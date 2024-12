Dal 7 dicembre al 6 gennaio il Villaggio di Natale al Castello di Santa Severa tra magia, tradizioni e divertimento

Riceviamo e pubblichiamo

Dal 7 dicembre, e fino al 6 gennaio 2025, torna Il Villaggio di Natale al Castello di Santa Severa, per la gioia di grandi e piccini. Sin dal primo fine settimana di apertura il Castello si trasforma in un luogo incantato, dove sarà possibile conoscere Babbo Natale e vivere emozioni indimenticabili!

I visitatori saranno accolti da luminarie, scenografie natalizie, trampolieri, bande musicali, mascotte, animatori, laboratori per bambini, giochi all’aperto, spettacoli di magia e teatro con le Fiabe (S)travolte in Scena, installazioni luminose, alberi di Natale. Potranno, inoltre, visitare la fantastica Casa di Babbo Natale, con la Biblioteca, la sala lettura, l’ufficio postale, il tavolo dei dolci e la Fabbrica dei giocattoli, nella quale saranno i bambini i veri protagonisti, con un gioco di squadra affinché tutti i regali siano pronti per la consegna ai piccoli ospiti dell’Ospedale Bambino Gesù.

Un’atmosfera magica e gioiosa, dunque, per visitatori di tutte le età, che potranno immergersi in un viaggio nelle emozioni delle feste, attraverso spazi di gioco e di creatività, spettacoli circensi, teatrali e musicali, laboratori artistici e di fantasia.

Nel cortile della Guardia ci sarà la Fabbrica di cioccolato, mentre nel piazzale delle Barrozze si potrà passeggiare tra le casette di legno del caratteristico Mercatino di Natale. Sulla Spianata dei Signori si potrà passeggiare nel bosco incantato pieno di luci e sagome luminose e, sempre in questo spazio suggestivo affacciato sul mare, i più piccoli si potranno cimentare nei giochi di altri tempi, oppure partecipare come protagonisti del gioco dell’oca come reali pedine dal vivo,o trovare la via di uscita nel labirinto delle lucciole o assistere agli spettacoli tra le scenografie della casa delle fate, della casa degli elfi, della tana degli gnomi o della dimora dei folletti.

Previsti anche i fuochi d’artificio durante la giornata di apertura, scelti appositamente per il rispetto dell’ambiente e dal basso impatto acustico, con l’accompagnamento di uno show musicale.

Sulla piazza delle Due Chiese sarà allestito un Presepe della Natività, mentrelaSala Battisteroospiterà un’area spettacoli, un’area mostra e alcuni incontri culturali, a cura di Sandra Ianni, con particolare attinenza alle tradizioni delle festività e ai personaggi che hanno visitato il castello di Santa Severa tra XVI e XVII secolo. Un’altra area mostra sarà allestita nella casa degli artisti.

“Al Castello di Santa Severa – dichiara l’Assessore regionale alla Cultura Simona Renata Baldassarre – torna un appuntamento importante come il Villaggio di Natale, da sempre periodo di gioia e divertimento per grandi e piccini, kermesse che ha il merito anche di farci riscoprire le radici delle nostre tradizioni, che la Regione Lazio intende valorizzare sempre di più con l’intento di offrire politiche culturali di qualità ai cittadini e ai turisti, che possono e devono scoprire sempre di più l’Etruria meridionale come destinazione di viaggio, per attirare non solo i romani o i residenti del Lazio. Una visione in linea con le ambizioni di questi luoghi e di una Regione che non smette mai di stupirci con le sue bellezze”.

L’organizzazione e la supervisione delle attività del Villaggio del Natale sono a cura di LAZIOcrea, con il supporto per gli allestimenti e la programmazione artistica di Innovative food. Il progetto è promosso dall’Assessorato alla Cultura della Regione Lazio, in collaborazione con la Direzione regionale Ambiente, la Riserva naturale di Macchiatonda e Monumento Naturale di Pyrgi d’intesa con MiC, Comune di Santa Marinella e Coopculture.

Previste aree dedicate al ristoro sul piazzale del Fontanile dove gustare tante delizie enogastronomiche e prodotti tipici del Lazio per rendere ancora più magica la calda atmosfera natalizia.

Orari

Ingresso

GIORNI E ORARI DI APERTURA:

da sabato 7 dicembre a domenica 8 dicembre dalle ore 10:30 alle 19:30

venerdì 13 dicembre dalle ore 14.30 alle 19.30

sabato14 dicembre e domenica 15 dicembre dalle ore 10:30 alle ore 19:30

venerdì 20 dicembre, dalle ore 10:30 alle ore 19:30

Dal 21 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.30

Giorni speciali

Domenica 24 dicembre apertura dalle ore 10:30 alle 17:30

lunedì 25 dicembre apertura dalle ore 16:30 alle 19:30

domenica 31 dicembre apertura dalle ore 10:30 alle 17:30

lunedì 1 gennaio apertura dalle ore 16:30 alle 19:30

Costo del biglietto di ingresso

– da 0 a 10 anni: gratis

– da 11 anni a 18 anni: ridotto € 3

– da 19 anni in su: € 6 intero per l’ingresso alla casa di babbo Natale.

Ingresso gratuito nel borgo e al mercatino di Natale

Agevolazioni e gratuità:

– in favore dei possessori dell’ app carta Giovani: una riduzione sul biglietto di ingresso a € 4,50

– in favore degli ospiti dell’Ostello: una riduzione sul biglietto di ingresso a € 4,50

– gratuità per le persone con disabilità e relativo accompagnatore, nel caso quest’ultimo sia necessario.

– chi acquista il biglietto di ingresso alla casa di Babbo Natale ha diritto alla riduzione del biglietto ai musei a € 4.00 che include tre ore di sosta gratuita

Disponibile un ampio parcheggio antistante l’ingresso al Castello. La sosta è a pagamento € 0,50 l’ora