Ditirambo+Riva Blues: per il DiVino a piazza San Martino si spazia dal salato al dolce

Piazza San Martino a Tarquinia si conferma il luogo ideale per vivere l’atmosfera del DiVino Etrusco. Nel cuore del centro storico, questa piazza offre un clima rilassato dove è possibile sorseggiare calici di vino, scambiare due chiacchiere, ascoltare buona musica e, naturalmente, gustare qualche prelibatezza in versione street food.

Il Ditirambo: sapori salati per tutti i gusti

Per l’edizione 2024, Piazza San Martino raddoppia l’offerta con due stand gastronomici: Ditirambo e Riva Blues. Ditirambo delizia gli amanti del salato con un menu che include arrosticini di pecora, panini con salsiccia, patate fritte e cotolette per i più piccoli. Una proposta che accontenta grandi e piccini, perfetta per una pausa gustosa tra un calice e l’altro.

Riva Blues: dolce tentazione

A pochi passi, il Riva Blues propone invece un’esperienza dolcissima: cornetti ripieni, bombe, maritozzi con la panna e ciambelle sono le protagoniste indiscusse del loro menu. Un’occasione imperdibile per i golosi che potranno concedersi queste delizie fino a domenica 25 agosto, e poi ancora durante il secondo weekend del DiVino Etrusco, dal 29 al 31 agosto.