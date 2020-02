Domenica il Carnaval de Paris: ecco il percorso della sfilata in maschera

Il Carnaval de Paris ritorna domenica 23 febbraio 2020 lungo le strade della Ville Lumière: quest’anno, grandi e piccini sono invitati a sfilare sul tema “Un fabuleux monde aérien!”.

Quella del 23 febbraio sarà – curiosità del destino – la ventitreesima edizione del Carnevale di Parigi: appuntamento per il via alla sfilata alle 14 da Place Gambetta, nel 20imo arrondissement. Da lì, il corteo proseguirà per Avenue Gambetta verso Ménilmontant, Place Auguste Métivier, a destra su boulevard de Ménilmontant, Boulevard de Belleville, a sinistra su rue du Faubourg-du-Temple per arrivare attorno alle 17 in place de la République, dove continuerà la festa.

Il carnevale è un evento festivo gratuito, volontario, tradizionale, indipendente, autogestito, apolitico, senza scopo di lucro e non sovvenzionato. Tutti sono i benvenuti! Non è necessario registrarsi per partecipare e si può decidere all’ultimo momento di partecipare o meno, su tutto o su una sola parte del percorso.