“Dalla Regione 20mila euro alla ProLoco Tarquinia per Degustazioni DiWine, anche grazie all’impegno della precedente amministrazione”

Riceviamo dal Circolo FDI Tarquinia e pubblichiamo

Quest’anno farà il suo debutto Degustazione DiWine, evento organizzato dalla ProLoco che si svolgerà a Tarquinia, nella splendida cornice del Chiostro San Marco, parallelamente alla 18esima edizione del DiVino Etrusco. All’interno del programma della manifestazione troveranno spazio showcooking, cooking class, degustazioni di vini, distillati e serate con ospiti “stellati”. In totale una decina gli appuntamenti in calendario dal 22 al 25 e dal 29 al 31 agosto. Al centro, ovviamente, la promozione dei prodotti agroalimentari e l’enogastromo tarquiniese e della Tuscia.

“Su mandato del Comune – spiega Luigi Serafini, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale – lo scorso giugno la ProLoco ha partecipato al bando Arsial con il progetto Degustazioni DiWine, approvato e condiviso dalla nostra amministrazione. La manifestazione è risultata idonea al finanziamento di 20mila euro da parte dell’agenzia regionale, ossia l’importo massimo richiesto”.

La presentazione di questo progetto è uno degli ultimi atti fatti dalla precedente amministrazione comunale: “Siamo contenti, insieme a Betsi Zacchei – prosegue Serafini – di aver contribuito ad arricchire il cartellone di eventi dell’estate tarquiniese con questa importante iniziativa che, sicuramente, catalizzerà l’attenzione di tante persone sulla nostra città e sulla promozione dei prodotti enogastronomici di Tarquinia e della Tuscia. Complimenti alla ProLoco di Tarquinia che, anche quest’anno, si è aggiudicata un altro importante finanziamento a dimostrazione della validità dei progetti da loro ideati. Come Fratelli d’Italia – conclude – siamo soddisfatti perché abbiamo affiancato la ProLoco nella predisposizione degli atti. Grazie ad Arsial per il sostegno che ha voluto concedere ai comuni del Lazio per la promozione del nostro patrimonio agroalimentare”.