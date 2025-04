Dalila Leone, designer tarquiniese, tra i protagonisti del Salone del Mobile di Milano

C’è anche un tocco tarquiniese al Salone Internazionale del Mobile di Milano, appuntamento di riferimento a livello mondiale per il settore dell’arredamento e del design in corso di svolgimento in questi giorni. La designer Dalila Leone è infatti tra i protagonisti dell’edizione in corso grazie a un complemento d’arredo bagno ‘Tai’ ideato per Nic Design, azienda di ceramiche con sede a Civita Castellana. Il prodotto è parte del progetto denominato Mini Living, “che – spiega Dalila – sviluppa complementi d’arredo bagno e sanitari in dimensioni ridotte, rispondendo alle esigenze contemporanee dello stile di vita, delle dimensioni della capienza delle abitazioni, che sono molto più piccole rispetto al passato”.

Progetti internazionali e nuovi riconoscimenti

Per Dalila si tratta di una tappa importante di un percorso professionale in continua crescita. Negli ultimi mesi, infatti, è stata selezionata da Edilkamin spa in un contest che ha portato alla scelta di tre suoi prodotti, due dei quali saranno presentati nel 2026 a Verona. Il primo è stato invece lanciato in anteprima commerciale nelle scorse settimane in Francia, nella suggestiva cornice dello Chateau de Faverges. Un anno ricco di riconoscimenti che conferma la versatilità e il valore del suo lavoro.

Un percorso costruito su competenze e passione

Dalla laurea in design con specializzazioni in grafica, disegno industriale e ristrutturazione per interni, fino al master in prototipazione rapida, il percorso formativo di Dalila Leone si è costruito su solide basi. Alle esperienze professionali in diverse realtà ha fatto seguito la scelta della libera professione, che oggi le consente di portare avanti progetti personali in ambito nazionale e internazionale. Un percorso che, come sottolinea lei stessa, “non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza”.