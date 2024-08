Degustazioni DiWine: il programma degli appuntamenti nel chiostro di Palazzo Vitelleschi

Un percorso enogastronomico e di scoperta di luoghi e tradizioni del Lazio e dei suoi territori etruschi, tra assaggi di vini, conferenze, presentazione di prodotti locali, show cooking e buone pratiche di sostenibilità ambientale. È “Degustazioni DiWine”, la manifestazione dedicata alla buona cucina e alle scelte consapevoli e responsabili a tavola per favorire la riduzione dei consumi, riciclo e riutilizzo, che si svolgerà nell’ambito del DiVino Etrusco 2024 nel chiostro di Palazzo Vitelleschi. Giunto alla seconda edizione, l’evento è voluto e creato dalla Pro loco Tarquinia, in collaborazione con il Comune di Tarquinia e interamente sovvenzionata dall’Arsial, l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio. Ogni sera, ciascuna iniziativa sarà accompagnata dalla degustazione di vini che rappresentano l’eccellenza regionale e da prodotti che caratterizzano l’areale della Tuscia.

Degustazioni DiWine

Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia

Giovedi 22 agosto 2024

Ore 19 – Inaugurazione DiVino Etrusco

Ore 21 e 30 – “Il sole a picco”

Prose e poesie di Vincenzo Cardarelli tra musica, immagini e sapori.

Letture di Federica Gallotta, voce Moà, musiche di Luigi Polsini, fotografie di Guido Sileoni

Vini: Muscari Tomajoli

Venerdì 23 agosto 2024

Ore 20 e 30 – Degustazione. “I Vini della Dodecapoli Etrusca”

Degustazione guidata da Carlo Zucchetti, l’Enogastronomo con il Cappello

Ore 21 e 45 – Laboratorio Slow Food. Un esempio dell’allevamento del futuro: la Razza Bovina Maremmana

con Alessandro Ansidoni, Portavoce Condotta Slow Food Costa della Maremma Laziale, Marco Mariotti allevatore Razza Maremmana (Presidio Slow Food) e chef Tiziana Favi (Namo Ristobottega), Cuoca dell’Alleanza Slow Food

Sabato 24 agosto 2024

Ore 21 – Divin Mangiando.

Premiazione del vincitore e dei partecipanti.

Show Cooking a quattro mani del vincitore con la vincitrice del Divin Mangiando in Tour

Giovedì 29 agosto 2024

Ore 20 e 30 – Show Cooking Demj Sartor e Matteo Mengoni

Cuochi Bova’s The Grill

Ore 21 e 30 – Show Cooking Emanuele Galli, Enrico Maria Lodi, Dennis Ciantia

Cuochi Atipico

Venerdì 30 agosto 2024

Ore 20 e 30 – Presentazione “Tarquinia va in rete”

con Marco Bianchi, presidente, Francesco Sposetti, Sindaco del Comune di Tarquinia.

La Canata e il Mirandò, due piatti tipici cornetani. Con Tamara Luccioli, Il Cavatappi, e Tiziana Favi, Namo Ristobottega.

In abbinamento vini Etruscaia e Terre Giorgini

Sabato 31 agosto 2024

Ore 21 – Gli Etruschi e il vino: un rapporto simbiotico

Prolusione di Vincenzo Bellelli, Direttore del Parco Archeologico Cerveteri e Tarquinia.

“Il Vino alla maniera degli Etruschi” con Francesco Mondini Tarazona

Il DiVino Etrusco è organizzato dal Comune di Tarquinia, in collaborazione con la Pro loco Tarquinia e MiC – Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, e con il sostegno della Regione Lazio e dell’Arsial. Ha il patrocinio della Provincia di Viterbo, della Camera di Commercio Rieti Viterbo e dei Comuni della dodecapoli etrusca. Il festival è realizzato con la direzione dell’Enogastronomo con il Cappello Carlo Zucchetti.