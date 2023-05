Delegazione del Comune di Bolsena ad Assisi per il recital “Pace, non solo poesie”

Riceviamo e pubblichiamo

“Il 28 maggio saremo ad Assisi con l’Accademia Barbanera per proporre il recital dell’antologia “Pace, non solo poesie””. Lo comunica l’assessore al turismo religioso del Comune di Bolsena Roberto Basili. Il recital si svolgerà nella prestigiosa sede della Società Culturale “Arnaldo Fortini”. “Ringrazio per l’invito Gianfranco Costa, a lungo sindaco di Assisi e fondatore del Centro Internazionale per la Pace fra i Popoli – prosegue l’assessore Basili, Cavaliere del millennio per la pace con il sindaco Paolo Dottarelli -, recentemente ospite nella nostra cittadina in occasione dello spettacolo dell’Accademia Barbanera”. Il recital “Pace, non solo poesie” vedrà la lettura dei componimenti dell’antologia affidata alla voce Fabio D’Amanzio, direttore artistico dello spettacolo, con l’accompagnamento musicale del pianista Alberto Romizi. “Questa iniziativa rappresenta un ulteriore tassello nel rafforzamento del rapporto tra Bolsena e Assisi, nel segno della pace – conclude l’assessore al turismo religioso -. Un lavoro portato avanti con cura dall’ufficio turistico e che coinvolge anche il Centro Sviluppo Bolsena e il Lago. L’obiettivo, infatti, è anche quello di pensare e sviluppare progetti legati alla promozione del turismo religioso nel nostro territorio”.