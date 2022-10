“Diritti Umani e Inclusione”, incontro speciale tra IIS Cardarelli e Semi di Pace

Riceviamo e pubblichiamo

Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro speciale tra l’Istituto di Istruzione Superiore “Vincenzo Cardarelli” e l’Associazione Umanitaria Semi di Pace ODV, rappresentata, in questa occasione, dall’Avv. Maurizio Dioguardi e dal Dott. Simone Dioguardi dello studio legale Dioguardi-European Law Firm insieme alla Professoressa Alberta Iacobini.

L’incontro, al quale hanno partecipato diversi insegnanti dell’Istituto, era finalizzato alla presentazione ufficiale del programma didattico “Diritti Umani e Inclusione, come fattori per la costruzione della Pace e della Fraternità tra i Popoli”, realizzato dal Centro Internazionale di Studi sulla Pace e la Fraternità tra i Popoli (CISP), fondato di recente dall’Associazione Umanitaria Semi di Pace ODV in collaborazione con lo studio legale Dioguardi-European Law Firm.

Parte fondante del predetto programma didattico è lo studio della creazione e del raggiungimento della pace nonché dell’eliminazione del conflitto che, sposando le tesi del filosofo Johan Galtung, si ottiene attraverso la c.d. “trasformazione del conflitto”. Questa visione predilige l’abbandono della visione dell’altro come nemico e, piuttosto, spinge affinché ci sia un incontro tra chi si trova in disaccordo, utilizzando gli strumenti che ognuno di noi già possiede e che deve solo far emergere, ossia ciò che è alla base della comune “mediazione” in termini giuridici.

Il programma didattico, il cui inizio è previsto per il giorno 21.10.2022, è rivolto alle classi quarte e quinte dell’Istituto ed è stato accolto calorosamente e con entusiasmo dalla dirigente scolastica, dott.ssa Laura Piroli e da molti insegnanti. Il corso, che verrà inserito nel programma di Educazione Civica già previsto dall’Istituto, proporrà un insieme di lezioni teoriche sui diritti umani e sugli strumenti preposti alla loro tutela per poi offrire delle lezioni interattive sulla stregua di una “simulazione di un processo”. Ciò sarà finalizzato a dimostrare la praticità del diritto e come questo possa esser fatto valere e difeso in un contesto diverso da quello meramente teorico.