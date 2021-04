Dal Flag Costa d’Argento un bando per favorire la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti della pesca

Riceviamo e pubblichiamo

È stato pubblicato sul B.U.R.T. (Bollettino Ufficiale Regione Toscana) n. 14 del 7.4.2021, il bando del Flag Costa d’Argento “Trasformazione dei prodotti della pesca e acquacoltura”, finanziato dal FEAMP (Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca). Il bando intende promuovere la competitività delle aziende dei settori della pesca, dell’acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici finanziando investimenti per risparmio energetico, riduzione impatto sull’ambiente, miglioramento delle condizioni di lavoro, innovazione delle strutture e dei processi produttivi. In particolare, il Flag intende finanziare investimenti per incentivare la lavorazione, trasformazione ed ecommerce dei prodotti ittici del territorio e per realizzare un punto vendita comune della filiera agroalimentare e ittica.

Possono partecipare al bando Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) che operano nei Comuni di Capalbio, Isola del Giglio, Monte Argentario ed Orbetello. La dotazione finanziaria del bando è pari a circa euro 250.000,00 (249.926,06) con una percentuale di aiuto a fondo perduto dal 50% all’80%. La scadenza di presentazione delle domande è il 7 maggio 2021.

Questi 250.000 euro si aggiungono agli oltre 700.000 euro già assegnati ad imprese di pesca e di acquacoltura della Costa d’Argento.