Defibrillatori nelle palestre scolastiche: completato il progetto della Provincia di Viterbo

Riceviamo dalla Provincia di Viterbo e pubblichiamo

La provincia di Viterbo ha ufficialmente completato il progetto per l’installazione dei defibrillatori nelle palestre scolastiche degli istituti superiori di proprietà dell’ente. Un percorso avviato nei mesi scorsi e portato avanti in collaborazione con l’Aps Ruben Ciarlanti, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza all’interno delle scuole e diffondere la cultura del primo soccorso.

Oltre all’installazione dei dispositivi salvavita, il progetto ha previsto anche attività di formazione rivolte al personale scolastico e agli studenti maggiorenni. Numerosi docenti, collaboratori e ragazzi hanno infatti partecipato ai corsi dedicati all’utilizzo dei defibrillatori e alle manovre di primo soccorso, contribuendo a creare una rete di persone preparate a intervenire tempestivamente in caso di emergenza cardiaca.

L’iniziativa rappresenta il risultato concreto della collaborazione tra la provincia di Viterbo e l’Aps Ruben Ciarlanti, associazione impegnata da anni nella diffusione dei defibrillatori sul territorio provinciale e nella promozione della formazione sanitaria.

I defibrillatori sono stati installati presso:

– Liceo ginnasio statale classico e linguistico Mariano Buratti di Viterbo

– Istituto di istruzione superiore Francesco Orioli di Viterbo

– Istituto tecnico tecnologico statale Leonardo Da Vinci di Viterbo

– Istituto di istruzione superiore Vincenzo Cardarelli di Tarquinia

– Istituto di istruzione superiore Alessandro Farnese di Vetralla

– Istituto di istruzione superiore Carlo Alberto Dalla Chiesa di Montefiascone

– Istituto di istruzione superiore Fabio Besta di Orte

– Istituto Midossi di Civita Castellana

– Istituto Colasanti di Civita Castellana

La provincia ha inoltre già previsto l’installazione dei defibrillatori anche nelle nuove palestre scolastiche che verranno inaugurate nei prossimi mesi, tra cui quelle di Bassano Romano, Montalto di Castro, Nepi e Acquapendente. Le nuove strutture saranno quindi cardioprotette fin dalla loro apertura.

“Questo progetto dimostra quanto sia importante fare rete tra istituzioni e associazioni del territorio quando si parla di sicurezza e tutela della salute – dichiara il consigliere provinciale e presidente dell’Aps Ruben Ciarlanti, Francesco Ciarlanti –. Aver completato l’installazione dei defibrillatori nelle scuole significa garantire strumenti fondamentali per intervenire rapidamente in situazioni di emergenza, ma il risultato più importante è forse quello legato alla formazione. Vedere tanti studenti maggiorenni partecipare ai corsi insieme al personale scolastico è un segnale molto positivo, perché diffondere la cultura del primo soccorso vuol dire creare comunità più consapevoli e preparate”.

“Portare i defibrillatori nelle scuole significa mettere a disposizione strumenti utili in luoghi frequentati ogni giorno da centinaia di ragazzi – aggiunge il presidente della provincia di Viterbo, Alessandro Romoli –. È stato un lavoro costruito insieme all’Aps Ruben Ciarlanti e agli istituti scolastici, che ha dato risultati concreti e che proseguirà anche nelle nuove palestre provinciali. La sicurezza degli studenti deve restare una priorità costante e progetti come questo dimostrano quanto sia importante intervenire anche sulla prevenzione e sulla formazione. Un ringraziamento va a Francesco Ciarlanti per l’impegno portato avanti in questi mesi e per il lavoro svolto insieme all’associazione su tutto il territorio provinciale”.