonito. Una performance per voce e musica basata sulla riscrittura dell’unica trilogia superstite della tragedia greca: l’Orestea. Una coraggiosa impresa drammaturgica, una densa partitura con una forte vocazione libertaria e ribelle che, tuttavia, risulta miracolosamente fedele ai materiali classici di riferimento (orari: da mercoledì a sabato alle 20; domenica alle 18).

Al Teatro Torlonia dal 30 gennaio al 2 febbraio va in scena il monologo Elena di Ghiannis Ritsos, nella traduzione di Nicola Crocetti, diretto e interpretato da Elena Arvigo e con la partecipazione di Monica Santoro (flauto traverso e canto). La regina di Sparta, presentata molto avanti negli anni, con un’età indefinibile e immersa nei ricordi, si confessa tra memoria e disincanto a un visitatore silenzioso riflettendo sul passare del tempo che tutto travolge (orari: da giovedì a sabato alle 20; domenica alle 18).

Biglietti online per tutti gli spettacoli su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

Al Teatro del Lido di Ostia, il 1° febbraio alle 19, Altra Scena presenta A volte Maria A volte la pioggia di e con Daniele Parisi. Uno spettacolo tragicomico che esplora il tema dell’inadeguatezza umana di fronte alla morte, un monologo a più voci in cui Parisi crea un’atmosfera sospesa tra comicità e malinconia. In scena solo una sedia e un’asta per il microfono. A riempire lo spazio, i quadri sonori disegnati vocalmente con l’aiuto della loop station, elemento di scrittura scenica e drammaturgia musicale. Biglietti online su www.vivaticket.com.

Al Teatro Tor Bella Monaca, in Sala Grande, il 31 gennaio e il 1° febbraio alle 21 e il 2 febbraio alle 17.30 arriva La cosa giusta di David Conati, nell’adattamento e regia di Giorgio Caprile, anche in scena con Giuseppe Renzo, Tania Lettieri, Marco Belocchi, Luca Negroni e Valentina Maselli. È la storia di Alberto, imprenditore di successo che un giorno finisce nelle spire della criminalità organizzata che vuole mettere le mani sulla sua azienda. Con grande coraggio e fatica Alberto si oppone. Uno spettacolo su come la vita ci ponga ogni giorno di fronte a delle decisioni: la scelta giusta non è sempre quella più semplice, ma quella più coraggiosa.

In Sala Piccola, proseguono invece fino al 2 febbraio le repliche di Lady D per la regia di Pino Ammendola e con interprete Annalisa Favetti che, attraverso il racconto, ci restituisce la dolcezza, la grinta e lo strazio della principessa Lady D come donna, come essere umano che soffre. Repliche: venerdì e sabato ore 21, domenica ore 17.30.

Biglietti online su www.vivaticket.com.

MUSICA

All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone prosegue il ricco programma musicale della Fondazione Musica per Roma. Nel Teatro Studio Borgna, il 30 gennaio il cantautore Mimmo Locasciulli torna a emozionare il pubblico con la sua musica raffinata e le sue storie intrise di poesia e vita vissuta. Al fianco di Matteo Locasciulli (contrabbasso) e del Quartetto Pessoa – Marco Quaranta e Rita Gucci (violino), Achille Taddeo (viola), Marco Simonacci (violoncello) – presenterà il suo ventunesimo album, Dove lo sguardo si perde.

Il 31 gennaio, sul palco della Sala Sinopoli saliranno i Nomadi: la storica band proporrà successi intramontabili e nuovi brani, in una serata carica di energia e passione.

Si torna nel Teatro Studio Borgna il 1° febbraio per un’altra icona della musica italiana, Alberto Fortis, che a cinque anni dalla sua ultima data romana regalerà al pubblico un concerto intimo e intenso, fra classici e nuove creazioni.

Inizio concerti alle 21; biglietti online su www.auditorium.com/it/ticket-one.

Alla Casa del Jazz, il 31 gennaio alle 21 attesi Daniel Besthorn & Radiance, band di jazz moderno guidata dal batterista di origine tedesca e residente a Roma, Daniel Besthorn. L’ensemble presenterà al pubblico il suo album di debutto, intitolato Emotions. Il 1° febbraio, sempre alle 21, è la volta del Patrizio Destriere Quartet con il loro progetto discografico The Art of the Quartet. Con Reunion Five, invece, il 2 febbraio alle 18 sarà sul palco la pianista e compositrice Patrizia Scascitelli.

