Dialoghi sinfonici: Rossini, Verdi e Bach nei Mercati di Centocelle, Primavalle e Serpentara

Dialoghi sinfonici nei mercati rionali di Centocelle, Primavalle, Serpentara: in collaborazione con Europa InCanto Orchestra, diretta dal M° Germano Neri, La Città Ideale, ideata da Fabio Morgan, prosegue la sua stagione estiva toccando le periferie romane, portando il patrimonio lirico italiano e mondiale in luoghi “altri”.

Lontano dai palchi istituzionali, dal 23 al 26 giugno, Dialoghi Sinfonici vedrà trasformarsi in palcoscenico quegli spazi già occupati da banchi per il pesce, frutta e verdura, bancarelle di vestiti, ponendosi al loro fianco, come parte della quotidianità di ogni passante, portando a tutti inedite lezioni musicali da Mozart a Bizet, passando per Rossini, Verdi, Bach e molti altri.

Dialoghi Sinfonici, format di concerto realizzato da EICO-Europa InCanto Orchestra, diretta dal M° Germano Neri, farà dialogare pubblico e orchestra, proponendo un’avventura alla scoperta delle curiosità musicali, biografiche, storiche, scientifiche e addirittura culinarie, che ruotano attorno alle creazioni dei più grandi compositori della scena sinfonica degli ultimi 250 anni.

Un innesto di partecipato dialogo musicale lirico, all’interno di uno dei cuori delle periferie, il mercato rionale, per un viaggio inusuale tra le ragioni storiche e culturali della composizione lirica e operistica. Un mondo inesplorato di storie, curiosità e aneddoti che vengono descritti al pubblico con un metodo comunicativo efficace ed originale arricchito da esempi estemporanei forniti dall’orchestra.

“La logica della conoscenza del grande repertorio attraverso la trascrizione per piccoli gruppi” spiega M. Germano Neri “era quella che si aveva nell’ 800 quando i mezzi di comunicazione erano ancora chiaramente limitati e non riferiti a radio, televisione…Era l’unico modo di diffondere il grande repertorio nella musica popolare, ed è esattamente quello che faremo all’interno di questi incontri nei mercati rionali che ci permetteranno di conoscere i grandi della storia della musica ».

“Abbiamo trasformato il salotto ottocentesco” ci racconta Fabio Morgan “dove le esecuzioni dei maestri d’orchestra erano solo ad appannaggio delle borghesie e delle aristocrazie, in un salotto popolare all’interno dei mercati rionali, dove, tra il vociare di tutti i giorni, si innesterà un suono altrettanto popolare che ha reso eterne certe opere del repertorio classico. E quel suono non soltanto si riverbererà nello spazio, ma ci verrà raccontato da un Maestro Germano Neri per capire come quella sonata o quell’aria si sia fissata nel tempo, indelebile nella nostra memoria: ecco, questi sono i Dialoghi Sinfonici che EuropaIncanto cura per La Città Ideale 2021”.

La Città Ideale è un progetto di Fabio Morgan patrocinato da Biblioteche di Roma, in collaborazione con Municipio III, Municipio V, Municipio XIII, Municipio XIV. Si ringrazia Fortezza Est, Ater Roma, A.G.S e INAF – Osservatorio Monte Mario

Tutti i concerti iniziano alle 21 e sono gratuiti. Obbligo di prenotazione tramite evenbrite www.facebook.com/lacittaidealeRM o tramite mail info@lacittaideale.eu

Quintetto di fiati

Flauto CLAUDIA VITTORINI

Oboe SIMONA MAFFEI

Clarinetto FABIO SEPE

Fagotto FRANCESCO PANTANESCHI

Corno LUIGI GINESTI

DIRETTORE: M° Germano Neri.

PROGRAMMA