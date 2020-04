“Dalla Regione 35.587,77 euro per le famiglie di Montalto di Castro e Pescia Romana”

Riceviamo da Quinto Mazzoni e pubblichiamo

Un aiuto generoso che ci giunge da Zingaretti e la sua giunta, volto a supportare le difficoltà locali di chi ha bisogno di generi alimentari ed altre necessità primarie ai tempi del COVID-19. Questa cifra si va a sommare agli altri circa 65.000,00 euro elargiti dallo Stato, per un totale di circa 100.000,00 euro, che potranno essere distribuiti a tutti coloro che si trovano e si troveranno in difficoltà. Non abbiamo bisogno di polemiche, in questo momento, su quanto sia poco o quanto sia bastate questo denaro, ma, piuttosto, di fatti concreti, come un via imminente alla distribuzione di questo sostegno. Viviamo una situazione di emergenza, che deve essere affrontata nel migliore dei modi e con celerità. Dalla nostra Regione, giungono sostegni economici per i più deboli. Siamo in attesa che dagli uffici comunali vengano specificate, quanto prima, le modalità di accesso a questo sostegno, così da evitare che chi necessiti della semplice spesa, possa non attendere ulteriormente. Le famiglie in difficoltà sono composte da figli, anziani, adulti con problemi di salute più o meno gravi. Non facciamoli attendere! Tutti insieme ce la faremo!

Quinto Mazzoni

Consigliere comunale PD Montalto di Castro