Tornano questa settimana le Lezioni di jazz di Stefano Zenni giunte all’XI edizione dal titolo

Il jazz (non) esiste: alle origini del contemporaneo. Tema dell’appuntamento del 2 febbraio alle ore 11 sarà Si cambia ritmo: Tim Berne, Steve Coleman, Vijay Iyer.

Sia per i concerti che per l’incontro, biglietti online su www.ticketone.it.

Ancora all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, per il cartellone dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il 29 gennaio alle 20.30, in Sala Sinopoli, torna l’Hagen Quartett per un concerto d’eccezione in cui verranno eseguiti il Quartetto op. 41 n.3 di Schumann e il Quintetto per archi D 956 di Schubert. Il Direttore Emerito Antonio Pappano torna a Roma, nella Sala Santa Cecilia il 30 gennaio alle 19.30 (con repliche il 31 gennaio alle 20.30 e il 1° febbraio alle 18), per dirigere un programma tutto novecentesco, che si aprirà con i Notturni impressionisti di Debussy per proseguire con il Concerto per pianoforte e orchestra di Busoni, accanto al pianista Vadym Kholodenko, in veste di solista, e l’Orchestra e il Coro maschile dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Biglietti online su www.ticketone.it.

Infine, il 4 febbraio alle 16.30 le studentesse e gli studenti del Corso di Perfezionamento di Canto dell’Accademia si esibiranno al MUSA, Museo degli Strumenti Musicali, in uno spettacolo dedicato al compositore Rossini dal titolo In Voce: le donne di Rossini. I concerti saranno introdotti da una breve presentazione dedicata al programma tema del concerto e agli strumenti del Museo. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

KIDS

Prende il via il 3 febbraio #EIGHTNODIFFERENCE, il progetto di Sportlab a.p.s. che propone un percorso di formazione e laboratori teatrali gratuiti rivolto a un pubblico di tutte le età. Un viaggio nel mondo del teatro, un’opportunità unica di espressione artistica, crescita personale e sviluppo delle competenze creative, con un appuntamento settimanale dedicato a ciascun gruppo. I partecipanti, guidati da formatrici e formatori esperti (Ilaria Manocchio, Agnese Lorenzini, Fabio Versaci, Vincenzo Iantorno, Chiara Lutri e Chiara Acaccia), lavoreranno per creare una performance finale che sarà presentata entro il 31 maggio. Sono in programma ogni lunedì dalle 16.30 alle 17.30 i laboratori del ciclo #EIGHTNODIFFERENCE Kids, pensati per bambine e bambini come un momento di gioco, creatività e apprendimento. Attraverso il teatro, si esplorerà il linguaggio del corpo, la voce e l’immaginazione, sviluppando competenze personali e sociali in un contesto ludico e accogliente. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al link https://forms.gle/jN97inkXF5eqycMA8 (max 20 partecipanti).

Al Teatro India dal 30 gennaio al 2 febbraio, per bambine e bambini dai 5 anni in su, Francesco Picciotti presenta il suo Officina Prometeo. Attraverso l’utilizzo di alcune marionette, l’autore-attore racconterà il mito di Prometeo e di come furono inventati tutti gli animali, compresa quella strana bestia senza corna o zanne capace di creare cose mirabolanti: l’uomo. Spettacoli: sabato e domenica alle 16.30. Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, per il cartellone dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dopo il successo delle scorse edizioni, il 2 febbraio alle 16 (con repliche il 3 e il 7 febbraio alle 10.30) in Sala Santa Cecilia, torna nel cartellone della stagione curata dal settore Education dell’Accademia la favola sinfonica Pierino e il lupo di Sergej Prokof’ev. L’esecuzione è affidata ai giovani musicisti della JuniOrchestra diretta da Simone Genuini, mentre Riccardo Rossi si cimenterà nel ruolo di narratore. Biglietti online su www.ticketone.it.

