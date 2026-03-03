Danni alle coltivazioni per il maltempo del 5 e 6 febbraio, Tarquinia chiede lo stato di calamità naturale

A seguito degli eventi calamitosi del 5 e 6 febbraio 2026, il Comune di Tarquinia ha predisposto e inoltrato la richiesta di proclamazione dello stato di calamità naturale per gli estesi danni subiti dalle coltivazioni e dalle strutture agricole del territorio: l’istanza è stata presentata ai sensi del D.Lgs. 29/03/2004, n. 102 e della D.G.R. 23/02/2006, n. 112, norme che disciplinano gli interventi a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali.

Avviata la raccolta delle segnalazioni di danno

Per agevolare le operazioni di accertamento da parte dell’Area Decentrata Agricoltura della Regione Lazio, l’Amministrazione comunale ha disposto la raccolta delle segnalazioni relative ai danni riportati da coltivazioni e strutture agricole. Le aziende agricole e i soggetti interessati sono invitati a compilare l’apposito modulo di segnalazione danni e a trasmetterlo all’indirizzo di posta elettronica certificata pec@pec.comune.tarquinia.vt.it.

Supporto alle imprese e iter di verifica regionale

La fase di raccolta delle segnalazioni rappresenta un passaggio fondamentale per consentire alla Regione Lazio di quantificare l’entità dei danni e valutare l’eventuale attivazione delle misure di sostegno previste dalla normativa vigente. L’Amministrazione comunale invita pertanto le aziende agricole colpite dagli eventi del 5 e 6 febbraio a procedere tempestivamente con la trasmissione della documentazione necessaria, al fine di completare l’iter istruttorio.