DiVino Etrusco, da Bacco Perbacco street food che fonde sapori e idee di varie culture gastronomiche

Una vena un po’ multietnica, sperimentando e fondendo idee e sapori che arrivano da varie culture gastronomiche: la postazione street food di Bacco Perbacco è da sempre una delle più attraenti e curiose tappe lungo il percorso ricco di stimoli del DiVino Etrusco di Tarquinia.

E quest’anno, per rilanciare la caccia allo sfizio, dalla cucina di Bacco escono due novità da acquolina in bocca. Si parte con le patate ingiacchettate in stile anglosassone, ripiene di stracciatella di bufala, salsa pebre e cipolla croccante, mescolando sapori che vanno dall’Italia all’Argentina passando per il Regno Unito.

In alternativa, baguette con salsa verde, roast beef all’inglese e maionese di tonno, in un’invenzione che non può non incuriosire. Naturalmente, lo street food non rallenta, anzi accelera l’attività della sala, con Bacco Perbacco che è pronto più che mai ad accogliere visitatori con un menu ampio e gustoso, nella splendida cornice del Museo nazionale, nel pieno cuore di Tarquinia e di fronte a tramonti fantastici.