Tra le iniziative per i più piccoli, tutte gratuite, in programma nelle Biblioteche di Roma, sono tre gli appuntamenti in calendario il 29 gennaio: alle 16.45 alla Biblioteca Vaccheria Nardi, presso il Casale Ragazzi, si potrà trascorrere Un giorno da bibliotecario con il personale della biblioteca e scoprire tutti i segreti del mestiere (massimo 3 bambine e bambini dai 5 ai 10 anni, prenotazioni: 06.45460490 – vaccherianardi@bibliotechediroma.it). Alle 17, invece, alla Biblioteca Laurentina c’è Doodle Art, laboratorio artistico con la tecnica “scarabocchio” a cura di Sanaz Hafezy, per bambine e bambini dai 6 ai 9 anni (prenotazioni: 06.45460760 – laurentina@bibliotechediroma.it); alla stessa ora, alla Biblioteca Nelson Mandela, laboratorio e letture in occasione del Capodanno Cinese 2025, a cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile nell’ambito dei progetti Un nido di libri e Intercultura in Biblioteca (4-7 anni); l’iniziativa si rinnova il 30 gennaio alle 15.30 presso la Biblioteca Enzo Tortora (prenotazioni: prenotazioni.intercultura@bibliotechediroma.it).

Il 4 febbraio alle 17 alla Biblioteca Flaminia torna Bibliogames, un pomeriggio di giochi da tavolo e di carte (dagli 8 anni); info e prenotazioni: 06.45460441 – ill.flaminia@bibliotechediroma.it. In contemporanea, alla Biblioteca Goffredo Mameli, tornano le letture a bassa voce per bimbe e bimbi da 0 a 3 anni di Ti leggo una storia, a cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile; info: 06.45460541 – ill.goffredomameli@bibliotechediroma.it.

Nell’ambito delle iniziative della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali dedicate alle famiglie, al Planetario di Roma, il 1° febbraio, Gabriele Catanzaro, nei panni dello stravagante Dottor Stellarium, guiderà i più piccoli a scoprire il mondo delle stelle con gli spettacoli Accade tra le stelle (alle 12) e Vita da stella (alle 16), mentre il 2 febbraio alle 12 torna lo spettacolo giocoso e interattivo Girotondo tra i Pianeti. Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it – www.planetarioroma.it.

CINEMA

Nella Sala Cinema del Palazzo Esposizioni Roma, per la XIV edizione della rassegna cinematografica A qualcuno piace classico, curata da Azienda Speciale Palaexpo e La Farfalla sul Mirino, il 4 febbraio alle 20 è in programma la proiezione di Straight shooting, primo lungometraggio diretto da John Ford nel 1917. Il film sarà presentato in pellicola nel restauro fotochimico d’epoca realizzato dalla Cineteca di Bologna, con l’introduzione al pubblico di Guy Borlée, coordinatore per la Cineteca del festival “Il Cinema Ritrovato”, e l’accompagnamento dal vivo al pianoforte del M° Antonio Coppola. Ingresso libero fino a esaurimento posti con prenotazione sul sito web www.palazzoesposizioniroma.it dalle ore 9 del giorno precedente alla proiezione fino a un’ora prima. Senza prenotazione è comunque possibile accedere alle proiezioni fino a esaurimento dei posti disponibili, presentandosi prima dell’inizio del film.

Alla Casa del Cinema in Villa Borghese si conclude la rassegna Il cinema in una stanza, con la proiezione il 30 gennaio di Taxi Teheran di Jafar Panahi (alle 18) e di Carnage di Roman Polański (alle 20) e il 31 gennaio alle 18 di Gravity di Alfonso Cuarón. Tutte le proiezioni sono in versione originale sottotitolata.

Per lo speciale Il film del mese, il 29 gennaio alle 20, ultima replica di Jazzy di Morrisa Maltz (The Unknown Country), vincitrice del Premio per la miglior regia alla scorsa edizione della Festa del Cinema di Roma. Per il Film evento di gennaio, il 31 gennaio, sempre alle 20, è prevista l’ultima replica di Fanny e Alexander di Ingmar Bergman.

Biglietti online su www.boxol.it/casadelcinema.

Due nuove pellicole si aggiungono alla programmazione del Nuovo Cinema Aquila: Pensando ad Anna, documentario scritto e diretto da Tomaso Aramini (29 gennaio), e Io sono ancora qui di Walter Salles, candidato a tre Premi Oscar e vincitore di un Premio a Venezia e di un Golden Globe (dal 30 gennaio).

Dopo l’acclamata prima mondiale all’ultimo Festival di Locarno e il Premio della Giuria al Festival del Film di Villa Medici dedicato al rapporto tra cinema e arti contemporanee, il 31 gennaio la regista Adele Tulli incontrerà il pubblico a margine della proiezione del suo nuovo film Real, in cartellone alle ore 21. Presenta Fabio Meloni.

