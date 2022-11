Domenica 13 settembre a Bassano in Teverina le elezioni per il Consiglio comunale dei giovani

Riceviamo e pubblichiamo

Finalmente a Bassano in Teverina torna il Consiglio comunale dei giovani, un organo che permetterà ai ragazzi del paese di mettersi in gioco per contribuire alla crescita della comunità e di fare esperienza con la macchina amministrativa.

Domenica 13 novembre si terranno infatti le elezioni per la costituzione del Consiglio comunale dei giovani presso la sede del Comune di Bassano in Teverina in via XXV Aprile. Ad avere diritto al voto sono tutte le ragazze e tutti i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 25 anni residenti a Bassano in Teverina. Le urne saranno aperte dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Quella del Consiglio comunale dei giovani di Bassano in Teverina è un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di promuovere uno spazio di comunicazione costruttiva e profonda per i ragazzi, in modo da offrire loro la possibilità di discutere e realizzare progetti utili alla crescita della comunità. Questo perché i giovani non rappresentano solo il nostro futuro: con le loro idee fresche e appassionate costituiscono una risorsa fondamentale per il presente.