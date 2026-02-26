Domenica 1° marzo torna #domenicalmuseo: ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali

Domenica 1° marzo torna l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei luoghi della cultura statali.

Musei, parchi archeologici, castelli, complessi monumentali, ville e giardini saranno accessibili senza biglietto, nei consueti orari di apertura. Dove previsto, resta obbligatoria la prenotazione.

Oltre 230mila ingressi a febbraio

L’ultima edizione, svolta il 1° febbraio, ha fatto registrare 230.171 ingressi in tutta Italia, confermando l’interesse del pubblico per un’iniziativa che unisce valorizzazione del patrimonio e accessibilità culturale.

Anche nei territori della Tuscia e del Lazio l’appuntamento rappresenta un’occasione per visitare gratuitamente siti archeologici e musei statali, favorendo la partecipazione di famiglie, giovani e turisti.

Informazioni utili

L’elenco completo degli istituti aderenti e tutte le modalità di accesso sono disponibili sul sito ufficiale del Ministero della Cultura all’indirizzo http://cultura.gov.it/domenicalmuseo e sull’app “Musei italiani”.