Il 4 febbraio sarà la volta di Matteo Russo, regista di Lux Santa, presentato in concorso nella sezione Documentari italiani al 41TFF e in selezione all’Italian Showcase di CannesDocs 2023. Russo, in compagnia di Chiara Del Zanno, risponderà alle domande del pubblico alla fine della proiezione delle ore 21.

Ancora in sala, inoltre, Oh, Canada! – I tradimenti di Paul Schrader (anche in v.o.s.), L’orchestra stonata di Emmanuel Courcol (anche in v.o.s.), The Opera! – Arie per un’eclissi di Paolo Gep Cucco e Davide Livermore, Emilia Pérez di Jacques Audiard (anche in v.o.s.) e Flow – Un mondo da salvare di Gints Zilbalodis.

Biglietti disponibili al botteghino. Programmazione completa su www.cinemaaquila.it.

ARTE

Al Teatro del Lido di Ostia, si conclude il 2 febbraio la mostra Sponde – Ostia è Roma, ma Roma non è Ostia! di Clelia Carbonari, la cui ricerca artistica si focalizza sui giovani che vivono e crescono nelle periferie, accostando fotografie di ritratto a paesaggi. In mostra una serie fotografica che esplora il rapporto dei giovani con il territorio di Ostia. L’esposizione è visitabile a ingresso gratuito negli orari di apertura della biglietteria, da venerdì a domenica dalle 17 alle 20 e un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Fino a maggio prossimo, nella sala-museo al terzo piano del Teatro Costanzi, è visitabile la mostra Tosca 125: Oltre la scena, con preziosi documenti, bozzetti, fotografie, manufatti e costumi. Un coinvolgente percorso espositivo in sette tappe, allestito in occasione del 125° anniversario della prima assoluta dell’opera, che si tenne proprio qui al Costanzi. L’esposizione, che svela le origini di Tosca nell’omonimo dramma di Victorien Sardou ammirato da Puccini, è curata da Giuliano Danieli, Maria Pia Ferraris, Pierluigi Ledda e Alessandra Malusardi, ed è frutto della collaborazione istituzionale tra Teatro dell’Opera di Roma e Archivio Storico Ricordi, con l’apporto di LeviDigiLab – Fondazione Ugo e Olga Levi per i contenuti audiovisivi. Visitabile gratuitamente prima e durante gli intervalli degli spettacoli, e nel corso delle visite guidate.

All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, proseguono fino al 2 marzo le due mostre in corso. Nello spazio AuditoriumArte, l’esposizione fotografica Il colore del silenzio/The Colour of Silence firmata dall’attore e regista Carlo Verdone, da un’idea di Elisabetta Sgarbi. Un affascinante viaggio attraverso le immagini scattate nel corso degli anni dallo stesso Verdone, che ritraggono nuvole, albe e tramonti, fotografie che egli definisce “preghiere senza parole”. Visitabile a ingresso libero, dal lunedì al venerdì ore 17-21; sabato, domenica e festivi ore 11-21.

Nel Foyer della Sala Sinopoli, invece, la mostra Contrattempo che presenta quattordici grandi tele, molte delle quali inedite, di Paola Gandolfi. L’esposizione, curata da Claudio Libero Pisano, offre una panoramica della ricerca dell’artista romana da sempre centrata sul femminile, con studi approfonditi di psicoanalisi e differenze di genere. Lo stesso titolo della mostra è mutuato dal pensiero della filosofa femminista Geneviève Fraisse. Ingresso libero ore 10-21.

Al Palazzo Esposizioni Roma, fino al 30 marzo è visitabile la mostra Elogio della diversità. Viaggio negli ecosistemi italiani a cura di Isabella Saggio e Fabrizio Rufo. Promossa dall’Azienda Speciale Palaexpo, curata da Sapienza Università di Roma con Università di Padova e con il National Biodiversity Future Center (NBFC). In una fase storica caratterizzata da una crisi della biodiversità e da un’insicurezza climatica causate principalmente dalle attività umane, l’esposizione intende attirare l’attenzione sulla fragilità degli equilibri che regolano gli ecosistemi, sull’interdipendenza tra le diverse forme di vita esistenti sul nostro pianeta e sul nostro rapporto con la biodiversità. A corredo della mostra sono previsti anche incontri e laboratori didattici.

