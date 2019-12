Domenica 5 gennaio appuntamento con il teatro alla Parrocchia di Santa Lucia Filippini

Riceviamo dalla Parrocchia di Santa Lucia Filippini e pubblichiamo

Domenica 5 Gennaio nel teatro dell’oratorio della Parrocchia di Santa Lucia Filippini va in scena un’esilarante commedia di Annibale Izzo insieme al Teatro popolare di Tarquinia. Lo spettacolo è già andato in scena otto volte in giro per l’Italia registrando il tutto esaurito, e anche a Santa Lucia si prevedono già due turni, uno di pomeriggio e un altro di sera alle 21.

A rendere speciale il teatro di Santa Lucia, oltre alla qualità degli spettacoli, è la familiarità dell’ambiente. In effetti, come qualsiasi serata tra amici o in famiglia, si finisce sempre con un un’apericena che poi è una cena vera e propria e non poteva non essere così perché in Parrocchia il teatro è nato per avvicinare la gente e formare comunione tra le persone.