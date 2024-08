Da domani a Tarquinia Lido si gioca per Matteo: quattro giorni per il Memorial Meneghetti di basket – GIRONI E CALENDARIO

Quattro serate di basket, divertimento ed emozioni: dal primo al 4 agosto Tarquinia Lido e il suo viale dei Tritoni si trasforma in un acceso playground che diventa il cuore dell’estate cittadina. Un cuore che batte non solo per lo sport e l’adrenalina da torneo, ma anche – soprattutto – per il ricordo e l’affetto per Matteo Meneghetti.

Il Memorial dedicato al ragazzo con la maglia numero 4 e con la grande passione per il basket porterà sul campo – allestito in queste ore – 17 squadre composte da ragazzi (e ragazze) sia giovanissimi che già, invece, impegnati in categorie importanti. La formula di questi anni non tradisce: ci sarà spettacolo sia nei gironi di qualificazione, che occuperanno le prime due serate, che nelle fasi a eliminazione diretta, in programma tra sabato e domenica, giornata finale con in calendario la gara da tre punti e la finalissima, prevista per le 23.

Lo staff – che poi sono gli amici di Matteo – è al lavoro da giorni (e in queste ore proprio dal punto di vista materiale per l’allestimento del campo) per accendere le luci dello spettacolo del basket 3vs3. “Ancora qualche giorno e saremo di nuovo tutti lì, a festeggiare un fratello, ad accendere ancora una volta le luci su quella che per un lungo fine settimana sarà casa sua, insieme a tanti amici che passeranno anche solo per un abbraccio e una risata. – le loro parole affidate, nei giorni scorsi, ai social – Perché ti abbiamo promesso che quella è la tua festa, e pure quest’anno non vediamo l’ora di brindare insieme”.

Memorial Matteo Meneghetti 2024

Gruppi

Girone A

War dogs

Ex giocatori

Miami Inps

NBA razzanti

Girone B

Grappa e vinci

No Pazzaglia no party

Looney tunes

Finals four

Girone C

Colleghi camperisti

Rita Levi Montalcini players

Civvù airlines

Buckets

Girone D

Real colizzati

Cialdo’s Angels

Chicco boys 3×3

Mission impossible

Team broglio

Calendario

Giovedì 1 agosto

Campo A girone A

Ore 21,00 War dogs-Miami Inps

21,30 Ex giocatori-NBA razzanti

22,00 War dogs-NBA razzanti

22,30 Miami Inps-Ex giocatori

23,00 War dogs-Ex giocatori

23,30 NBA razzanti-Miami Inps

Campo B girone B

Ore 21,00 Grappa e vinci-Looney tunes

21,30 No Pazzaglia no party-Finals four

22,00 Grappa e vinci-Finals four

22,30 Looney tunes-No Pazzaglia no party

23,00 No Pazzaglia no party-Grappa e vinci

23,30 Finals four-Looney tunes

Venerdì 2 agosto

Campo A girone C

Ore 21,00 Colleghi camperisti-Civvù airlines

21,30 Rita Levi Montalcini players-Buckets

22,00 Buckets-Colleghi camperisti

22,30 Civvù airlines-Rita Levi Montalcini players

23,00 Colleghi camperisti-Rita Levi Montalcini players

23,30 Civvù airlines-Buckets

Campo B girone D (5 squadre)

Ore 20,30 Mission impossible-Team broglio

21,00 Chicco boys 3×3-Real colizzati

21,30 Cialdo’s angels-Mission impossible

22,00 Real colizzati-Team broglio

22,30 Chicco boys 3×3-Mission impossible

23,00 Team broglio-Cialdo’s angels

23,30 Real colizzati-Mission impossible

23,45 Chicco boys 3×3-Cialdo’s angels

24,00 Team broglio-Chicco boys 3×3

0,15 Real colizzati-Cialdo’s angels

Sabato 3 agosto

Campo A (quarti di finale)

Ore 21,00 IA-IIB –>X

21,30 IB-IIA –>Y

22,00 IC-IID –>K

22,30 ID-IIC –>W

Domenica 6 agosto

Campo A semifinali e finali

Ore 21,00 X-K

21,30 Y-W

22,00 finale gara tiro da tre

22,30 Finale 3/4 posto

23,00 Finale

Regolamento

Tutte le partite, si svolgeranno con la durata di 10 minuti effettivi. Nel caso in cui una delle due squadre raggiungesse il punteggio di 21 punti prima dello scadere del tempo regolamentare, la partita si concluderà con la vittoria di tale squadra. In caso di parità al termine del tempo regolamentare, si procederà con un tempo supplementare della durata di 1 minuto effettivo, vincerà la squadra che segna per prima due punti.

Al termine delle partite della fase a gironi, le prime due squadre si qualificheranno per la fase successiva. In caso di ex aequo tra due squadre conta lo scontro diretto, tra più squadre si creerà una mini-classifica che tiene conto solamente degli scontri tra quelle squadre e della differenza canestri. In caso di ulteriore parità si terrà conto della differenza canestri totale, come ultima risorsa si dovrà ricorrere al sorteggio.

Tiro da tre

– Potrà partecipare un solo giocatore per squadra.

– I giocatori si sfideranno durante i gironi di qualificazione, andrà in finale il giocatore di ogni girone che avrà realizzato più punti tirando 5 palloni da ognuna delle consuete 5 postazioni entro il limite di 1 minuto.

– ogni canestro varrà 1 punto, tranne il quinto di ogni serie che varrà due punti.

– ogni girone esprimerà un solo finalista per la giornata di domenica dove si sfideranno n. 4 giocatori.

– in caso di parità tra 2 o più giocatori si svolgerà uno spareggio con le medesime regole.

Giocatori partecipanti alla gara da tre

Buckets Tiziano Cordi

Chicco boys 3×3 Flavio De Angelis

Cialdo’s angels Gianluigi Cialdi

Civvù airlines Lorenzo Pascucci

Colleghi camperisti Paolo Di Francesco

Ex giocatori Pietro Nanu

Finals four Michele Carmignani

Grappa e vinci

Looney tunes

Miami Inps Leonardo Brizi

Mission impossible Samuele Clementucci

NBA razzanti Luca Liberati

No Pazzaglia no party Dario Poleggi

Real colizzati Lorenzo Bencini

Rita Levi Montalcini players Gabriele Salzone

Team broglio Francesco Pedace

War dogs Giulio Colombo