E sempre fino al 30 marzo è aperta al pubblico anche la mostra Francesco Clemente. Anima nomade, a cura di Bartolomeo Pietromarchi. L’esposizione, concepita dall’artista come un’unica grande installazione, si sviluppa nella rotonda del piano nobile e nelle sette sale laterali, in cui sono esposte una serie di opere ambientali attraverso le quali ripercorrere temi e immagini rivelatrici del lavoro di Francesco Clemente. Insieme alle Tende realizzate nel 2013, sono visibili le Bandiere del 2014; due grandi sale, inoltre, sono interamente dedicate ai wall drawing realizzati dall’artista in situ per questa occasione. Ad accompagnare la mostra, anche un programma di eventi collaterali e un’articolata offerta didattica.

Fino al 16 febbraio, nella grande sala del piano nobile e nelle tre sale adiacenti, è invece visitabile la mostra L’ultimo meraviglioso minuto di Pietro Ruffo, a cura di Sébastien Delot, nella quale l’artista si interroga sull’impatto dell’uomo sulla Terra, condensando nelle opere esposte la storia del nostro pianeta e della conoscenza. Nel percorso espositivo opere come Le Monde Avant la Création de l’Homme, un lavoro lungo 21 metri, inserito nell’installazione immersiva L’ultimo meraviglioso minuto che ricrea l’atmosfera di una foresta primordiale. E poi ancora le opere circolari intitolate De Hortus, i cinque grandi quadri della serie Antropocene Preistoria e la video installazione Il Giardino planetario realizzata in collaborazione con Noruwei. La mostra termina con una riflessione su Roma, vista e sezionata nelle sue varie fasi storiche e geologiche.

Biglietti online su https://ecm.coopculture.it.

Tutte le mostre sono visitabili dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20 (ingresso consentito fino a un’ora prima della chiusura).

Al Mattatoio di Roma, si concludono il 2 febbraio le due mostre organizzate da Azienda Speciale Palaexpo in collaborazione l’una con Athena Cooperativa Sociale e l’altra con Latitudo Art Projects. Nel padiglione 9a, la mostra Andrea Fogli. 7 Atlanti, a cura di Stefano Chiodi, che presenta per la prima volta i principali cicli di opere di Andrea Fogli (Roma, 1959) realizzati dal 2000 a oggi. In occasione del finissage, il 2 febbraio alle 11.30 e alle 12.30, le sale della mostra saranno animate dalla performance sonora di Gianluca Codeghini con il Coro Alma Vox diretto dal M° Alberto de Sanctis. Per richiedere l’invito, indispensabile per assistere alla performance, scrivere all’indirizzo lasocietalunare@gmail.com entro e non oltre il 1° febbraio.

Nel padiglione 9b, ultimi giorni anche per Muta e mutevole. Maurizio Pierfranceschi, a cura di Lorenzo Canova, che raccoglie circa 70 opere tra pitture e sculture rappresentative dell’intera produzione dell’artista Maurizio Pierfranceschi (Roma, 1957).

Per la visita alle mostre, ingresso libero dal martedì alla domenica ore 11-20, con ultimo ingresso un’ora prima della chiusura.

Al MACRO, prosegue fino al 16 febbraio la mostra collettiva Post Scriptum. Un museo dimenticato a memoria. L’esposizione, che nel titolo riprende l’espressione “Dimenticare a memoria” coniata alla fine degli anni Sessanta da Vincenzo Agnetti (1926-1981), conclude la programmazione del museo con la direzione artistica di Luca Lo Pinto per suggerire l’approccio agli esiti di un progetto che in cinque anni ha portato l’istituzione museale a interrogarsi sulla propria identità, le proprie modalità di produzione e relazione con gli artisti e il pubblico. Esposte per l’occasione le opere di oltre 30 artisti italiani e internazionali, tra cui quelle di Tolia Astakhishvili (con Thea Djordjadze, Heike Gallmeier, Dylan Peirce), Maurizio Altieri, Beatrice Bonino, Francesca Cefis, Pippa Garner, Lenard Giller, Félix Gonzalez-Torres, Thomas Hutton, KUKII (aka Lafawndah), Rosemary Mayer, Charlemagne Palestine, Lorenzo Silvestri, Gillian Wearing. E ancora quelle di Luciano Fabro, Isa Genzken, Simone Forti, Issy Wood, Pierre Guyotat, Absalon, Paolo Pallucco & Mireille Rivier, Hamishi Farah e Sandra Mujinga. Del percorso espositivo fa parte anche l’installazione Yard dell’artista statunitense Allan Kaprow (Atlantic City, 1927 – 2006) presente nel cortile del museo. Visitabile da martedì a venerdì ore 12-19; sabato e domenica ore 10-19; lunedì chiuso. Biglietti online su https://ecm.coopculture.it.

