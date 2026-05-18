Depuratore di Tarquinia, sopralluogo tecnico-istituzionale: focus su qualità delle acque e investimenti

Riceviamo da Talete SpA e pubblichiamo
Sotto un cielo terso e in una giornata di pieno sole che ha messo in risalto l’efficienza delle strutture, si è svolto questa mattina un importante sopralluogo tecnico e istituzionale presso il depuratore di Tarquinia. La visita si è svolta in un clima di distesa e proficua condivisione, segnando un nuovo passo nel monitoraggio e nello sviluppo delle infrastrutture idriche del territorio.
All’incontro erano presenti il Sindaco di Tarquinia, Francesco Sposetti, il Delegato della Provincia ai rapporti con il Gestore, Maurizio Perinu, e l’Amministratore Unico Salvatore Genova.
Il focus tecnico è stato coordinato da Roberto Ercoli, Responsabile della depurazione per il Gestore, che ha accompagnato la delegazione all’interno del sito.
Durante il percorso tra le diverse sezioni dell’impianto, Roberto Ercoli ha illustrato nel dettaglio i processi di trattamento delle acque e i recenti interventi di ottimizzazione tecnologica. Il sopralluogo ha permesso di analizzare da vicino le performance della struttura, uno snodo cruciale per la salvaguardia ambientale di un’area a forte vocazione turistica e costiera.
I risultati di questo impegno costante trovano una conferma fondamentale nei recenti dati ARPA per il 2026 relativi alla qualità delle acque di balneazione della provincia di Viterbo: numeri importanti che vedono il Comune di Tarquinia registrare ben 7 aree su 8 classificate al 100% come “eccellenti”, affiancato dall’ottima performance del vicino Comune di Montalto di Castro, con 5 aree su 6 nella stessa categoria di vertice.
A margine della visita, il Delegato provinciale Maurizio Perinu ha sottolineato il valore della sinergia in atto: “Il ruolo che mi è stato assegnato dalla Provincia va esattamente in questa direzione: garantire la massima attenzione al territorio, ponendoci come punto di raccordo e ascolto attivo tra le esigenze delle amministrazioni locali e l’operato del Gestore.”
A chiusura della mattinata, l’Amministratore Unico Salvatore Genova ha espresso grande soddisfazione per l’esito del confronto: ”La luce di questa giornata assolata riflette perfettamente il clima di trasparenza e stretta collaborazione che si è respirato oggi. I dati ARPA 2026 certificano la bontà del lavoro fatto, ma non ci facciamo bastare questi risultati. Ringrazio il Sindaco Sposetti e il Delegato Perinu per la costante attenzione: mostrare sul campo l’impegno quotidiano dei nostri tecnici, guidati da Roberto Ercoli, è il modo migliore per dimostrare che stiamo lavorando concretamente, con investimenti mirati, per la modernizzazione e la sostenibilità del servizio sul territorio.”