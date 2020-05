Dal 18 maggio tornano le messe con il pubblico: le indicazioni del Vescovo

Con una nota, pubblicata sul sito della diocesi e qui sotto riportata integralmente, il vescovo della diocesi Civitavecchia-Tarquinia Mons. Luigi Marrucci ha comunicato le indicazioni alle parrocchie per consentire la partecipazione dei fedeli in sicurezza alle messe che dal prossimo 18 maggio potranno tornare a essere celebrate con la presenza del pubblico.

Cari amici nel sacerdozio ministeriale e battesimale, come avete appreso dai mezzi di comunicazione è stato firmato, tra il Presidente della CEI e il Governo della Repubblica, un Protocollo per la ripresa delle Celebrazioni Eucaristiche con il popolo. Questo Protocollo è accompagnato dalla CS 37/2020 della CEI – Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali che, ugualmente vi riporto .

A. Sintesi delle disposizioni per le Celebrazioni Eucaristiche

L’ingresso e l’uscita dall’aula della Celebrazione, se possibile, avvenga da porte diverse, comunque lasciate aperte. I fedeli indossino obbligatoriamente la mascherina e alla porta d’ingresso sia disponibile il liquido igienizzante. Il Parroco è il legale rappresentante dell’ente e sotto la sua responsabilità stabilisca il numero delle persone ammesse alla Celebrazione, tenendo presente la capienza dell’aula e le distanze di sicurezza di almeno 1,5 metro.

Ricordi ai presenti di non entrare se la temperatura corporea supera i 37,5° C e vigili perché non avvenga assembramento in nessun luogo.

Tutto questo venga riportato su un manifesto affisso all’ingresso della chiesa. Nelle domeniche 24 e 31 maggio si verifichi la possibilità se mantenere in Parrocchia il numero attuale delle Celebrazioni domenicali o eventualmente aumentarne il numero per la utilità dei fedeli. In questo caso il Parroco faccia riferimento al Vescovo (can. 905§2 CJC), il quale dovrà concedere pro tempore la facoltà di celebrare più di tre Sante Messe. La Parrocchia che detiene giardini, spazi verdi, campo sportivo… può prendere in considerazione di Celebrare all’aperto, mantenendo le dovute distanze. Al termine di ogni Celebrazione si faccia la igienizzazione del luogo, dei microfoni e dei vasi sacri e si favorisca il ricambio dell’aria. E’ consentito l’organista ma non la presenza del coro. Per la distribuzione della Santa Comunione, il Sacerdote, il diacono o l’accolito indossino la mascherina, i guanti monouso e la depongano esclusivamente sulla mano del comunicando. Le acquasantiere rimangano vuote, si continui ad evitare lo scambio della pace, e la questua si faccia al termine della Celebrazione, disponendo dei contenitori in luoghi che il Parroco ritiene più idonei. Spetta alla responsabilità del Parroco applicare con serietà, ma anche con flessibilità, le disposizioni fornite per aiutare gradualmente la ripresa di una vita cristiana, vissuta nella comunità, memori dell’insegnamento del Maestro: “Dove sono due o treriuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro” (Mt 18,20).

B. Nuove date ad eventi già in Agenda Pastorale 2019-2020.

La conclusione dell’ANNO EUCARISTICO avverrà domenica 13 settembre, nella Cattedrale di Civitavecchia, alle ore 18,00 con la Concelebrazione Eucaristica di tutto il clero diocesano e la Processione presieduta da S. E. Mons. Piero Marini, Presidente del Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali. Mi sono confrontato con la Segreteria della CEI circa alcune celebrazioni liturgiche:

MESSA CRISMALE: ogni decisione è lasciata all’Ordinario del luogo; così con i miei collaboratori si è pensato di celebrarla giovedì 28 maggio alle ore 10 nella Chiesa Cattedrale alla presenza dei soli sacerdoti, diaconi e religiosi, con un numero ristretto di ministranti e con l’organista ma senza il coro. In questo modo potrà essere applicata la normativa del Protocollo d’intesa. Il pranzo insieme è rinviato a momenti più favorevoli.

Le PROCESSIONI del Corpus Domini e quelle in onore dei Santi non sono consentite perché causano assembramento. Sono permesse invece le Celebrazioni Eucaristiche con le dovute modalità che conosciamo Purtroppo quest’anno non è possibile effettuare la GITA-PELLEGRINAGGIO di fine anno pastorale, perché crea assembramento e non ci sono i dovuti distanziamenti richiesti dal DPCM. Lo spazio verde del Casentino e il luogo “Oasi Gesù Maestro” di Camaldoli, consentono di ritrovarci dal 22 al 26 giugno per gli ESERCIZI SPIRITUALI: vi accludo la scheda di prenotazione (allegato N. 3). La ME NSA DEL CLERO riaprirà mercoledì 3 giugno, con le modalità che conoscetecirca la prenotazione e con le dovute attenzioni igieniche.

Vi ringrazio per l’impegno che in questi mesi avete mostrato nell’essere accanto al popolo di Dio, nonostante le difficoltà imposte dall’emergenza del Covid-19; grazie anche per la preghiera con cui avete accompagnato mio cognato nel momento della malattia e della morte: anche mia sorella e i miei nipoti vi ringraziano di cuore. Vi ricordo con affetto e, su tutti voi e sulla nostra Chiesa particolare, invoco la benedizione del Signore e la materna intercessione di Maria.