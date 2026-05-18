Depuratore di Tarquinia, sopralluogo tecnico-istituzionale: focus su qualità delle acque e investimenti

Riceviamo da Talete SpA e pubblichiamo

Sotto un cielo terso e in una giornata di pieno sole che ha messo in risalto l’efficienza delle strutture, si è svolto questa mattina un importante sopralluogo tecnico e istituzionale presso il depuratore di Tarquinia. La visita si è svolta in un clima di distesa e proficua condivisione, segnando un nuovo passo nel monitoraggio e nello sviluppo delle infrastrutture idriche del territorio.

​All’incontro erano presenti il Sindaco di Tarquinia, Francesco Sposetti, il Delegato della Provincia ai rapporti con il Gestore, Maurizio Perinu, e l’Amministratore Unico Salvatore Genova.

Il focus tecnico è stato coordinato da Roberto Ercoli, Responsabile della depurazione per il Gestore, che ha accompagnato la delegazione all’interno del sito.

​Durante il percorso tra le diverse sezioni dell’impianto, Roberto Ercoli ha illustrato nel dettaglio i processi di trattamento delle acque e i recenti interventi di ottimizzazione tecnologica. Il sopralluogo ha permesso di analizzare da vicino le performance della struttura, uno snodo cruciale per la salvaguardia ambientale di un’area a forte vocazione turistica e costiera.

​I risultati di questo impegno costante trovano una conferma fondamentale nei recenti dati ARPA per il 2026 relativi alla qualità delle acque di balneazione della provincia di Viterbo: numeri importanti che vedono il Comune di Tarquinia registrare ben 7 aree su 8 classificate al 100% come “eccellenti”, affiancato dall’ottima performance del vicino Comune di Montalto di Castro, con 5 aree su 6 nella stessa categoria di vertice.

​A margine della visita, il Delegato provinciale Maurizio Perinu ha sottolineato il valore della sinergia in atto: ​“Il ruolo che mi è stato assegnato dalla Provincia va esattamente in questa direzione: garantire la massima attenzione al territorio, ponendoci come punto di raccordo e ascolto attivo tra le esigenze delle amministrazioni locali e l’operato del Gestore.”

​A chiusura della mattinata, l’Amministratore Unico Salvatore Genova ha espresso grande soddisfazione per l’esito del confronto: ​”La luce di questa giornata assolata riflette perfettamente il clima di trasparenza e stretta collaborazione che si è respirato oggi. I dati ARPA 2026 certificano la bontà del lavoro fatto, ma non ci facciamo bastare questi risultati. Ringrazio il Sindaco Sposetti e il Delegato Perinu per la costante attenzione: mostrare sul campo l’impegno quotidiano dei nostri tecnici, guidati da Roberto Ercoli, è il modo migliore per dimostrare che stiamo lavorando concretamente, con investimenti mirati, per la modernizzazione e la sostenibilità del servizio sul territorio.”