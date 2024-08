direzioniAltre Festival: dal 22 al 25 agosto danza, teatro, musica e circo a Tuscania

Ad agosto ritorna direzioniAltre, il festival multidisciplinare curato da TWAIN Centro Produzione Danza sotto la direzione artistica di Loredana Parrella. Questo evento, ricco di spettacoli per tutte le età, spazia tra danza, teatro, musica e circo, portando l’arte a stretto contatto con il pubblico. Dopo le tappe a Roma e Viterbo, dal 22 al 25 agosto, sarà il turno di Tuscania. Il borgo medievale si trasformerà in un palcoscenico all’aperto, con performance che si terranno nei suggestivi spazi del Supercinema, Ex Tempio Santa Croce, Anfiteatro Parco Torre di Lavello e in varie location all’interno del Centro Storico.

Un Programma Ricco di Talenti e Performances

Il festival vedrà la partecipazione di artisti e compagnie di rilievo nazionale, tra cui l’ensemble Kigaidaiko, Elia Bartoli, Giovanni Insaudo (vincitore del Premio Twain_direzioniAltre 2023), Twain Physical Dance Theatre, Balletto Civile, Fabbrica C, Simone Romanò, Lucignolo, Soichi Ichikawa, Michele Cianfoni, Giorgia Gasparetto e molti altri. L’evento culminerà con la finale della VIII edizione del Premio Twain_direzioniAltre, un prestigioso riconoscimento che supporta la produzione, la residenza artistica e la circuitazione per giovani artisti under 35. Tra i finalisti, spiccano nomi come Daniele Bianco, Ignazio Bortot, Rebecca Lang, Stefania Menestrina, Nunzia Picciallo, Liza Zhukova, Maria Zhukova e YoY Performing Arts.

Un Festival che Riqualifica e Coinvolge

Nato nel 2013 ad Albano Laziale e dopo diverse edizioni itineranti, direzioniAltre ha trovato dal 2018 una casa a Tuscania. Con il tempo, il festival ha ampliato il suo raggio d’azione, toccando anche Roma, Santa Marinella, Vicovaro e Viterbo. Questa ottava edizione propone ben 41 eventi tra spettacoli, laboratori e incontri, distribuiti in 11 giorni di programmazione e coinvolgendo oltre 30 artisti e compagnie. direzioniAltre non è solo un festival, ma una vera e propria esperienza di riqualificazione urbana che mette in relazione la ricerca artistica con la vita quotidiana dei cittadini, creando un dialogo diretto tra artisti, pubblico e territorio. Il progetto è sostenuto da MiC – Ministero della Cultura, Regione Lazio, Fondazione Carivit, Comune di Tuscania, e altre collaborazioni locali.