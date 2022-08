DiVino Dilas: lo street food imperdibile del pub di Tarquinia nei weekend della festa

Un punto di ritrovo costante, ancor più nel corso delle serate del DiVino Etrusco, quando tra un calice e l’altro la voglia di mangiare qualcosa di stuzzicante cresce passo dopo passo: il Dilas Grau, a Tarquinia, è un’istituzione e tra le sue sale – ma ultimamente anche nei tavoli fuori – sono cresciute generazioni di ragazze e ragazzi.

Come ogni anno, comunque, una parte della cucina del Dilas – mentre l’altra si occuperà di coccolare come al solito i clienti al tavolo – sarà dedicata a sfornare a ritmo costante idee sfiziose per i palati dei visitatori: in particolare, per questo primo weekend, torna a grande richiesta il panino con le polpette, ma in alternativa si può scegliere la canata. Nel prossimo weekend, alle opzioni si aggiunge anche il grande ritorno dello spezzatino alla maremmana!

Il tutto, oltre all’ampia offerta a menu del Dilas, a partire dalle scelte sulla birra, sempre apprezzata anche nel bel mezzo della festa del vino per eccellenza a Tarquinia. Per cui, tra uno stand e l’altro, un salto in via Felice Cavallotti è un must imperdibile.