Tra le iniziative della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali si segnala che il 29 gennaio, al Museo di Roma in Trastevere, apre al pubblico la mostra L’albero del poeta. La Quercia del Tasso al Gianicolo dedicata a storie, immagini e personaggi di uno dei luoghi più suggestivi e storici della Capitale. Attraverso documenti, fotografie, grafiche, dipinti e testimonianze, molte delle quali esposte per la prima volta, il visitatore potrà riscoprire l’importanza di questo luogo e il suo legame indissolubile con la città di Roma. Visitabile fino al 1° giugno.

Torna il 2 febbraio il consueto appuntamento con la prima domenica del mese a ingresso gratuito per tutti nei Musei civici e in alcune aree archeologiche come quella del Circo Massimo (ore 9.30-16, ultimo ingresso alle 15), i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana ore 9-16.30, ultimo ingresso alle 15.30) e l’Area Sacra di Largo Argentina (ingresso da via di San Nicola De’ Cesarini di fronte al civico 10, ore 9.30-16, ultimo ingresso alle 15). Visitabile gratuitamente anche il Museo della Forma Urbis (ore 10-16, ultimo ingresso alle 15), allestito all’interno del Parco Archeologico del Celio (sempre ad accesso libero e gratuito per tutti ore 7-17.30, ingresso da viale del Parco del Celio 20/22 e Clivo di Scauro 4). Nei Musei civici si potranno ammirare gratuitamente le collezioni permanenti e le esposizioni temporanee, a eccezione delle mostre Franco Fontana. Retrospective allestita al Museo dell’Ara Pacis, e Roma pittrice. Le artiste a Roma tra il XVI e XIX secolo in corso al Museo di Roma a Palazzo Braschi, visitabili invece con biglietto a tariffazione ordinaria (ridotta con Roma MIC Card). Fanno eccezione alla gratuità anche la visita in realtà aumentata e virtuale Circo Maximo Experience (ore 10-16, ingresso ogni 15 minuti, l’ultimo alle 14.50; www.circomaximoexperience.it), e le visite al Bunker e rifugi antiaerei di Villa Torlonia (alle ore 10, 11, 12, 14 e 17). In entrambi i casi si potrà partecipare alla visita con biglietto a tariffazione ordinaria (ridotta con la Roma MIC Card). Info e acquisto biglietti: https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/bunker-e-al-rifugio-antiaereo/3720.

Tra gli incontri e appuntamenti previsti in settimana, il 30 gennaio alle 17.30 al Museo di Roma in Trastevere si terrà il quarto e penultimo incontro con gli autori della mostra fotografica collettiva Roma ChilometroZero. A incontrare il pubblico per condividere il proprio “racconto visivo” della città saranno questa volta Nicoletta Leni Di Ruocco e Massimiliano Pugliese, Paolo Ricca e Gianluca Abblasio. Ingresso libero.

Al Museo di Roma a Palazzo Braschi il 31 gennaio alle 17, nell’ambito del ciclo di conferenze interdisciplinari a margine della mostra in corso Roma Pittrice. Artiste al lavoro tra XVI e XIX secolo, è previsto l’incontro Patronage nobiliare e potere delle donne nella Roma della prima età moderna a cura di Simona Feci (Università degli Studi di Napoli L’Orientale). Ingresso gratuito.

Molte anche le iniziative proposte da Patrimonio in Comune, il programma rivolto a tutte e tutti per far conoscere attraverso visite, itinerari e incontri il patrimonio culturale della città.

Per il ciclo Passeggiate romane, questa settimana saranno due le occasioni per visitare, il 29 gennaio e il 4 febbraio alle 15.15, il Bastione Ardeatino, la fortezza cinquecentesca costruita dall’architetto Antonio da Sangallo il Giovane per volere di Paolo III Farnese. Appuntamento al termine di via Lucio Falbo; prenotazione obbligatoria allo 060608, max 15 partecipanti. La visita non è adatta a persone con difficoltà motorie.

Per il ciclo aMICi, visite gratuite riservate ai possessori di Roma MIC Card, si segnala il doppio appuntamento del 4 febbraio. Alle 15.30, al Museo di Scultura antica Giovanni Barracco, la visita A volto scoperto offrirà l’opportunità di conoscere da vicino un’eccezionale scultura etrusca, un volto femminile di grande pregio e rara bellezza proveniente da Volsinii, l’antica Orvieto, alla luce dei risultati di un recente studio che ne ha consentito l’identificazione (prenotazione obbligatoria allo 060608, max 25 partecipanti).

