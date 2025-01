Derby intenso ma corretto: tra Tarquinia e Pescia Romana finisce 0 a 0

Derby intenso ma sostanzialmente corretto, quello vissuto ieri al Bonelli tra Tarquinia Calcio e il Pescia Romana, nonostante le attese di un incontro teso viste le precedenti polemiche stagionali tra le società. Il risultato è uno 0 a 0 che lascia qualche rimpianto in più agli ospiti, se non altro per i circa cinquanta minuti di superiorità numerica. Nella prima frazione, i padroni di casa hanno mostrato maggiore intraprendenza fino all’espulsione di Carolini, episodio che ha cambiato l’inerzia del match. La ripresa ha visto il Tarquinia difendersi con ordine e tentare di colpire in ripartenza, mentre il Pescia Romana ha cercato il gol in maniera più insistente provando a sfruttare anche le palle inattive.

Primo tempo: Tarquinia in dieci nel finale

Dopo una fase iniziale di studio, la prima occasione è a firma Tarquinia, con Bucri che pesca Iannilli: il sinistro di quest’ultimo è fuori di poco. Tarquinia ancora pericoloso con Bucri, il cui tiro deviato ha impegnato Granata, con Di Nardo che ha mancato il tap-in. L’episodio chiave del match arriva nel finale di prima frazione: secondo giallo per Carolini per un fallo su una ripartenza avversaria e Tarquinia in dieci uomini.

Ripresa: resistenza e qualche brivido finale

Nella ripresa, l’allenatore bllugranata Ercolani si copre, inserendo Ricci al posto di Pepe. Il Pescia Romana nel frattempo aumenta progressivamente la pressione, risultando pericoloso soprattutto da calcio d’angolo: Micoli spizza sul primo palo e Palmisani impegna Del Duchetto sul secondo. Al 25’, un respinta corta del portiere locale pare spalancare la rete all’ex Martelli, sulla cui conclusiobe Del Duchetto si riscatta. Il Tarquinia prova a rispondere con un’occasione di Bucri, il cui tiro da fuori è stato parato da Granata. Nel finale, la migliore occasioni è del Pescia: prima Martelli colpisce la traversa da fuori, quindi agl ospiti viene annullato un gol per fuorigioco.

Il tabellino

TARQUINIA – Del Duchetto, Cancelli, Carolini, Trebisondi, Perelli, Pompei, Di Nardo (35’ s.t. Marzoli), Iannilli, Bucri (25’ s.t. Pastorelli, 44’ s.t. Insalaco), Pepe (1’ s.t. Ricci), Cedeno (40’ s.t. Cultrera). A disp. Di Camillo, Ingami, Pugliese, Liberati All. Ercolani

PESCIA ROMANA – Granata, Mancini, Siclari, Palmisani, De Santis, Marzi A., Ilies (1’ s.t. Pisaturo), Maresi, Serafini, Martelli (40’ s.t. Jacopucci). A disp. Priori, Marzi M., Pappalardo, Marini, Codoni, Cobzaru, Pera All. Micheli

Arbitro: Martini di Roma 2 (Formichetti – Ricter)

NOTE: Spettatori 250 circa. Giornata uggiosa, terreno in perfette condizioni. Corner: 5-5. Espulso al 44′ p.t. Carolini (T), al 10’ s.t. l’allenatore del Pescia Romana Micheli. Ammoniti: Siclari, Marzi, Ilies, Maresi, Martelli (P.R.)