Alle 16.30, al Museo di Roma in Trastevere, la visita guidata alla nuova mostra L’albero del poeta. La Quercia del Tasso al Gianicolo sarà l’occasione per approfondire la storia della monumentale quercia attraverso la selezione delle opere esposte (prenotazione obbligatoria allo 060608, max 15 partecipanti).

Per il ciclo Archeologia in Comune, il 30 gennaio alle 11.30 è in programma una passeggiata archeologica con interprete LIS nel settore settentrionale del Rione Esquilino, grande e popoloso sobborgo abitato fin dall’antichità, alla scoperta di un tratto nascosto della prima cinta muraria dell’Urbe che conserva i resti di importanti opere idrauliche, tra cui una fontana monumentale. Appuntamento al Giardino dell’Acquario Romano in piazza Fanti. Attività gratuita per tutti (prenotazione obbligatoria allo 060608, max 15 partecipanti).

In calendario il 1° febbraio alle 10 al Circo Massimo la visita a tema, con interprete LIS, per scoprire la genesi e gli sviluppi del più grande edificio per spettacoli di tutti i tempi. Appuntamento all’ingresso dell’area archeologica in viale Aventino. Attività gratuita con ingresso a tariffazione vigente, gratuito con Roma MIC Card (prenotazione obbligatoria allo 060608, max 15 partecipanti).

In settimana, proseguono gli spettacoli a tema astronomico al Planetario di Roma che per il pubblico adulto propone: Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager (29, 31 gennaio e 4 febbraio alle 16; 30 gennaio alle 18; 1° febbraio alle 10 e alle 18; 2 febbraio alle 11); From Earth to the Universe (29, 31 gennaio e 4 febbraio alle 17); Ritorno alla Stelle (29 gennaio e 4 febbraio alle 18; 30 gennaio alle 17; 1° febbraio alle 11; 2 febbraio alle 16 e alle 18); Space Opera (30 gennaio alle 16; 31 gennaio alle 18; 2 febbraio alle 10); La Notte stellata (1° e 2 febbraio alle 17). Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it – www.planetarioroma.it.

Si segnala, infine, che a Villa Torlonia proseguono le visite alla Serra Moresca, il complesso architettonico dalle forme arabeggianti e dalle vetrate policrome realizzato tra il 1839 e il 1841 su progetto dell’architetto Giuseppe Jappelli per il principe Alessandro Torlonia (da martedì a domenica ore 10-16, ultimo ingresso ore 15.20). Nella visita è compreso anche l’accesso alla Torre Moresca accompagnati dal personale di sala. Pre-acquisto online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it o acquisto in loco presso la biglietteria del Casino Nobile e della Serra Moresca.

Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19). www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it.

INCONTRI

All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 2 febbraio alle 11 in Sala Sinopoli da non perdere il nuovo appuntamento di Lezioni di Storia – Invenzioni. Con Massimo Montanari, professore emerito di Storia medievale all’Università di Bologna (dove per molti anni ha insegnato Storia dell’alimentazione), si parlerà de Gli Spaghetti, tra verità e “storiche” fake news. Biglietti online su www.auditorium.com/it/ticket-one.

Tutto esaurito il 3 febbraio alle 19.30 nel Teatro Studio Borgna per la seconda data delle Lezioni di Letteratura 2025 che vedrà sul palco Veronica Raimo in un incontro dedicato a Cronache marziane di Ray Bradbury.

Al Teatro Argentina, proseguono gli appuntamenti domenicali di Luce sull’archeologia 2025, rassegna che, in questa XI edizione, accompagna il pubblico in un nuovo viaggio nella millenaria storia di Roma, nella sua archeologia e società, attraverso un percorso tematico dal titolo Lavorare per l’eternità. Uomini e dèi nella Roma dei Cesari: religione, giustizia, destino. Le diverse testimonianze, ricerche, riflessioni e immagini vengono approfondite da un punto di vista letterario, filosofico, giornalistico, per rendere più chiari i legami culturali tra passato e presente. Con i contributi di storia dell’arte di Claudio Strinati, storico dell’arte, e le anteprime del passato di Andreas M. Steiner, direttore dei mensili Archeo e Medioevo. Ogni incontro è introdotto da Massimiliano Ghilardi, archeologo e Direttore Associato dell’Istituto Nazionale di Studi Romani. Gli appuntamenti sono sold out; per info: www.teatrodiroma.net/spettacoli/stagione-2024-2025/teatro-argentina/luce-sullarcheologia-2025

ATTIVITÀ DELLE BIBLIOTECHE

Tra gli eventi gratuiti in programma questa settimana nelle Biblioteche di Roma, nell’ambito di Memoria genera Futuro 2025, il 29 gennaio appuntamento alle 10.30 alla Casa della Memoria e della Storia con la conferenza dello storico Davide Conti sulle Politiche di discriminazione razziale; introduce Marco Noccioli (presidenza ANPI Roma). Nella stessa giornata, alle 17, alla Biblioteca Franco Basaglia è in calendario Racconti della Memoria, un’occasione di riflessione sulla Shoah e sulla lezione umana che questa tragedia del secolo scorso ci ha lasciato in eredità. Nel corso del pomeriggio, le Poetesse del Parco reciteranno alcuni testi poetici; vi sarà poi un intervento a cura dell’Associazione Primavalle in rete su fatti accaduti nei territori di Primavalle, Montespaccato e della via Boccea. Tra i relatori, la Prof.ssa Grazia Loparco della Pontificia Università Auxilium di Roma, autrice di studi sugli ebrei salvati a Roma tra il ’43 e il ’44. Si torna alla Casa della Memoria e della Storia alle 17.30 per la presentazione della riedizione del libro di Marc Bloch Apologia della Storia, a cura dello storico Massimo Mastrogregori che interverrà con Andrea Ricciardi (Direttore Scientifico FIAP), Alessandro Portelli (Presidente del Circolo Gianni Bosio) e Roberto Reali (tecnologo CNR); coordinamento di Sonia Marzetti (Vicepresidente di FIAP Roma e Lazio). Stessa sede il 30 gennaio alle 17.30 per Guardare il passato per vivere il presente, riflessione sull’insegnamento del valore della memoria nella scuola organizzata dalla Comunità ebraica reform Beth Hillel con ANED, e il 31 gennaio alle 18.30 per la presentazione del libro Il nemico numero uno. La retata antiebraica del 16 ottobre 1943 e la sua memoria nell’Italia repubblicana a cura di Yael Calò, Lia Toaff e Luciano Zani (Viella Editore, 2024). Luciano Zani, professore emerito di Storia contemporanea alla Sapienza Università di Roma, sarà in dialogo con Isabella Insolvibile, professoressa associata di Storia contemporanea all’Università telematica Mercatorum, e Manuele Gianfrancesco, dottore di ricerca in Storia contemporanea alla Sapienza Università di Roma (organizzata da IRSIFAR e ANPPIA).

Tutti gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Tra gli altri appuntamenti in programma, il 29 gennaio alle 17.30, alla Biblioteca Galline Bianche, l’autore Luca Scacchetti presenterà il suo racconto di viaggio da Roma a Capo Nord dal titolo 6025 volte me. Romanzo in bicicletta (Castelvecchi, 2024), con riduzione musicale a cura del duo Art Déco.

Due gli appuntamenti letterari in calendario il 30 gennaio: alle 17.45, la Biblioteca Goffredo Mameli ospita la presentazione del libro Dimmi com’era il Pigneto (Iacobelli editore, 2024) con gli autori Roberta Yasmine Catalano e Mauro Clementi. Modera la storica dell’arte Gaia Marnetto (info: goffredomameli@bibliotechediroma.it); il 31 gennaio alle 17.30, invece, alla Biblioteca Joyce Lussu, l’autrice Ilaria Sforza, in dialogo con Mara Sabia, presenterà la silloge poetica Eterno ritorno (edizioni Dei Merangoli, 2024), un racconto sul tempo diviso in quarantacinque componimenti (info: joycelussu@bibliotechediroma.it).

Aspettando Expo 2025, al via il prossimo 13 aprile a Osaka, il 4 febbraio alle 17 presso l’Aula Studio Trionfale si terrà l’evento Un tè matcha a Osaka. Perfect days; ospiti Stefania Viti, giornalista e responsabile comunicazione per l’Italia a Expo 2025, che presenterà il libro Matcha al veleno (Sonzogno, 2024), e Bruno Gambacorta, inviato speciale, con il suo Fotoracconto. Info: 06. 45460461 – giordanobruno@bibliotechediroma.it.